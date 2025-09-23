Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade

Ještě před týdnem bylo možné v případě nespokojenosti s novým iOS 26 přejít zpátky na iOS 18. Kdo downgrade nestihl, už musí zůstat.
Nelíbí se vám iOS 26?
iOS 26 je jedním z nejviditelnějších změn v historii mobilního systému od Applu, což se nemusí každému pozdávat. Nový Liquid Glass design přinesl první kontroverze kvůli špatné čitelnosti, ale je nutné říct, že spolu s ním je systém i více nenažraný a spotřebovává více energie.
V Česku navíc ani s příchodem iOS 26 nepřišly funkce z Apple Intelligence, které si mohou užívat majitelé iPhonů mimo EU. Nebo kvůli tomu musíte přepínat telefon do jiného než českého jazyku, a to asi každý dělat obvykle nechce.
Nejnovější iOS tedy mohlo kdekoho po upgradu z iOS 18 nepříjemně překvapit. Proto jsme radili, jak přejít z iOS 26 na iOS 18, ale pokud jste to během týdne nestihli, nyní už je pozdě. Apple downgrade zatrhl.
Proč už Apple nepodepisuje iOS 18.6.2?
Návod pro downgrade byl poměrně jednoduchý a šlo ve zkratce o to si stáhnout z webu IPSW poslední podepsanou verzi iOS 18.6.2 a tu přes počítač do mobilu nainstalovat. Jenže teď Apple přestal podepisovat verzi na iOS 18, takže tato možnost je pryč.
Máte ještě iOS 18 a uvažujete nad upgradem na iOS 26? Rozhodně si to dobře rozmyslete, protože jakmile jednou přejdete na iOS 26, už není cesty zpět. A pokud zatím nejste přesvědčeni o tom, že se vám Liquid Glass líbí, tak si počkejte, protože jej Apple bude nejspíš nadále zdokonalovat.
Pokud máte iOS 18, tak se nemusíte obávat, že by byl systém do budoucna méně bezpečný, protože Apple musí udržovat podporu i pro starší zařízení, která nejsou na seznamu kompatibility pro iOS 26. Jinými slovy můžete nadále dostávat opravné a bezpečnostní aktualizace pro iOS 18, např. iOS 18.6.3 atd.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
