Skončí šéf digitální agentury kvůli nefunkčnosti eDokladů u voleb?

eDoklady během voleb nefungovaly. Digitální průkaz postihly výpadky a řada voličů se nemohla elektronicky prokázat.
eDoklady nefungovaly
Česko má za sebou jeden z nejdůležitějších víkendů v roce. V pátek 3. října a v sobotu 4. října 2025 se konaly ostře sledované Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které rozhodnou o dalším směřování naší země. Volby jsou za námi a jak dopadly již všichni víme.
Aby se mohl občas České republiky účastnit voleb, musí být starší 18 let a samozřejmě se musí u volební komise prokázat platným průkazem totožnosti, tedy občanským průkazem, nebo pasem. Kromě fyzického dokladu je ale možné od 1. ledna 2025 použít také platformu eDoklady.
Pokud jste byli u voleb a chtěli jste se prokázat pomocí digitálního občanského průkazu v rámci aplikace eDoklady, možná vás čekalo nepříjemné překvapení. Funkčnost této platformy byla v době voleb velmi špatná, provázely ji časté výpadky a někteří uživatelé se nemohli vůbec prokázat.
DIA kriticky podcenila situaci
Platformu eDoklady spravuje Digitální informační agentura (DIA) a její kritická nefunkčnost v době voleb jde jednoznačně za ní. Agentura DIA se údajně na zvýšený nápor připravovala, ale evidentně ne zcela dostatečně a někde se vyskytla chyba.
Je pravděpodobné, že analytici agentury správně neodhadli potenciální nápor uživatelů a testování tak probíhalo na nižší zátěž. To se projevilo hlavně v pátek, kdy byly eDoklady prakticky kompletně mimo provoz a prokázat se virtuálním občanským průkazem bylo takřka nemožné.
V sobotu okolo poledne již byla funkčnost částečně opět obnovena, ale to bylo pravděpodobně způsobeno i tím, že se podstatně snížil nápor uživatelů. Já osobně jsem eDoklady použil v sobotu, v dopoledních hodinách a vše proběhlo již v pořádku.
Rezignuje kvůli problémům s eDoklady šéf DIA?
Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd nabídl kvůli těmto obtížím svou rezignaci. Teď bude záležet na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli jeho rezignaci přijme, či nikoliv. Rozhodnutí by mělo být učiněno v tomto týdnu.