Češi dělají chybu s ukládáním dat a pak se diví, že o ně nenávratně přijdou

Když lidé přijdou o data, mluví o smůle. Ve skutečnosti jde o chybu, které šlo snadno předejít. Poradíme, co dělat.
Digitální vzpomínky na tenkém ledě
Digitální éra nám umožnila uchovávat tisíce fotek a videí, ale málokdo přemýšlí, co se s nimi stane za pár let. Podle průzkumu společnosti ESET z loňského roku mají Češi se zálohováním problém: třetina si zálohy dál nijak nechrání a část uživatelů nezálohuje vůbec.
Mnozí se spoléhají na USB flash disky nebo externí disky s přesvědčením, že vydrží navždy. Jenže realita je jiná – levnější flash disky mohou selhat už po pěti letech a u HDD stačí jedna porucha mechaniky a data zmizí.
Data stárnou, i když leží v šuplíku
Flash disky ukládají informace pomocí elektrického náboje v paměťových buňkách. Ten se časem ztrácí, zejména při vyšších teplotách. Po několika letech tak mohou být soubory nečitelné, i když se disk tváří, že funguje.
Záchrana ztracených dat bývá drahá a nejistá. Profesionální obnova stojí od 5 do 20 tisíc korun a úspěch není zaručený. Pokud je čip poškozený nebo došlo k přepisu, fotky už většinou nikdo nevrátí. Podívejte se na následující tabulku, jak dlouho jednotlivá média zvládnou fungovat.
Jak dlouho vydrží jednotlivá média pro ukládání dat
Typ úložiště
Reálná životnost
Rizika a poznámky
USB flash disk
5–10 let
Citlivý na teplo, vlhkost a časté přepisování. Po letech může dojít ke ztrátě náboje v paměťových buňkách (bit rot).
Externí HDD (mechanický)
3–8 let
Poruchy mechaniky, otřesy, zasychání maziva. Vhodnější spíš pro kratší až střednědobé zálohy.
Externí SSD
8–15 let
Bez mechanických částí, ale paměť časem degraduje. Dobré pro aktivní práci i zálohy.
Optické disky (DVD/Blu-ray)
10–25 let
Náchylné na poškrábání a vlhkost. Dlouhodobější varianta: M-DISC (až ~100 let při správném skladování).
NAS úložiště (síťový disk)
5–10 let
Životnost závisí na discích uvnitř. Výhoda: automatické zálohy, RAID ochrana proti selhání disku.
Cloudové úložiště
Prakticky neomezená
Data jsou replikována na více serverů. Záleží hlavně na zabezpečení účtu a reputaci poskytovatele.
Paměťová karta (SD/microSD)
5–10 let
Podobná technologie jako flash disk; degraduje i při nečinnosti. Citlivá na časté přepisy.
Jak zálohovat chytře a jednoduše
Správný přístup je zálohovat chytře. Platí jednoduché pravidlo „3-2-1“: tři kopie dat, dvě různá média a jedna mimo domov – ideálně v cloudu. To je jistota, že ani požár, krádež nebo porucha nezničí všechno.
Ideální je mít fotky v počítači, kopii na externím disku a další v cloudu – třeba Google Photos, iCloud nebo Synology Drive. Cloudová řešení jsou dnes levná a umí automaticky nahrávat i obnovit data při ztrátě zařízení, například telefonu.
Ne každá flashka je stejná
Levná reklamní flashka z e-shopu nemá stejnou spolehlivost jako značkový SanDisk nebo Samsung. U externích disků je dobré je občas zapnout, aby se mechanické části nezasekly, a data pravidelně obnovovat.
Cloudové služby ukládají data na víc serverů, takže pravděpodobnost ztráty je minimální. Pokud vám záleží na soukromí, vyberte šifrované úložiště – např. Proton Drive nebo pCloud, které nabízejí vysokou míru zabezpečení i dvoufaktorové ověření.
Budoucnost patří automatice a AI
Telefony, které sbírají asi nejvíce materiálu v podobě fotek a videí, dnes dokážou zálohovat data automaticky. Umělá inteligence už třídí fotky podle obsahu a v budoucnu pravděpodobně pohlídá i to, že o žádné nepřijdete.
Ztráta dat už dnes není otázkou „jestli“, ale „kdy“. Až se příště podíváte na své fotky, zeptejte se: „Mám je opravdu zálohované?“ Protože v digitálním světě platí jediné pravidlo – kdo nezálohuje, ten nežije.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
