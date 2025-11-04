Logo Mobilizujeme.cz

Mají micro-LED displej a jsou nejlehčí na světě: Nové chytré brýle berou dech

Ondřej Koníček
Lenovo Visual AI Glasses V1 | Zdroj: Lenovo
Lenovo Visual AI Glasses V1 | Zdroj: Lenovo

Nové brýle Lenovo Visual AI Glasses V1 přinášejí překlady, navigaci i rozšířenou realitu v elegantním designu.

Nejnovější brýle od Lenovo

Segment nositelné elektroniky zažívá výrazné obrození a do popředí se dostávají nové typy přístrojů, jako například chytré prsteny nebo chytré brýle. Na ty se zaměřila například společnost Meta a mluví se o tom, že chytré brýle připravuje také Apple.

Nyní se s chytrými brýlemi pochlubilo Lenovo a jeho novinka v podobě modelu Visual AI Glasses V1 vypadá více než zajímavě. Předně by se mělo, s hmotností pouhých 38 gramů, jednat o nejlehčí chytré brýle současnosti. Nízká hmotnost zaručí komfortní používání za všech okolností.

Za zmínku stojí i jejich čočky s tloušťkou pouhých 1,8 mm. Co se designu týče, Lenovo Visual AI Glasses V1 vypadají víceméně jako tradiční brýle a jediným rozdílem jsou na první pohled trochu tlustší stranice. Zaměřením se pak jedná o brýle s umělou inteligencí a rozšířenou realitou.

Lenovo Visual AI Glasses V1 | Zdroj: Lenovo
Lenovo Visual AI Glasses V1 | Zdroj: Lenovo

Výbava, schopnosti a další prvky

Brýle jsou osazeny displejem postaveným na micro-LED technologii, který se může pochlubit jasem až 2000 nitů a nabízí monokulární i binokulární režim. To znamená, že si můžete nechat promítat informace jak v jednom, tak v obou sklech zároveň.

Zorné pole čítá 15 × 11 mm a co se týče funkcí, tak brýle nabízí například možnost živého překladu s režimem konverzace. Je možné provozovat přes ně také navigaci a fungují i jako čtecí zařízení, kdy se na displeji promítá text a uživatel zároveň přes skla vidí.

Ovládání je dotykové a brýle jsou vybaveny stereo reproduktory integrovanými ve stranicích. O připojení k telefonu se stará Bluetooth 5.4 a baterie disponuje kapacitou 167 mAh, což by mělo stačit na 8 až 10 hodin výdrže v režimu překladu. Plné nabití baterie zabere zhruba 40 minut.

Cena a dostupnost

Chytré brýle Lenovo Visual AI Glasses V1 jsou aktuálně k dispozici v Číně, a to formou předobjednávky (prodej odstartuje 9. listopadu 2025). Jejich cena byla stanovena na 3 999 jüanů (14 390 korun) a o uvedení na globální trhy prozatím bohužel nepadlo ani slovo.

Zdroj: Lenovo

