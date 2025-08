Tvůrce ChatGPT odstranil kontroverzní funkci. Vyzrazovala tajné informace

V Google vyhledávání se mohly objevit citlivé informace uživatelů ChatGPT. Firma OpenAI problém řeší a brání se, že mělo jít o užitečnou funkci.

Slušný hazard se soukromím uživatelů

Původní záměr OpenAI, která stojí za populární službou ChatGPT, se jevil jako neškodný. Jenže se ukázalo, že to byl docela slušný hazard se soukromím a bezpečností uživatelů.

Funkce pro sdílení konverzace s ChatGPT totiž obsahovala možnost umožnit robotům například od Google, aby se celá konverzace zaindexovala do internetových vyhledávačů a byla veřejně dostupná.

Cílem bylo zvýšit povědomí o důležitých tématech, na která dokázala AI dobře odpovědět, a tedy poskytnout spolehlivou odpověď i pro uživatele například Google vyhledávání.

Sdílení chatu z ChatGPT | foto: síť X / cryps1s

Google vyzrazoval citlivé informace

Zjistilo se, že uživatelé ChatGPT nemusí být dostatečně znalí toho, jak funkce pro sdílení chatů s AI funguje. A když poskytnete svá soukromá data, můžete o ně velmi jednoduše přijít, resp. je nechat vystavit na internetu.

Google indexoval statisíce chatů a riziko možného vyzrazení citlivých údajů tedy nebylo nízké. Firma OpenAI po mediálním tlaku zareagovala a rozhodla se kontroverzní funkci zrušit.

Vaše konverzace s ChatGPT je i nadále možné sdílet s kýmkoliv, ale s tím rozdílem, že se nic nebude indexovat do vyhledávačů a mělo by to tedy zůstat jen mezi lidmi, kteří mezi sebou odkazy na chaty sdílejí, či je někde na internetu umístí.

Dále se firma rozhodla i pro odebrání všech již doposud zaindexovaných výsledků ve vyhledávání na Googlu, které se týkají konverzací uživatelů s ChatGPT.

Uživatelé s předplatným jsou v bezpečí?

Problém se týkal všech uživatelů, kteří používají bezplatnou verzi ChatGPT. Naopak u předplatného jsou data ve větším bezpečí, a to nejen z důvodu, že na nich nemá být AI trénována, ale i kvůli tomu, že nikdy nemají opustit servery OpenAI.