Tvůrce ChatGPT se nám vybarvuje: Zavádí stejnou otravnou věc jako Meta a Google

Ondřej Koníček
Výkonný ředitel společnosti OpenAI Sam Altman
Výkonný ředitel společnosti OpenAI Sam Altman

ChatGPT má přes 800 milionů uživatelů, ale jen 5 % z nich platí. OpenAI tak hledá nové zdroje příjmů.

ChatGPT má problémy s financemi

Když představí technologická společnost nějakou službu, má víceméně dvě možnosti, jak si jejím prostřednictvím zajistit příjmy. Jedním je nabídka placeného předplatného, na což vsází většina všemožných platforem, a druhou jsou reklamy.

Ty slouží k výdělku hlavně v případě, pokud nabízí služba nějakou základní variantu zdarma. Reklamy často eliminuje hlavně to, že si uživatel nějakou tu placenou verzi zaplatí. ChatGPT, aktuálně nejpopulárnější chatbot, nabízí jak bezplatnou variantu, tak placené verze.

Bezplatná varianta je zcela bez reklam a v tomto případě slouží předplatné k rozšíření funkcí. OpenAI se ale potýká s problémy týkajících se příjmů od platících uživatelů, které nejsou tak vysoké, jak by technologický gigant potřeboval.

Aplikace ChatGPT na mobilu | Zdroj: Unsplash
Aplikace ChatGPT na mobilu | Zdroj: Unsplash

OpenAI chce utrácet, ale nemá prostředky

Dle nejnovějších informací má společnost OpenAI v plánu příští rok utrácet miliardy dolarů, které ale prozatím nemá. ChatGPT má sice zhruba 800 milionů uživatelů, ale ti využívají v drtivé většině případů bezplatnou verzi a předplatné platí pouze 5 % z nich.

Od těchto platících zákazníků pak pochází více než 70 % příjmů společnosti OpenAI. I to je jedním z důvodů, proč OpenAI zavádí levné předplatné Go, od kterého si slibuje výrazný nárůst předplatitelů a tím pádem i zlepšení finanční situace.

Nyní se ale debatuje i o možnosti zavést reklamy do bezplatného modelu, což je sice očekávaný krok, ale rozhodně bude velmi nepopulární. Pokud se tato skutečnost potvrdí, OpenAI se vydá podobnou cestou, jako Meta či Google a klidně může reklamy přetvořit v primární zdroj svých příjmů.

Z produktu pro lidi ždímačka na peníze?

OpenAI původně začínala s platformou ChatGPT jako s AI stvořenou hlavně pro lidský prospěch. Firma se ale pomalu transformuje do tradiční společnosti zabývající se spotřebními produkty a zavedení reklam do ChatGPT tomu samozřejmě napomůže.

Zdroj: Bleeping Computers

