Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 9 novinek, které vás budou bavit (30. díl)

Podívejte se, jaké filmové a seriálové hity přibyly na Oneplay! Tento týden potěší fanoušky napětí, komedie i rodinné zábavy.
Nejlepší novinky na Oneplay
Česká streamovací platforma Oneplay je velmi ambiciózní a těší se velké popularitě. Na své si zde přijdou diváci, kteří sledují klasickou televizi ale i ti, jež dávají přednost streamovanému obsahu.
Toho je na Oneplay velká spousta a navíc je knihovna neustále rozšiřována. Aktuálně tedy na platformu míří velkolepé filmy, skvělé seriály ale i poutavé dokumenty. Co si tedy můžete během týdne pustit?
Dalgliesh (2023)
Na Oneplay míří třetí série populárního detektivního seriálu Dalgliesh. Tento seriál se odehrává v 70. letech minulého století a je vyprávěn z jedinečného pohledu spisovatelky Jamesové. Ta vypráví příběh detektiva Dalglieshe, a to od počátku až do konce kariéry. Při své práci detektiv řešil neobvyklé vraždy a odkrýval pohřbená tajemství.
Datum premiéry: 6.10. 2025
Zataženo, občas trakaře (2009)
Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný snímek Zataženo, občas trakaře. Hlavním hrdinou je roztržitý vynálezce Flint, jenž neustále vyrábí různé vymoženosti. Stále se navíc snaží vynalézt udělátko, které by okouzlilo celou jeho vesnici. Jednou se mu to dokonce povede. Právě zde ale začíná jeho největší životní dobrodružství.
Datum premiéry: 6.10. 2025
Malá slečna Doolitlová (2018)
Pokud máte rádi rodinné komedie, je snímek Malá slečna Doolitlová rozhodně pro vás. Jedenáctiletá Lilli Doolitlová dokáže mluvit se zvířaty. Jde o tajemství, o kterém by nikdo kromě jejich rodičů rozhodně neměl vědět. V minulosti to totiž způsobilo problémy a rodina se musela odstěhovat.
Když se přestěhují do nového domova, Lilli slíbí, že své tajemství udrží. V tom ale někdo z místní zoo ukradne slona Ronniho. To už Lilli nevydrží a společně se svým nejlepším kamarádem ze školy se vydají na velké dobrodružství za záchranou Ronniho a dalších zvířat.
Datum premiéry: 8.10. 2025
xXx (2002)
Snímek xXx je českému divákovi velmi blízky. Hlavní hrdina Xander, jenž je drsným chlapíkem, je totiž vyslán do Prahy. Zde má plnit roli zcela nového druhu agenta pro americkou tajnou službu. Ruská mafie jej ale odhalí a naplánuje jeho vraždu. Nikdo ale netuší, že milenka ruského bosse je rozhodnuta život Xandera zachránit.
Datum premiéry: 8.10. 2025
Klikař Charlie (2007)
Další pohodovou komedií, kterou si Oneplay připravilo, je snímek Klikař Charlie. Stejnojmenný hrdina jako desetiletý kluk odmítl políbit jednu dívku, která ho z naštvání proklela. Nyní, tedy v dospělosti, kdykoliv se do někoho zamiluje, vezme si daná dívka někoho jiného. Když se ale objeví Cam, je načase prokletí zlomit.
Datum premiéry: 9.10. 2025
Pán prstenů: Společenstvo prstenu (2001)
Oneplay si znovu přichystalo oblíbenou trilogii, kterou zveřejní v jeden den. Pán prstenů: Společenstvo prstenu pojednává o krutovládci Sauronovi, jenž chce získat magický prsten a vládnout světu. Zabránit mu v tom může jen odvážný Frodo a jeho Společenstvo. Devět neohrožených pomocníků se tak vydává na cestou plnou nástrah za záchranou všeho, čehož je jim milé.
Datum premiéry: 11.10. 2025
Pán prstenů: Dvě věže (2002)
Ve druhém díle Pán prstenů: Dvě věže se Frodo a jeho sluha vydávají k Hoře osudu, kde chtějí zničit prsten a zachránili svět od zla. Tyto síly jsou ale velmi mocné a snaží se jejich odhodlání zničit. K tomu všemu se navíc schyluje k bitvě lidí a mocných elfů proti desetitisícům stoupencům zla, mezi kterými jsou ta nejrůznější stvoření.
Datum premiéry: 11.10. 2025
Pán prstenů: Návrat krále (2003)
Závěr velkolepé trilogie Pán prstenů: Návrat krále, se vrací do momentu, kdy se schyluje k rozhodující bitvě o Středozemí. Putování jednotlivých členů Společenstva se blíží ke konci, zatímco Frodo, Sam a Glum pokračují ve své cestě k Hoře osudu. Jen v její žhavé lávě lze totiž prsten zničit a tím i překazit Sauronovu nadvládu.
Datum premiéry: 11.10. 2025
Vřískot 4 (2011)
Oneplay do své knihovny přidává hororový snímek Vřískot 4, ve kterém Sidney míří domů do Woodsboro. Jde o poslední místo na jejím turné s knihou, kterou napsala. Zde se opět spojí se šerifem Deweym, Gale a sestřenicí Jill.
Návrat Sidney naneštěstí přiláká zpátky i přízrak se jménem Ghostface. Díky tomu se tato trojice ale i celé městečko dostává prakticky ihned do velkého nebezpečí.
Datum premiéry: 12.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.