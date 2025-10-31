Logo Mobilizujeme.cz

WhatsApp už nekašle na Apple: Po iPadu přijde aplikace i pro Apple Watch

Ondřej Koníček
Apple Watch SE | Zdroj: Unsplash
WhatsApp rozšiřuje podporu pro zařízení Apple. Nová aplikace pro Apple Watch nabídne chaty i hlasové zprávy.

Plnohodnotný WhatsApp míří na watchOS

WhatsApp je největší a nejpopulárnější chatovací kanál na světě, který využívají takřka 3 miliardy uživatelů a nachází se na všech možných platformách. Aplikaci najdeme na Androidu, iOS, ale i na Windows, macOS, Wear OS a nedávno také na iPadOS.

Je tedy trochu s podivem, že pro systém watchOS od Applu, který se nachází na hodinkách Apple Watch, dedikovaná aplikace WhatsAppu není. Tyto chytré hodinky patří mezi nejpopulárnější vůbec a vlastně platí za jedničku v nositelné elektronice.

Na Apple Watch sice WhatsApp funguje, ale jen přes připojený telefon. Když vám na iPhone dorazí zpráva přes WhatsApp, hodinky ji zobrazí a lze na ni dokonce i odpovědět. Jakmile ale notifikaci na hodinkách zahodíte, již se přes ně ke zprávě nijak nedostanete.

WhatsApp na hodinkách Apple Watch | Zdroj: WABetainfo
Dedikovaná aplikace je na cestě

Vypadá to, že se uživatelé Apple Watch po letech strádání konečně dočkají dedikované WhatsApp aplikace. To bude znamenat možnost přistupovat k chatům a odpovídat na zprávy kdykoliv a ne jen v okamžiku, kdy na hodinky dorazí notifikace.

Uživatelé Apple Watch navíc budou moct odesílat zvukové zprávy a diktovat zprávy pomocí hlasového vstupu. I tak to má ale jeden háček. Pro plnou funkčnost budou muset být Apple Watch neustále připojeny k iPhonu s nainstalovanou WhatsApp aplikací.

V případě, že využíváte Apple Watch s aktivním mobilním tarifem a nemáte telefon vždy u sebe, aplikace fungovat nebude. Tak jako tak je příchod dedikované WhatsApp aplikace pro Apple Watch krok správným směrem a časem určitě přijde i ona nezávislost na připojeném iPhonu.

Kdy WhatsApp na hodinky dorazí?

Aplikace WhatsApp pro hodinky Apple Watch je prozatím k dispozici jen beta testerům, v rámci beta verze 25.32.10.71 a vyžaduje minimálně watchOS 10.0. Aktuálně není bohužel jasné, kdy bude prostřednictvím App Store k dispozici všem a jak dlouho bude testování probíhat.

Zdroj: WABetainfo

