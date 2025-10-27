Logo Mobilizujeme.cz

Nebezpečný tip pro iPhone: Češi, tohle nikdy nezkoušejte

Ondřej Koníček
Face ID a jeho prvotní nastavování | Zdroj: Luboš Srb
Face ID a jeho prvotní nastavování | Zdroj: Luboš Srb

Na internetu se objevil návod na hlasové odemykání iPhonu, jenže lidé si tím dost zavařili. Proč byste si měli dát pozor?

Nastavení, které rozhodně nezkoušejte

Českými sítěmi nedávno proletěl návod na pohodlné odemknutí iPhonu bez použití Face ID nebo PIN kódu. Když si totiž aktivujete hlasové ovládání telefonu, můžete ho odemknout jakýmkoliv hlasovým příkazem. V tomto případě se jednalo o příkaz „tramvaj“.

Na první pohled je to možná zajímavý a pohodlný lifehack, ale opak je pravdou. Hlasové ovládání je totiž určeno primárně pro lidi s hendikepem a to znamená, že bezpečnost u něj bývá mnohokrát odsunuta až na druhou kolej.

Po tomto konkrétním nastavení si váš iPhone odemkne prakticky kdokoliv a rozhodně není dobré jej používat. Hlasové ovládání totiž deaktivuje technologii odemykání obličejem, která v iPhonu není jen na parádu. Naopak jde o stěžejní prvek zabezpečení.

Nezbavujte se Face ID

Aktivací hlasového ovládání přijdete o zcela zásadní bezpečnostní funkci iPhonu. Šance, že někdo obejde Face ID, je jedna ku milionu a tím, že ho zapnutím hlasového ovládání deaktivujete, si víceméně zvete ostatní přímo do svého soukromí.

Pokud jste tento hack zkoušeli a nyní se ho chcete zbavit, ale už si nepamatujete cestu, tak toto nastavení najdete v nastavení telefonu a v sekci Zpřístupnění. Dále zamiřte do menu Hlasové ovládání a klikněte na Příkazy.

V tomto menu rozklikněte podmenu Vlastní příkazy a zde najdete dříve vytvořený příkaz na hlasové ovládání. Ten rozklikněte, klikněte na Upravit a poté Vymazat. Tím se tohoto příkazu zbavíte a rozhodně se jedná o věc, se kterou není radno experimentovat.

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Xiaomi uvádí chytrou elektrickou deku. Vylepší spánek a pomůže i se zdravím
Ondřej Koníček

Xiaomi uvádí chytrou elektrickou deku. Vylepší spánek a pomůže i se zdravím

Praktická věcička z Actionu. Hodí se každému k telefonu, stojí jen pár korun
Tomáš Rajnoch

Praktická věcička z Actionu. Hodí se každému k telefonu, stojí jen pár korun

Huawei Pura 80 Ultra má unikátní 9,4x optický zoom. Toto jsou 3 největší inovace
Ondřej Koníček

Huawei Pura 80 Ultra má unikátní 9,4x optický zoom. Toto jsou 3 největší inovace

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (94. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (94. díl)

Lidl má šikovnou věc do domácnosti. Teď vyjde jen na pár korun
Ondřej Koníček

Lidl má šikovnou věc do domácnosti. Teď vyjde jen na pár korun

Recenze Huawei Watch Ultimate 2 – Nekompromisní hodinky pro fajnšmekry
Tomáš Rajnoch

Recenze Huawei Watch Ultimate 2 – Nekompromisní hodinky pro fajnšmekry

Testoval jsem hodinky Huawei Watch GT 6. Tyto 3 věci mě nejvíce překvapily
Tomáš Rajnoch

Testoval jsem hodinky Huawei Watch GT 6. Tyto 3 věci mě nejvíce překvapily

Recenze AirPods Pro 3 – Vynikající sluchátka, ale žádný obří mezigenerační skok
Luboš Srb

Recenze AirPods Pro 3 – Vynikající sluchátka, ale žádný obří mezigenerační skok

Nejlevnější chytrá televize z Lidlu: Cena spadla na půlku, vyplatí se za 3 499 Kč?
Tomáš Rajnoch

Nejlevnější chytrá televize z Lidlu: Cena spadla na půlku, vyplatí se za 3 499 Kč?