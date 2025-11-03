Chytrá domácnost pro každého, kdo ji chce zkusit: Na Alze za půlku ceny

Logo Mobilizujeme.cz

Ondřej Koníček
Chytrá domácnost | Zdroj: Pexels
Chytrá domácnost nemusí být drahá. Kamera a tři světla WiZ teď stojí jen 1 999 Kč díky akci Black Friday na Alze.

Chytrá domácnost za pár korun

Chytrá domácnost je aktuálně v kurzu a k dispozici je spousta různých typů a doplňků. Alza aktuálně nabízí v akci výborný startovací balíček Self-Monitoring Starter kit WiZ EU, který slouží jako základ k monitorování domácnosti pomocí kamery.

Sada obsahuje chytrou interiérovou kamera WiZ a tři Wiz svítidla s paticí E27 a příkonem 8,5 W. Kamera disponuje FullHD rozlišením, má pochopitelně noční vidění a záznamy ukládá na SD kartu. Díky této kameře výrazně vylepšíte bezpečnost vašeho obydlí.

Díky již zmíněnému nočnímu vidění v kombinaci s infračerveným zářením pro osvětlení prostor jí neunikne žádný detail a kamera samozřejmě umí odesílat automatická oznámení při zjištění nebezpečí. Umí zaregistrovat rozbití okna, nebo zvuky požárního či dýmového alarmu.

Navoďte si domácí pohody pomocí světel

Zatímco bezpečnostní kamera se postará o lepší bezpečnost domácnosti v okamžiku, kdy tam nejste, světla vám zase umožní navodit si pravou domácí pohodu. K dispozici je nastavení barvy dle své preference a neschází ani možnost upravit si teplotu světla.

Světla dále nabízí technologii chytrého stmívání, mají několik představených dynamických režimů a je možné ovládat je hlasem. Primárně se ale ovládání přes aplikaci WiZ a s ní komunikují prostřednictvím WiFi sítě.

Díky tomu můžete světla ovládat světla odkudkoliv na světě, v aplikaci je možné tvořit si různé časové rozvrhy a za zmínku stojí i cirkadiánní rytmus. Díky němu se světla umí automaticky přizpůsobovat dané denní době, což se rozhodně může hodit.

Cena a dostupnost

Tento kit je jakýmsi startovacím balíčkem pro uživatele, kteří chtějí s chytrou domácností začít, ale prozatím úplně neví jak. Alza ho aktuálně nabízí v rámci akce Black Friday se slevou celých 50 %, takže jeho cena čítá sympatických 1 999 Kč místo původních 4 079 Kč.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

