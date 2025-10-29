Logo Mobilizujeme.cz

Vyzrál jsem na Netflix? Mám nejvyšší tarif Premium za cenu nižšího předplatného

Luboš Srb
Netflix | Zdroj: Unsplash
Ukážu, jak jsem od Netflixu získal nabídku předplatného Premium jen za 309 Kč místo 379 Kč. Můžete ho mít i vy.

Netflix je populární, ale leze dost do peněz

Streamovací služby jsou skvělou alternativou ke kinu, které musí zlevňovat, aby si udrželo diváky. Naopak Netflix, Disney+, Oneplay a další nabírají spoustu nových zákazníků a konkurují si navzájem.

Pokud byste měli Netflix v nejvyšším tarifu Premium, zaplatíte 4 548 Kč ročně. A co teprve, když k tomu přihodíte pár dalších služeb, hned se dostanete i na více než 10 tisíc ročně. Je tedy nasnadě hledat způsoby, jak ušetřit.

Na začátku roku 2025 jsem sepsal článek, ve kterém jsem radil, jak se dá za Netflix ušetřit 840 korun ročně. Teď pro vás mám tip na jednu skrytou akci, díky které můžete mít vyšší tarif za cenu nižšího. Je to pro vracející se, ale i nové zákazníky.

Aktuální akce na Netflixu | Zdroj: Netflix, Luboš Srb
Jak se dostat k levnějšímu Netflixu?

V mém případě to bylo čistě náhodou, ale právě proto, že jsem nikde nenašel, že by o stejné akci někdo někde na internetu informoval, tak poradím, jak je tato nabídka přístupná i vám.

Nabídka navýšení

Před rokem jsem zrušil Netflix na svém účtu a nyní jej obnovil. Vybral jsem si stejný tarif, jako před rokem, tedy Standardní za 309 Kč měsíčně. Během objednávání, v následujícím kroku po vybrání tarifu, mi Netflix nabídl navýšení.

Za 309 Kč jsem tak získal vyšší Premium předplatné, které stojí 379 Kč. Provozovatel nejpopulárnější streamovací služby na světě se tak snaží nalákat zákazníka na vyšší tarif a doufá, že z něj nepřejdete na nižší.

Háček je v tom, že nabídka je pouze na první měsíc, týká se to pouze při volbě tarifu Standard (nikoliv nejlevnějšího předplatného za 239 Kč) a následně budete platit zase normální výši předplatného. Úspora je tedy 70 Kč.

Radostná rodina sledující Netflix | Zdroj: Matěj Srb
Nenechte se snadno zlanařit

Jak jsem se už opakovaně přesvědčil, neplatit si všechny streamovací platformy současně může být výhra. Nevím jak vy, ale já nestíhám sledovat veškeré novinky, které neustále přicházejí, a tak si raději předplácím jen jednu streamovací službu na měsíc.

Vidíte, že to nakonec vede k úspoře nejen za standardní předplatné, ale navíc ještě po návratu můžete leckdy získat slevu. V případě, kdy takto ušetříte pár tisíc ročně, už se to vyplatí, co říkáte?

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Luboš Srb - Šéfredaktor

Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.

