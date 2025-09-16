Logo Mobilizujeme.cz

Kdy a na které telefony vyjde One UI 8? Byl zveřejněn harmonogram aktualizací

One UI 8 Beta | foto: Nicholas Sutrich / Android Central
One UI 8 vychází na desítky zařízení od Samsungu. Máme podrobný seznam všech zařízení, které se aktualizace dočkají a víme také, kdy.

One UI 8 míří do ostrého provozu

Samsung připravuje nový systém One UI 8, který vychází z Androidu 16, již nějakou tu dobu a jeho finální sestavení jde konečně do akce. Jihokorejský gigant si s přechodem na nový systém pospíšil a je v jeho nejlepším zájmu, aby vše proběhlo rychle, hladce a bez problémů.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

S přechodem na Android 15, respektive One UI 7, si totiž Samsung urval pořádnou porci ostudy a stal se v tomto směru jasně nejhorší značkou. S aktualizacemi na nejnovější verzi Androidu si tak chce populární firma napravit svou reputaci a to se jí, zatím, daří.

Na aktuální vlajkovou řadu Galaxy S25 ostré sestavení systému One UI 8 již zamířilo, byť prozatím jen v rámci Jižní Koreje. Jinak se tento systém nachází i na skládačkách Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 a odlehčené vlajce Galaxy S25 FE, které ho dostaly z výroby.

Samsung Galaxy Z Fold 7, One UI 8 | foto: Luboš Srb
Kdy dorazí One UI 8 na telefony – harmonogram

V září tedy obdržely update na nový systém uživatelé aktuální vlajkové série Galaxy S25 a tím vlastně aktualizace v rámci tohoto měsíce končí. Naštěstí ale ne na dlouho a ostatní majitelé kompatibilních telefonů se systému dočkají v říjnu a listopadu.

Telefony a tablety, na které zamíří One UI 8 v říjnu

  • Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
  • Galaxy Quantum 4, Galaxy Quantum 5, Galaxy Quantum 6
  • Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE
  • Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy A36
  • Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Jump 4
  • Galaxy A35
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy A53
  • Galaxy Buddy 4
  • Galaxy A34
  • Galaxy A25
  • Galaxy Wide 8

Telefony a tablety, na které zamíří One UI 8 v listopadu

  • Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Jump 3
  • Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy A15
  • Galaxy Buddy 3
  • Galaxy A16
  • Galaxy A24
  • Galaxy A33
  • Galaxy Wide 7
  • Galaxy Jump 2
  • Galaxy Tab Active 5 Pro
  • Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab A11

Několik telefonů schází

Na tomto seznamu několik telefonů schází, a to hlavně populární telefony Galaxy A54, A55 a A56. Je ale velmi pravděpodobné, že tyto modely se dočkají aktualizace ještě v průběhu října, protože se jedná o bestsellery, které jsou velmi rozšířené a Samsung je bude chtít aktualizovat mezi prvními.

Zdroj: Sammobile

