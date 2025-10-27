Nebezpečný tip pro iPhone: Češi, tohle nikdy nezkoušejte

Na internetu se objevil návod na hlasové odemykání iPhonu, jenže lidé si tím dost zavařili. Proč byste si měli dát pozor?
Nastavení, které rozhodně nezkoušejte
Českými sítěmi nedávno proletěl návod na pohodlné odemknutí iPhonu bez použití Face ID nebo PIN kódu. Když si totiž aktivujete hlasové ovládání telefonu, můžete ho odemknout jakýmkoliv hlasovým příkazem. V tomto případě se jednalo o příkaz „tramvaj“.
Na první pohled je to možná zajímavý a pohodlný lifehack, ale opak je pravdou. Hlasové ovládání je totiž určeno primárně pro lidi s hendikepem a to znamená, že bezpečnost u něj bývá mnohokrát odsunuta až na druhou kolej.
Po tomto konkrétním nastavení si váš iPhone odemkne prakticky kdokoliv a rozhodně není dobré jej používat. Hlasové ovládání totiž deaktivuje technologii odemykání obličejem, která v iPhonu není jen na parádu. Naopak jde o stěžejní prvek zabezpečení.
Nezbavujte se Face ID
Aktivací hlasového ovládání přijdete o zcela zásadní bezpečnostní funkci iPhonu. Šance, že někdo obejde Face ID, je jedna ku milionu a tím, že ho zapnutím hlasového ovládání deaktivujete, si víceméně zvete ostatní přímo do svého soukromí.
Pokud jste tento hack zkoušeli a nyní se ho chcete zbavit, ale už si nepamatujete cestu, tak toto nastavení najdete v nastavení telefonu a v sekci Zpřístupnění. Dále zamiřte do menu Hlasové ovládání a klikněte na Příkazy.
V tomto menu rozklikněte podmenu Vlastní příkazy a zde najdete dříve vytvořený příkaz na hlasové ovládání. Ten rozklikněte, klikněte na Upravit a poté Vymazat. Tím se tohoto příkazu zbavíte a rozhodně se jedná o věc, se kterou není radno experimentovat.