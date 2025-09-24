Logo Mobilizujeme.cz

Google Play se mění. Aplikace dostává chytré vyhledávání, AI a mnoho dalšího

Ondřej Koníček
Obchod Google Play | Zdroj: Unsplash
Obchod Google Play | Zdroj: Unsplash

Obchod Google Play nově využívá AI. Přináší asistované vyhledávání, herní profil, ligy a doplněk Play Games Sidekick s podporou Gemini.

Google Play v novém

Google se rozhodl výrazně přepracovat svůj aplikační obchod Play, který dostává asistenta s notnou pomocí umělé inteligence. Vyhledávací gigant se v poslední aktualizaci výrazně zaměřuje na hraní her a personalizaci. Chce proměnit obchod v jakési centrum s veškerým obsahem uživatele.

Hlavní záložka Aplikace je po nové aktualizaci zase o kus chytřejší a zobrazuje například sekce věnované sezónním tématům. Tyto sekce tedy budou zdůrazňovat aktuální události pro dané období, jako jsou například Halloween, nebo Vánoce a podobně.

Další novinkou v rámci Google Play je nový typ vyhledávání, který se jmenuje asistované vyhledávání. To využívá ve velké míře umělou inteligenci a umí například uspořádat vámi vyhledávané aplikace do relevantních kategorií tak, aby bylo vše přehlednější.

Hráči na prvním místě

Nejvíce změn se ale v rámci aktualizace obchodu Google Play dočkali hráči mobilních her. Google vytváří v rámci své aplikačního obchodu jednotnou herní platformu s novým hráčským profilem. Ten sleduje všechny statistiky a úspěchy uživatele, a to nejenom v rámci mobilního hraní.

Monitoruje i počítačové hry a svůj profil je možné přizpůsobit pomocí umělou inteligencí vytvořeného avatara. V rámci hraní se do obchodu Google Play dostala také nová funkce pojmenovaná Play Games Leagues.

Ta umožňuje hráčům soutěžit s ostatními uživateli ve hrách, jako jsou Subway Surfers a vítěz získává odměny v podobě bodů Play Points. Nejzajímavější novinka se ale jmenuje Play Games Sidekick a s její pomocí v podstatně přizvete do hry umělou inteligenci.

Gemini jako herní parťák?

Funkce Play Games Sidekick je doplněk, s jehož pomocí můžete při hraní spustit umělou inteligenci Gemini Live, která může být velmi užitečná. Prostřednictvím sdílení obrazovky vám bude Gemini poskytovat tipy a triky týkající se vaší aktuální herní seance.

Do Google Play se dostává také nová karta pojmenovaná You (Ty), která je takovou osobní stránkou každého uživatele. Jedná se o jakousi základnu, která kombinuje váš herní profil, odměny a předplatné s doporučeními pro věci, jako jsou audioknihy, nebo podcasty.

Google se evidentně snaží udělat Google Play prostředím, kam by se uživatelé hojně vraceli a chce z něho mít jakýsi středobod v rámci Google účtu. Výraznější implementací umělé inteligence v kombinaci s vyšší úrovní personalizace by se mu to mohlo určitě povést.

Zdroj: Google blog

