Jak vypnout Liquid Glass na iPhonech?

Tomáš Rajnoch
Jak vypnout Liquid Glass v iOS 26.1 | Zdroj: Tomáš Rajnoch
Poradíme, jak lze potlačit Liquid Glass v novém iOS 26.1 a zlepšit si čitelnost systému, ale i výdrž baterie iPhonu.

Apple se chytl za nos

Apple s operačním systémem iOS 26, jenž majitelé iPhonů obdrželi v září letošního roku, provedl mnoho změn. Ty se týkají především designu, jelikož kalifornská značka najela na designový jazyk zvaný Liquid Glass, což se dá přeložit jako „Tekuté sklo“.

Celý systém je tedy více průhledný a například skrze ovládací tlačítka lze vidět pozadí. To sice vypadá efektně, avšak mnoho uživatelů spokojeno není. Výtky přitom směřují hlavně ke zhoršené čitelnosti a zvýšené spotřebě energie.

Aktuálně tak Apple vydává nejnovější verzi operačního systému – iOS 26.1. Šlo o jednu z nejočekávanějších aktualizací, jelikož z dřívějška víme, že právě s touto verzí softwaru Apple omezí Liquid Glass. Jak tedy efekt zmírnit?

Efekt tekutého skla lze zmírnit

Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří Liquid Glass zrovna nemají v lásce, má pro vás Apple alespoň malou útěchu. V iOS 26.1 totiž existuje možnost, jak efekt zmírnit. Zapnutí je přitom velmi snadné a zvládne to opravdu každý.

Jak Liquid Glass vypnout?

Nastavení → Zobrazení a jas → Liquid Glass → Tónované

Jakmile tyto kroky absolvujete, proměníte design iOS 26. Ikonky napříč systémem budou méně průhledné, díky čemuž bude čitelnost snažší. Jen pozor, efektu se nezbavíte úplně. V některých částech systému, například v přehledu notifikací, je Liquid Glass stále dosti viditelné.

Liquid Glass nicméně můžete omezit ještě o malinko více. Nedávno jsme na Mobilizujeme.cz zveřejnili tip, jenž s tímto problémem taktéž pracuje.

Nastavení –> Zpřístupnění –> Displej a velikost textu –> Snížit průhlednost

Vedlejším efektem po absolvování jednoho z těchto kroků může být i zvýšená výdrž baterie na jedno nabití. Design Liquid Glass je na efekty poměrně náročný, což si pochopitelně žádá větší výkon a tím pádem i zvýšenou spotřebu.

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

