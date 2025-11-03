Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi za nejlepší ceny v roce. Black Friday poslal ceny extrémně nízko

PR článek
Xiaomi 15T Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost
Xiaomi 15T Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost

Xiaomi spustilo obří listopadové slevy a Mobil Pohotovost srazila ceny ještě níž. Vybrané smartphony jsou teď nejlevnější v roce, a to včetně úplných novinek.

Xiaomi 15T je vůbec poprvé za cenu pod deset tisíc a extrémně levně vychází i bestseller Redmi Note 14 Pro nebo POCO F7.

Novinka levnější o 5 tisíc

Xiaomi 15T je jednoznačně hitem letošního Black Friday. Za cenu jen 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč) jde aktuálně o nejlepší telefon ve své kategorii, který nabídne výkonný procesor, 120Hz AMOLED displej, velkou 5 500mAh baterii, rychlé 67W nabíjení a hlavně skvělý 50Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a špičkovou optikou Leica. Telefon je momentálně levnější o 3,5 tisíce a dalších 1 500 Kč ušetříte speciálně u Mobil Pohotovosti díky bonusu.

Za jednu z nejlepších cen je v Mobil Pohotovosti také Redmi Note 14 Pro 5G. Ten je k mání jen za 6 tisíc, pokud ale využijete navíc ještě bonus k výkupní ceně, dostanete se na 5 490 Kč (běžně 6 490 Kč), což je za telefon s 200Mpx fotoaparátem a kvalitním 120Hz AMOLED displejem rozhodně zajímavá nabídka.

Řada Xiaomi Redmi Note 14 | Zdroj: Mobil Pohotovost
Řada Xiaomi Redmi Note 14 | Zdroj: Mobil Pohotovost

Xiaomi a POCO za nejlepší ceny na trhu

I základní Redmi Note 14 padl do slevy, na mp.cz ho dokonce koupíte za nejlepší cenu na trhu – 2 990 Kč (běžně 4 290 Kč). To stejné platí pro POCO F7, který je k mání za nejnižších 9 989 Kč (běžně 11 990 Kč) a cenu si ještě můžete srazit o tisícovku díky bonusu.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Nejnovější články

Chytrá domácnost pro každého, kdo ji chce zkusit: Na Alze za půlku ceny
Ondřej Koníček

Chytrá domácnost pro každého, kdo ji chce zkusit: Na Alze za půlku ceny

O2 vás potěší už za 1 Kč: Vánoční nabídka pro celou rodinu ale není bez háčku
Ondřej Koníček

O2 vás potěší už za 1 Kč: Vánoční nabídka pro celou rodinu ale není bez háčku

Tvůrce ChatGPT se nám vybarvuje: Zavádí stejnou otravnou věc jako Meta a Google
Ondřej Koníček

Tvůrce ChatGPT se nám vybarvuje: Zavádí stejnou otravnou věc jako Meta a Google

Češi dělají chybu s ukládáním dat a pak se diví, že o ně nenávratně přijdou
Luboš Srb

Češi dělají chybu s ukládáním dat a pak se diví, že o ně nenávratně přijdou

Ceny Samsungů a Pixelu 10 extrémně padly, Black Friday je srazil o několik tisíc
PR článek

Ceny Samsungů a Pixelu 10 extrémně padly, Black Friday je srazil o několik tisíc

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 8 z nich, které za to určitě stojí (95. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 8 z nich, které za to určitě stojí (95. díl)

ChatGPT Go v Česku: Nabízí rychlejší odpovědi, víc zpráv a tvorbu obrázků
Ondřej Koníček

ChatGPT Go v Česku: Nabízí rychlejší odpovědi, víc zpráv a tvorbu obrázků

3 vymazlené věcičky z Lidlu: Tohle si pořiďte do své domácnosti (1. díl)
Tomáš Rajnoch

3 vymazlené věcičky z Lidlu: Tohle si pořiďte do své domácnosti (1. díl)

WhatsApp už nekašle na Apple: Po iPadu přijde aplikace i pro Apple Watch
Ondřej Koníček

WhatsApp už nekašle na Apple: Po iPadu přijde aplikace i pro Apple Watch