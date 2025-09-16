Kdy a na které telefony vyjde One UI 8? Byl zveřejněn harmonogram aktualizací

One UI 8 vychází na desítky zařízení od Samsungu. Máme podrobný seznam všech zařízení, které se aktualizace dočkají a víme také, kdy.
One UI 8 míří do ostrého provozu
Samsung připravuje nový systém One UI 8, který vychází z Androidu 16, již nějakou tu dobu a jeho finální sestavení jde konečně do akce. Jihokorejský gigant si s přechodem na nový systém pospíšil a je v jeho nejlepším zájmu, aby vše proběhlo rychle, hladce a bez problémů.
S přechodem na Android 15, respektive One UI 7, si totiž Samsung urval pořádnou porci ostudy a stal se v tomto směru jasně nejhorší značkou. S aktualizacemi na nejnovější verzi Androidu si tak chce populární firma napravit svou reputaci a to se jí, zatím, daří.
Na aktuální vlajkovou řadu Galaxy S25 ostré sestavení systému One UI 8 již zamířilo, byť prozatím jen v rámci Jižní Koreje. Jinak se tento systém nachází i na skládačkách Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 a odlehčené vlajce Galaxy S25 FE, které ho dostaly z výroby.
Kdy dorazí One UI 8 na telefony – harmonogram
V září tedy obdržely update na nový systém uživatelé aktuální vlajkové série Galaxy S25 a tím vlastně aktualizace v rámci tohoto měsíce končí. Naštěstí ale ne na dlouho a ostatní majitelé kompatibilních telefonů se systému dočkají v říjnu a listopadu.
Telefony a tablety, na které zamíří One UI 8 v říjnu
Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
Na tomto seznamu několik telefonů schází, a to hlavně populární telefony Galaxy A54, A55 a A56. Je ale velmi pravděpodobné, že tyto modely se dočkají aktualizace ještě v průběhu října, protože se jedná o bestsellery, které jsou velmi rozšířené a Samsung je bude chtít aktualizovat mezi prvními.