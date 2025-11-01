Logo Mobilizujeme.cz

3 vymazlené věcičky z Lidlu: Tohle si pořiďte do své domácnosti (1. díl)

Tomáš Rajnoch
Chytrá domácnost Lidl Home | Zdroj: Lidl
Chytrá domácnost Lidl Home | Zdroj: Lidl

Vybrali jsme šikovné produkty z e-shopu Lidl, které se hodí do každé domácnosti. Když si pospíšíte, ulovíte je se slevou.

Ohebná zásuvková lišta Tronic

  • Původní cena: 369,90 Kč
  • Cena po slevě: 249,90 Kč (-32 %)
  • Ušetřená částka: 120 Kč

Jeden z nejužitečnějších doplňků v každé domácnosti je prodlužovací kabel. Lidl jich nabízí mnoho, avšak tato zásuvková lišta je opravdu speciální. Nejenže má 5 klasických zásuvek, ale i po jednom USB-A a USB-C portu.

Maximální zatížení je 3 680 W a nechybí ani pojistka proti přehřátí. Velmi šikovná je i flexibilita prodlužky. Jednotlivé zásuvky jsou odděleny ohebnou částí a prodlužovací kabel tak vměstnáte i do specifických prostorů. Délka síťového kabelu je 1,5 m.

Zásuvková lišta, bílá | Zdroj: Lidl
Zásuvková lišta, bílá | Zdroj: Lidl

Programovatelné termostatické hlavice Silvercrest

  • Původní cena: 899,70 Kč
  • Cena po slevě: 799,90 Kč (-11 %)
  • Ušetřená částka: 99,89 Kč

Topná sezóna se pomalu rozjíždí a mnozí z vás už přemýšlí, jak ušetřit. Pomoci může sada tří kusů termostatických hlavic, které aktuálně Lidl nabízí. Díky přítomným adaptérům navíc hlavice snadno nainstalujete na všechny typy topení.

Mezi přednosti se řadí různé programy pro automatické topení, nastavení časů pro spuštění, boost režim a samozřejmostí je dětská pojistka. V balení se nachází baterie i instalační materiál a hlavice tak můžete hned po vybalení namontovat a začít používat.

Termostatické hlavice Silvercrest | Zdroj: Lidl
Termostatické hlavice Silvercrest | Zdroj: Lidl

Smart TV 32″ Chiq

  • Původní cena: 6 499 Kč
  • Cena po slevě: 3 499 Kč (-46 %)
  • Ušetřená částka: 3 000 Kč

Lidl.cz si připravil i lákavou nabídku v podobě 32palcové televize Chiq s FullHD rozlišením a podporou HDR 10. Panel je typu LED-LCD, pyšní se sytými barvami a jeho frekvence zobrazení je 60 Hz. Potěší i dva 8W reproduktory.

Televize se může pochlubit i konektivitou, mezi kterou se řadí Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-A nebo LAN. Operační systém je Google TV a do televize tak snadno nainstalujete spoustu aplikací včetně oblíbených streamovacích služeb.

Televizor Chiq | Zdroj: Lidl
Televizor Chiq | Zdroj: Lidl

Doporučované produkty z Lidlu pro vás vybírá redakce Mobilizujeme.cz v rámci vlastního seriálu. Pokud máte další tipy na užitečné věcičky od českých prodejců elektroniky, dejte nám a ostatním čtenářům o nich vědět v diskuzi pod článkem!

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

