WhatsApp už nekašle na Apple: Po iPadu přijde aplikace i pro Apple Watch

WhatsApp rozšiřuje podporu pro zařízení Apple. Nová aplikace pro Apple Watch nabídne chaty i hlasové zprávy.
Plnohodnotný WhatsApp míří na watchOS
WhatsApp je největší a nejpopulárnější chatovací kanál na světě, který využívají takřka 3 miliardy uživatelů a nachází se na všech možných platformách. Aplikaci najdeme na Androidu, iOS, ale i na Windows, macOS, Wear OS a nedávno také na iPadOS.
Je tedy trochu s podivem, že pro systém watchOS od Applu, který se nachází na hodinkách Apple Watch, dedikovaná aplikace WhatsAppu není. Tyto chytré hodinky patří mezi nejpopulárnější vůbec a vlastně platí za jedničku v nositelné elektronice.
Na Apple Watch sice WhatsApp funguje, ale jen přes připojený telefon. Když vám na iPhone dorazí zpráva přes WhatsApp, hodinky ji zobrazí a lze na ni dokonce i odpovědět. Jakmile ale notifikaci na hodinkách zahodíte, již se přes ně ke zprávě nijak nedostanete.
Dedikovaná aplikace je na cestě
Vypadá to, že se uživatelé Apple Watch po letech strádání konečně dočkají dedikované WhatsApp aplikace. To bude znamenat možnost přistupovat k chatům a odpovídat na zprávy kdykoliv a ne jen v okamžiku, kdy na hodinky dorazí notifikace.
Uživatelé Apple Watch navíc budou moct odesílat zvukové zprávy a diktovat zprávy pomocí hlasového vstupu. I tak to má ale jeden háček. Pro plnou funkčnost budou muset být Apple Watch neustále připojeny k iPhonu s nainstalovanou WhatsApp aplikací.
V případě, že využíváte Apple Watch s aktivním mobilním tarifem a nemáte telefon vždy u sebe, aplikace fungovat nebude. Tak jako tak je příchod dedikované WhatsApp aplikace pro Apple Watch krok správným směrem a časem určitě přijde i ona nezávislost na připojeném iPhonu.
Kdy WhatsApp na hodinky dorazí?
Aplikace WhatsApp pro hodinky Apple Watch je prozatím k dispozici jen beta testerům, v rámci beta verze 25.32.10.71 a vyžaduje minimálně watchOS 10.0. Aktuálně není bohužel jasné, kdy bude prostřednictvím App Store k dispozici všem a jak dlouho bude testování probíhat.