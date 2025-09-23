Logo Mobilizujeme.cz

Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony

Ondřej Koníček
ChatGPT na mobilu | foto: Matěj Srb
ChatGPT na mobilu | foto: Matěj Srb

Žena z Virginie vyhrála v loterii 150 tisíc dolarů díky číslům od ChatGPT. Peníze použije na podporu výzkumu demence.

Umělá inteligence umí občas zázraky

Umělá inteligence je stále jedním z hlavních témat technologického světa, i když bouře kolem ní již pomalu ustává. Postupně jsme si na ni zvykli, začlenili do svých životů a spousta z nás používá nějakého toho chatbota na denní bázi, a to při práci, ale i mimo ni.

Jedním z těch nejpopulárnějších je samozřejmě ChatGPT, který celou tu mánii odstartoval a patří také mezi ty nejvíce schopné. Velmi zajímavý příběh, ve kterém hraje tento chatbot hlavní roli, se nedávno udál v americké Virginii, kde jedna žena vyhrála v loterii pořádnou sumu peněz.

Jak správně odhadujete, prsty v tom měl právě chatbot ChatGPT, který ji nadiktoval výherní čísla. Zní to jako fikce, ale je tomu opravdu tak a díky správným číslům od chatbota se může jedna žena těšit z poměrně slušné výhry v loterii Powerball.

Žena, která vyhrála v loterii díky číslům vybraným ChatGPT | Zdroj: Virginia Lottery
Žena, která vyhrála v loterii díky číslům vybraným ChatGPT | Zdroj: Virginia Lottery

ChatGPT za 150 tisíc dolarů

Tato žena vyhrála 150 tisíc dolarů, tedy přes 3 miliony korun a je opravdu k nevíře, že jí k tomu dovedly tipy na čísla od chatbota. Jak sama tato vdova z Virginie uvedla, zeptala se ChatGPT přímo na to, aby jí sdělil čísla pro loterii Powerball.

Nakonec byly správně čtyři čísla z pěti a to jí vyneslo šek na již zmíněných 150 tisíc dolarů. Šťastná žena si je ale nemá v plánu nechat a chce je darovat několika neziskovým organizacím – Navy-Marine Corps Relief Society, či Shalom Farms.

Peníze chce věnovat také nadaci Asociace pro frontotemporální degeneraci, jenž financuje výzkum formy demence, která loni zabila jejího manžela. Žena si uvědomila, že měla obrovské štěstí a její rozhodnutí darovat výhru na dobročinné účely je určitě chvályhodné.

Umí ChatGPT předpovídat výhru v loterii?

Samozřejmě ne, byť to tak může z tohoto příběhu vypadat. Vdova z Virginie ho použila jako generátor náhodných čísel a měla zkrátka pořádnou porci štěstí. Něco podobného se stalo již dříve, v roce 2023, ačkoliv to se ChatGPT trefil s čísly k výhře pouhých 59 dolarů (1 200 korun).

Zdroj: New York Post

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade
Luboš Srb

Jakmile aktualizujete na iOS 26, už není cesty zpět. Apple zatrhl downgrade

iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit
Ondřej Koníček

iPhone Fold: 5 věcí, na které se už teď můžeme těšit

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?
Ondřej Koníček

Majitelé nových telefonů Google Pixel 10 si stěžují na škrábance. Co je způsobuje?

iPhone 17 Pro se velmi snadno poškrábe. Rozborka odhalila i silnou stránku
Ondřej Koníček

iPhone 17 Pro se velmi snadno poškrábe. Rozborka odhalila i silnou stránku

MacBook Air za polovinu. Díky nové službě můžete mít MacBook za tu nejlepší cenu
PR článek

MacBook Air za polovinu. Díky nové službě můžete mít MacBook za tu nejlepší cenu

Mobilní hraní naplno: Posouvá Galaxy S25 FE hraní her na novou úroveň?
PR článek

Mobilní hraní naplno: Posouvá Galaxy S25 FE hraní her na novou úroveň?

Bojíte se tenkého iPhonu Air? Dá se zlomit, ale chce to zatraceně hodně síly
Pavel Škopek

Bojíte se tenkého iPhonu Air? Dá se zlomit, ale chce to zatraceně hodně síly

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (28. díl)
Tomáš Rajnoch

Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (28. díl)

Recenze Google Pixel 10 Pro – Sázka na prověřenou klasiku s magnety navíc
Ondřej Koníček

Recenze Google Pixel 10 Pro – Sázka na prověřenou klasiku s magnety navíc