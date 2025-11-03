O2 vás potěší už za 1 Kč: Vánoční nabídka pro celou rodinu ale není bez háčku

O2 přináší vánoční slevy. 5G telefony jsou teď levnější o tisíce a tři dárky pořídíte za tři koruny, ale má to háček.
Zařiďte si Vánoce u O2
Vánoce se kvapem blíží a to samozřejmě znamená nákup dárků. Proč si ale nezařídit celé Vánoce u operátora O2? Díky nové vánoční akci, která se nese v duchu dárků za symbolickou jednu korunu, to bude určitě možné. V bohaté nabídce operátora si vybere opravdu každý.
Zákazníci si mohou za onu jednu korunu pořídit telefon nebo tablet a zbytek pak bez navýšení doplatí v následujících měsících. Kromě této nabídky je možné využít také slevy až 5 000 korun na zařízení a speciální balíčky, se kterými je možné pořídit 5G telefon, tablet a lokátor najednou.
Pořízení dárků přes O2 znamená, že se vyhnete vánočnímu shonu a vše bude rychlé, pohodlné a zcela bez stresu. A samozřejmě také výhodně a na jednom místě, což je zcela ideální. Dárky je navíc možné sjednat online a poté si je jednoduše vyzvednout v kamenné prodejně.
Telefony za super ceny
Hlavními hrdiny Vánoc jsou u O2 letos 5G telefony. Zákazníci si mohou pořídit například Samsung Galaxy S24 (128 GB) se slevou 5 000 korun, takže je vyjde jen na 10 989 korun. Populární Redmi Note 14 je v rámci této akce o 2 000 korun levnější (4 489 korun) a ve slevě je i model Redmi 15C.
Ten nově vychází na 3 489 korun, takže je o 600 korun levnější a všechny tyto telefony je možné pořídit i za již zmíněnou 1 korun. Zbytek ceny pak můžete pohodlně doplatit v 36 měsíčních splátkách bez navýšení. Skvělým tipem pod stromeček je také tablet.
V rámci této akce je k dispozici tablet Lenovo Idea Tab 11 5G (128 GB) s vánoční slevou 1 000 korun, který díky výhodným splátkám bez navýšení vyjde jen na 1 Kč. Radost ale může udělat i chytré příslušenství od O2.
K dispozici jsou lokalizační čip O2 tag, vylepšená sluchátka O2 pods+a také reproduktor O2 beam+, vše až o 1 000 korun levnější. Zmínit musíme i to, že všechny telefon, které od O2 zakoupíte, podporují 5G síť a zastaralé 4G mobily operátor již vůbec nenabízí.
Tři dárky za tři koruny
Aby bylo nakupování dárků ještě pohodlnější, přichází O2 se speciálními balíčky, díky nimž lze pořídit tři dárky za dostupnou cenu. Vždy je na výběr telefon, tablet Lenovo a O2 tag, přičemž každý balíček lze pořídit za 3 koruny a zbytek doplatit bez navýšení v 36 měsíčních splátkách.
Operátor O2 myslí s vánočními dárky i na zákazníky Unity – exkluzivního světa výhod skupiny PPF. Nově totiž stačí mít zřízenou službu jen u jedné společnosti, buď O2, nebo Air Bank a přístup k výhodám se tak otevírá ještě většímu počtu zákazníků.
Kromě výše zmíněných slev si mohou členové Unity navíc vyzvednout exkluzivní dodatečnou slevu 1 000 korun na televizor Smart TV Hisense Pro (55″). Jeho ovladač obsahuje praktické Oneplay tlačítko a televizor vychází po slevě jen na 9 960 korun.
Další výhoda se týká ochranné fólie WG Premium Phone, kterou mají členové Unity v rámci vánoční akce jen za 99 korun namísto původních 499 korun. Celá vánoční nabídka se nachází v aplikaci Moje O2, nebo v e-shopu O2 a tato akce bude trvat do 4. ledna 2026.