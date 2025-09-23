Žena vsadila v loterii na čísla, která ji poradilo ChatGPT. Vyhrála přes 3 miliony

Žena z Virginie vyhrála v loterii 150 tisíc dolarů díky číslům od ChatGPT. Peníze použije na podporu výzkumu demence.
Umělá inteligence umí občas zázraky
Umělá inteligence je stále jedním z hlavních témat technologického světa, i když bouře kolem ní již pomalu ustává. Postupně jsme si na ni zvykli, začlenili do svých životů a spousta z nás používá nějakého toho chatbota na denní bázi, a to při práci, ale i mimo ni.
Jedním z těch nejpopulárnějších je samozřejmě ChatGPT, který celou tu mánii odstartoval a patří také mezi ty nejvíce schopné. Velmi zajímavý příběh, ve kterém hraje tento chatbot hlavní roli, se nedávno udál v americké Virginii, kde jedna žena vyhrála v loterii pořádnou sumu peněz.
Jak správně odhadujete, prsty v tom měl právě chatbot ChatGPT, který ji nadiktoval výherní čísla. Zní to jako fikce, ale je tomu opravdu tak a díky správným číslům od chatbota se může jedna žena těšit z poměrně slušné výhry v loterii Powerball.
ChatGPT za 150 tisíc dolarů
Tato žena vyhrála 150 tisíc dolarů, tedy přes 3 miliony korun a je opravdu k nevíře, že jí k tomu dovedly tipy na čísla od chatbota. Jak sama tato vdova z Virginie uvedla, zeptala se ChatGPT přímo na to, aby jí sdělil čísla pro loterii Powerball.
Nakonec byly správně čtyři čísla z pěti a to jí vyneslo šek na již zmíněných 150 tisíc dolarů. Šťastná žena si je ale nemá v plánu nechat a chce je darovat několika neziskovým organizacím – Navy-Marine Corps Relief Society, či Shalom Farms.
Peníze chce věnovat také nadaci Asociace pro frontotemporální degeneraci, jenž financuje výzkum formy demence, která loni zabila jejího manžela. Žena si uvědomila, že měla obrovské štěstí a její rozhodnutí darovat výhru na dobročinné účely je určitě chvályhodné.
Umí ChatGPT předpovídat výhru v loterii?
Samozřejmě ne, byť to tak může z tohoto příběhu vypadat. Vdova z Virginie ho použila jako generátor náhodných čísel a měla zkrátka pořádnou porci štěstí. Něco podobného se stalo již dříve, v roce 2023, ačkoliv to se ChatGPT trefil s čísly k výhře pouhých 59 dolarů (1 200 korun).