Logo Mobilizujeme.cz

Skončí šéf digitální agentury kvůli nefunkčnosti eDokladů u voleb?

Ondřej Koníček
Aplikace eDoklady | Zdroj: Roman Macháč
Aplikace eDoklady | Zdroj: Roman Macháč

eDoklady během voleb nefungovaly. Digitální průkaz postihly výpadky a řada voličů se nemohla elektronicky prokázat.

eDoklady nefungovaly

Česko má za sebou jeden z nejdůležitějších víkendů v roce. V pátek 3. října a v sobotu 4. října 2025 se konaly ostře sledované Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které rozhodnou o dalším směřování naší země. Volby jsou za námi a jak dopadly již všichni víme.

Aby se mohl občas České republiky účastnit voleb, musí být starší 18 let a samozřejmě se musí u volební komise prokázat platným průkazem totožnosti, tedy občanským průkazem, nebo pasem. Kromě fyzického dokladu je ale možné od 1. ledna 2025 použít také platformu eDoklady.

Pokud jste byli u voleb a chtěli jste se prokázat pomocí digitálního občanského průkazu v rámci aplikace eDoklady, možná vás čekalo nepříjemné překvapení. Funkčnost této platformy byla v době voleb velmi špatná, provázely ji časté výpadky a někteří uživatelé se nemohli vůbec prokázat.

eDoklady aplikace | Zdroj: eDoklady.gov
eDoklady aplikace | Zdroj: eDoklady.gov

DIA kriticky podcenila situaci

Platformu eDoklady spravuje Digitální informační agentura (DIA) a její kritická nefunkčnost v době voleb jde jednoznačně za ní. Agentura DIA se údajně na zvýšený nápor připravovala, ale evidentně ne zcela dostatečně a někde se vyskytla chyba.

Je pravděpodobné, že analytici agentury správně neodhadli potenciální nápor uživatelů a testování tak probíhalo na nižší zátěž. To se projevilo hlavně v pátek, kdy byly eDoklady prakticky kompletně mimo provoz a prokázat se virtuálním občanským průkazem bylo takřka nemožné.

V sobotu okolo poledne již byla funkčnost částečně opět obnovena, ale to bylo pravděpodobně způsobeno i tím, že se podstatně snížil nápor uživatelů. Já osobně jsem eDoklady použil v sobotu, v dopoledních hodinách a vše proběhlo již v pořádku.

Rezignuje kvůli problémům s eDoklady šéf DIA?

Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd nabídl kvůli těmto obtížím svou rezignaci. Teď bude záležet na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli jeho rezignaci přijme, či nikoliv. Rozhodnutí by mělo být učiněno v tomto týdnu.

Zdroj: ČT24

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (196. díl)
Richard Šimáček

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (196. díl)

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (91. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybral jsem 8 z nich, které za to podle mě stojí (91. díl)

Neomezený tarif se slevou 40 % a napořád. Vodafone se překonal, jen si pospěšte
Tomáš Rajnoch

Neomezený tarif se slevou 40 % a napořád. Vodafone se překonal, jen si pospěšte

Nový díl Griffinovi, světový fotbal a další novinky na Disney+ (10. díl)
Tomáš Rajnoch

Nový díl Griffinovi, světový fotbal a další novinky na Disney+ (10. díl)

Uživatelé hlásí problémy s iMessage na iOS 26. Poradíme, jak je můžete vyřešit
Ondřej Koníček

Uživatelé hlásí problémy s iMessage na iOS 26. Poradíme, jak je můžete vyřešit

Konkurence pro Chrome? Prohlížeč Comet od Perplexity je teď zcela zdarma
Ondřej Koníček

Konkurence pro Chrome? Prohlížeč Comet od Perplexity je teď zcela zdarma

Samsung Galaxy S26 Ultra dostane naprosto revoluční funkci. O co půjde?
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S26 Ultra dostane naprosto revoluční funkci. O co půjde?

Populární sociální síť zavádí nové poplatky za ukládání vašich vzpomínek
Ondřej Koníček

Populární sociální síť zavádí nové poplatky za ukládání vašich vzpomínek

Před 2 lety v kině, teď na Netflixu: Mrkněte o víkendu na skvělou komedii
Tomáš Rajnoch

Před 2 lety v kině, teď na Netflixu: Mrkněte o víkendu na skvělou komedii