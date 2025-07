Vyzkoušel jsem objednání pizzy přes ChatGPT. Za 15 minut jsem ji měl u dveří

Umělá inteligence nepřestává překvapovat. Sám jsem se o tom přesvědčil, když jsem ji dal za úkol objednat pizzu. Výsledek totiž nemá k dokonalosti daleko.

AI mění svět

V technologickém světě neexistuje aktuálně nic zajímavějšího, než umělá inteligence. Už dlouhou dobu si předplácím ChatGPT, abych mohl vždy vyzkoušet nejnovější věci, které se AI naučí.

Pokud si někdo myslel, že ChatGPT je jen parťák pro konverzaci a případně pomocník lepší než Google pro vyhledání čehokoliv na internetu, pak vám ukážu něco ještě mnohem obdivuhodnějšího.

Režim agenta v ChatGPT

Tím je nový režim agenta, který mohou nyní vyzkoušet i Češi v rámci předplatného. V mém případě je to asi 500 korun měsíčně a díky tomuto speciálnímu AI režimu mám k dispozici svého „zástupce“, který na svém počítači dokáže udělat mnohé místo mě. Je jen na mě, o co jej požádám.

Nový ChatGPT Zástupce | foto: Luboš Srb

Jak jsem si objednal pizzu přes AI

Pro vyzkoušení ChatGPT režimu agent jsem dostal nápad, že si nechám objednat svou oblíbenou pizzu. V ChatGPT jsem kliknul na druh promptu „Zástupce“ a co nejpřesněji specifikoval, co chci.

„Chci koupit pizzu – pizzeria fratelli na praze 10, malou 32 cm vesuvio a přidej tam vejce, vyzvednu si sám na adrese,“ byl můj prompt pro ChatGPT.

Zpětně jsem si uvědomil, že jsem mohl zadat i slevový kód a výšku dýška pro restauraci, ale to není problém udělat příště a ještě to celé pro sebe více zjednodušit.

Objednání pizzy přes ChatGPT Zástupce | foto: Luboš Srb

Nešlo to bez problémů

AI se dala okamžitě do práce. Viděl jsem, co přesně ChatGPT dělá na webové stránce dané restaurace, kde kliká s kurzorem a co kde vyplňuje. Ale nešlo to bez problémů.

Asi největší nevýhoda je aktuálně rychlost. Celý proces zabral 4 minuty, přičemž sám bych to celé zvládl do minuty. Viděl jsem, jak robot od OpenAI musel některé věci dělat opakovaně, protože stránka neměla „jednoduše stravitelný zdrojový kód pro robota“.

Celý průběh objednání pizzy jsem viděl v rámci konverzace s ChatGPT v okně s jeho webovým prohlížečem a mohl jsem kdykoliv převzít kontrolu. K tomu došlo až po úspěšném vytvoření objednávky, kde jsem pouze doplnil své údaje a přešel k platbě.

Zde byl ovšem další menší zádrhel. Z nějakého pro mě neznámého důvodu totiž zástupce ChatGPT dával restauraci spropitné ve výši 30 Kč, aniž bych ho o něco takového žádal. I na tohle je tedy potřeba myslet a nepřehlédnout v závěrečném shrnutí objednávky.

AI mi nakonec i popřála dobrou chuť | foto: Luboš Srb

Za chvíli byla čerstvá pizza doma

Vzhledem k tomu, že jsem si objednal pizzu z velmi blízké restaurace a vím, že rychlejší je si pizzu vyzvednout sám než nechat doručit, již za 15 minut jsme měli čerstvou pizzu doma. Umělá inteligence se postarala téměř o vše, já jen zaplatil a žena doběhla pizzu vyzvednout.

Už jste také vyzkoušeli nový ChatGPT Zástupce pro objednání zboží nebo rezervaci do nějakého podniku? Myslíte si, že je tohle budoucnost, kdy chatboti a roboti budou dělat i tu sebemenší práci za nás?