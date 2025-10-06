10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (196. díl)

Jaké aplikace si stáhnout do mobilu? Vybrali jsme to nejlepší z placených appek, které jsou momentálně ke stažení zcela zdarma.
Vybíráme užitečné aplikace
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
Stickman Warriors Dragon Hero
Pokud patříte mezi fanoušky anime bojovek, tenhle kousek vás nenechá chladnými. Je inspirovaný legendární sérií Dragon Ball a přináší přehledný soubojový systém se širokou paletou útoků, které lze postupně vylepšovat. Nechybí ani režim pro souboje s ostatními hráči, takže o napínavé výzvy rozhodně nebude nouze.
Máte sklony zapomínat na důležité věci? Reminder Pro vám to usnadní. Aplikace umožňuje rychle nastavit připomenutí na jakoukoli činnost – od jednorázových úkolů až po pravidelně se opakující povinnosti. Díky ní budete mít jistotu, že vám nic neuteče.
Potřebujete vypnout a odreagovat se? Boom Land je ideální hra na odreagování. Vaším cílem je pomocí různých druhů bomb zbourat co nejvíce staveb. Klíčem k úspěchu je správně zvolené místo detonace, aby destrukce byla co nejefektivnější. Svou hratelností připomíná Angry Birds, jen místo ptáků využíváte bomby.
Zajímá vás, jak hlučné je vaše okolí? Sound Meter vám to ukáže. Dokáže změřit aktuální hladinu hluku a zároveň přehledně zaznamená minimální, průměrné i maximální hodnoty v daném časovém období. Můžete tak snadno zjistit, jak hlučné jsou vaše spotřebiče nebo prostředí, ve kterém se pohybujete.
Hledáte práci a potřebujete rychle vytvořit profesionální životopis? Tato aplikace vám s tím pomůže. Nabízí hotové šablony, do kterých jednoduše doplníte své údaje, a během chvíle máte kvalitně zpracované CV. Výsledek lze exportovat do PDF a rovnou odeslat přes email nebo sdílet na sociálních sítích.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Ncalc – Graphing Calculator 84
Ncalc je chytrá vědecká kalkulačka, která si poradí nejen s výpočty složitých rovnic a funkcí, ale dokáže je také vykreslit do grafu. Kromě samotného výsledku navíc zobrazí i postup řešení, takže se hodí i pro ty, kteří chtějí matematice opravdu porozumět.
Na první pohled jednoduchá, ale ve skutečnosti pěkně náročná. Přesně taková je hra BLUK – Physics Jump, kde musíte pomocí přesně načasovaných skoků překonávat různé překážky. Úspěch závisí na správném využití fyzikálních zákonitostí, a pokud se spletete, čeká vás opakování celé úrovně.
Máte problém udržet si přehled v každodenních úkolech? Super ToDo’s vám v tom udělá jasno. Ke každé poznámce lze přidat polohu, obrázek či ji zařadit do konkrétní kategorie. Aplikace boduje svým minimalistickým designem a díky automatické synchronizaci budete mít všechny úkoly k dispozici na iPhonu, iPadu, Macu i Apple Watch.
Pokud hledáte alternativu k nativnímu fotoaparátu na iPhonu, NeuralCam vás nezklame. Díky umělé inteligenci vám pomůže dosáhnout profesionálně vypadajících fotek i bez pokročilých znalostí úprav. Nejvíce zazáří při práci s portréty, kde dokáže vykouzlit opravdu působivé výsledky.
Papírové dokumenty můžete snadno proměnit v digitální podobu. Stačí je naskenovat pomocí fotoaparátu a aplikace se postará o jejich převod. PDFgear umožňuje také spojování více souborů do jednoho, takže své dokumenty budete mít vždy po ruce a přehledně uložené v telefonu nebo tabletu.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
