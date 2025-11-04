Lidl má fajn pomocníka do domácnosti. Teď stojí jen zlomek ceny

Lidl má v akci robotický vysavač Silvercrest. Chlubí se výkonem 2,2 kPa a výdrží 90 minut, takže vám spolehlivě uklidí celou domácnost.
Pořiďte si tento robotický vysavač
Lidl provozuje oblíbený e-shop, kde pravidelně nabízí kvalitní produkty za výhodné ceny. Aktuálně zlevnil robotický vysavač Silvercrest, který usnadní úklid domácnosti a zajistí čisté podlahy bez vaší námahy.
Tento model se může pochlubit vysokým sacím výkonem 2,2 kPa, takže si poradí i s drobným prachem či zvířecími chlupy. Nabízí dva režimy – základní pro náhodný pohyb po místnosti a druhý pro intenzivní čištění vybraných míst ve spirále.
O bezproblémový provoz se starají tři senzory proti nárazu a tři senzory proti pádu ze schodů. Díky nim se vysavač bezpečně pohybuje po bytě a spolehlivě uklízí i bez vaší přítomnosti.
Jednoduché ovládání a dlouhá výdrž
Pro účinné čištění jsou ve spod robotického vysavače připraveny dva velké kartáče se širokým záběrem. Díky nim robot zvládne uklidit i rohy místností. Ovládání poté probíhá skrze tlačítka na samotném robotovi či skrze dodávaný ovladač.
Robotický vysavač Silvercrest SSRS A1 má také poměrně velkou nádobu pro nečistoty. Její objem je 0,42 litrů a při denním úklidu ji stačí vyprázdnit jednou denně. Navíc lze snadno vyjmout a vyčistit.
Dobře je na tom vysavač také s výdrží. Přítomný 2 600mAh akumulátor zaručí až 90 minut chodu na nižší výkon. To už je čas, za který je vysavač schopen v klidu obsloužit větší byt či menší dům. Potěší také tichý chod o maximálně 70 decibelech.
Cena a dostupnost
Na webu Lidl.cz je robotický vysavač Silvercrest SSRS A1 momentálně nabízen s 33% slevou. Původní cena 1 799 Kč je díky tomu stlačena na velmi příjemných 1 199 Kč.
Co se týče samotného balení, tak to je velmi bohaté. Společně s robotem výrobce dodává nabíječku, dálkový ovladač včetně AAA baterií a namontovaný filtr EPA-12. Velkým benefitem je následně prodloužená záruka na 3 roky.
A pozor, Lidl aktuálně spustil akci, při které prodlužuje dobu pro vrácení zboží. Objednávky učiněné od 30. října do 24. prosince 2025 lze vrátit až do 31. ledna 2026.