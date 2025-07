ChatGPT je lepší, než si možná myslíte. Vyhněte se 10 nejčastějším chybám

Formulujete dotazy na ChatGPT správně? Pokud chcete vytěžit z umělé inteligence maximum, naučte se s ní pracovat ne jako s kouzelníkem, ale vaším pomocníkem.

Síla AI není v technologii, ale v lidech

Umělá inteligence je největší technologická změna posledních let – a ChatGPT jedním z jejích nejpřístupnějších nástrojů. Stačí pár vět a během vteřiny vám vytvoří článek, odpověď, překlad nebo třeba strukturu prezentace. Ale čím dál častěji se ukazuje, že síla tohoto nástroje nestojí jen na technologiích, ale i na tom, jak s ním mluvíte.

Možná to znáte: položíte otázku, dostanete odpověď – a necítíte se o moc chytřejší než předtím. Výsledek je vágní, nepoužitelný nebo úplně mimo. Jenže chyba často není v ChatGPT, ale v tom, jak byl dotaz formulován. V následujících bodech se podíváme na to, co dělají lidé špatně nejčastěji – a jak to jednoduše zlepšit.

10 nejčastějších chyb při práci s ChatGPT

Ptáte se příliš obecně

Dotaz typu „Pomoz mi napsat text“ je vágní. ChatGPT neví, pro koho, k čemu ani v jakém stylu. Výsledek pak bývá mlhavý a těžko použitelný. Čím dáte konkrétnější zadání, tím lepší získáte odpověď.

Správný AI prompt: „Potřebuji krátký popis do e-shopu k mobilu pro mladé zákazníky. Měl by být moderní a úderný. Pomůžeš mi?“

ChatGPT na počítači | foto: Pexels

Nedáváte podklady ani příklady

Bez dat, textu nebo odkazu si musí AI vše domyslet – a to se často mine účinkem. Pokud očekáváte konkrétní výstup, dejte konkrétní vstup. Stejně jako grafik potřebuje logo, AI potřebuje obsah.

Správný AI prompt: „Tady je tabulka parametrů telefonů. Můžeš mi z ní udělat porovnání výkonu a výdrže?“

Neříkáte, co se Vám na odpovědi nelíbí

Napíšete jen „to není ono“? ChatGPT potřebuje zpětnou vazbu. Když jasně popíšete, co vám vadí – přílišná délka, nesrozumitelný jazyk, špatný tón – zlepší výsledek.

Správný AI prompt: „Text je příliš odborný. Můžeš ho přepsat jednodušeji, aby mu rozuměl běžný čtenář?“

Čekáte výsledek na první pokus

AI není automat na dokonalé odpovědi. Funguje nejlépe, když vedete dialog – upřesňujete, zadáváte nové instrukce. Kvalitní výstup často vzniká až na druhý nebo třetí pokus.

Správný AI prompt: „Ten text je dobrý základ. Můžeš ho upravit víc jako marketingový text s důrazem na design?“

ChatGPT | foto: Unsplash

Neříkáte, jaký formát výstupu chcete

Chcete bodový seznam, článek, nebo popisek na sociální sítě? Když to neřeknete, ChatGPT si formát zvolí sám – často jinak, než očekáváte. A pak výsledek nesedí.

Správný AI prompt: „Sepište mi tři krátké body do newsletteru o výhodách nového telefonu. Každý maximálně 100 znaků.“

Nevyužíváte širší možnosti AI

ChatGPT není jen pro psaní. Umí analyzovat text, generovat tabulky, překládat, hodnotit nápady nebo navrhovat strukturu prezentací. Kdo ho používá jen na „psaní článků“, využívá sotva desetinu jeho potenciálu.

Neříkáte, pro koho to je

Styl textu závisí na tom, komu je určen. Jinak se píše pro manažera, jinak pro čtenáře blogu. Pokud AI neví, komu to má být určeno, zvolí neutrální jazyk – který často nefunguje.

Správný AI prompt: „Napiš to pro publikum, které čte technologický magazín, ale nejsou to technici. Mělo by to být lehké a čtivé.“

Zadávání promptu v ChatGPT | foto: Unsplash

Neurčujete tón a styl

Chcete, aby byl text přátelský? Formální? Humorný? Pokud to neřeknete, výsledek bude generický. ChatGPT umí ladit tón velmi přesně – stačí říct, co očekáváte.

Správný AI prompt: „Napište ten odstavec s nadhledem, lehce ironicky, aby to bavilo číst.“

Vzdáváte to příliš brzy

Dostali jste odpověď, která nesedí? Zkuste se doptat, upřesnit, vést dialog. ChatGPT se neučí z minulosti, ale je skvělý v okamžitém přizpůsobení. Druhá odpověď bývá často mnohem lepší než ta první.

Zadáváte příliš mnoho najednou

Obrovské bloky textu, čtyři otázky v jednom, protichůdné požadavky – to vše ChatGPT zvládá hůř než jednoduché, postupné pokyny. Když si práci rozdělíte na kroky, odpovědi budou přesnější a srozumitelnější.

Správný AI prompt: „Nejdřív prosím navrhněte strukturu článku o výdrži mobilních baterií. Pak rozepíšeme úvod.“

ChatGPT na mobilu | foto: Matěj Srb

Nejde o to psát složitě – jde o to, klást chytré otázky

ChatGPT není kouzelník, ale spolupracovník. Když ví, co po něm chcete, a dáváte mu prostor upravit se podle vás, dokáže výrazně usnadnit práci i zlepšit výsledky. Klíčem je umět se ptát – a nebát se odpověď zpřesnit.

Zdroj: text vytvořený částečně s ChatGPT / Mobilizujeme.cz