Tento šikovný gadget z Lidlu pořídíte za zlomek ceny. Akce platí jen do půlnoci

Ondřej Koníček
Tento chytrý doplněk z Lidlu si zamilujete. Lampa s reproduktorem vytvoří dokonalou atmosféru na každém vašem výletu.

Dokonalý parťák na kempování

Pokud jezdíte často kempovat, nebo zkrátka jen rádi vyrážíte do přírody, máme pro vás tip na ideálního pomocníka. V útrobách Lidl-shopu je k dispozici outdoorová lampa jako stvořená do tohoto prostředí, která je navíc vybavena reproduktorem.

Jedná se tedy v podstatě o bezdrátový reproduktor s integrovanou lampou (nebo naopak) a obojí jsou prvky, které se při kempování určitě hodí. Bez pořádného světla to pod stanem opravdu nejde a reproduktor je sice zbytný, ale zcela jistě přijde při dlouhých večerech vhod.

Lampa s bezdrátovým reproduktorem je tedy určitě praktický počin, který zaujme i jednoduchým designem. Většinu konstrukce, zhruba dvě třetiny, zabírá ona lampa a reproduktor se nachází v její horní části. Neschází ani praktický integrovaný popruh pro snadné přenášení a manipulaci.

Užívejte si hudbu po celou noc

Tato lampa s reproduktorem je vybavena baterií s kapacitou 2000 mAh, která vystačí na přehrávání hudby po dobu až 8 hodin (při střední hlasitosti). Nabíjení probíhá pomocí USB-C kabelu a plné nabití pak zabere zhruba 6,5 hodiny. Konstrukce je odolná vůči stříkající vodě, a to dle normy IPX4.

Lampa s reproduktorem disponuje výkonem 1x 5 W RMS, a kromě bezdrátového přenosu přes Bluetooth podporuje také přehrávání hudby před drát (pomocí 3,5mm konektoru). Dosah bezdrátového připojení je zhruba 10 metrů a reproduktor vsází na Bluetooth 5.0.

Specifikace lampy Silvercrest s reproduktorem:

  • Rozměry: 195 × 122 mm
  • Hmotnost: 650 gramů
  • Odolnost proti vodě: IPX4
  • Výstupní výkon: 1× 5 W RMS
  • Frekvenční rozsah: 20 – 20 000 Hz
  • Kapacita baterie: 2000 mAH
  • Výdrž: 8 hodin při střední hlasitosti
  • Doba nabíjení: 6,5 hodiny
  • Připojení: Bluetooth + 3,5mm jack

Za zvýhodněnou cenu jen dnes

Pokud vás tato lampa s integrovaným reproduktorem zaujala, seženete ji na internetovém obchodě Lidl. Normálně stojí 599,90 Kč, nicméně po dobu dnešního dne ji můžete sehnat se slevou 30 %. Po zadání promo kódu „Multimedia30“ vás vyjde jen na 419,90 Kč (o 180 Kč levněji).

