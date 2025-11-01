3 vymazlené věcičky z Lidlu: Tohle si pořiďte do své domácnosti (1. díl)

Jeden z nejužitečnějších doplňků v každé domácnosti je prodlužovací kabel. Lidl jich nabízí mnoho, avšak tato zásuvková lišta je opravdu speciální. Nejenže má 5 klasických zásuvek, ale i po jednom USB-A a USB-C portu.
Maximální zatížení je 3 680 W a nechybí ani pojistka proti přehřátí. Velmi šikovná je i flexibilita prodlužky. Jednotlivé zásuvky jsou odděleny ohebnou částí a prodlužovací kabel tak vměstnáte i do specifických prostorů. Délka síťového kabelu je 1,5 m.
Topná sezóna se pomalu rozjíždí a mnozí z vás už přemýšlí, jak ušetřit. Pomoci může sada tří kusů termostatických hlavic, které aktuálně Lidl nabízí. Díky přítomným adaptérům navíc hlavice snadno nainstalujete na všechny typy topení.
Mezi přednosti se řadí různé programy pro automatické topení, nastavení časů pro spuštění, boost režim a samozřejmostí je dětská pojistka. V balení se nachází baterie i instalační materiál a hlavice tak můžete hned po vybalení namontovat a začít používat.
Lidl.cz si připravil i lákavou nabídku v podobě 32palcové televize Chiq s FullHD rozlišením a podporou HDR 10. Panel je typu LED-LCD, pyšní se sytými barvami a jeho frekvence zobrazení je 60 Hz. Potěší i dva 8W reproduktory.
Televize se může pochlubit i konektivitou, mezi kterou se řadí Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB-A nebo LAN. Operační systém je Google TV a do televize tak snadno nainstalujete spoustu aplikací včetně oblíbených streamovacích služeb.
Doporučované produkty z Lidlu pro vás vybírá redakce Mobilizujeme.cz v rámci vlastního seriálu.