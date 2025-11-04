Logo Mobilizujeme.cz

Kaufland rozjel soutěž o iPhone 16 Pro, MacBook Air a další ceny. Jak vyhrát?

Tomáš Rajnoch
Apple iPhone 16 Pro v celé své kráse | Zdroj: Luboš Srb
Chcete nový iPhone nebo MacBook? Zapojte se do vánoční soutěže Kauflandu, která potrvá do 23. listopadu.

Vánoční soutěž s Kaufland Card

Kaufland pravidelně pořádá soutěže, které zákazníky motivují k nákupu a odměňují je hodnotnými cenami. Pro listopad si však připravil opravdu speciální akci s vánoční atmosférou, která potrvá po většinu měsíce.

Soutěž probíhá od 1. do 23. listopadu a zapojit se může úplně každý. Stačí se registrovat prostřednictvím formuláře na webu Kauflandu a vybrat si cenu, o kterou chcete soutěžit.

Pokud máte účet Kaufland Card, formulář se vyplní automaticky, což celý proces urychlí. Údaje ale můžete zadat i ručně. Poté už jen stačí nakupovat s Kaufland Card a sbírat šance na výhru.

Každý nákup se počítá jako jedna účast, a při útratě nad 700 Kč se vaše šance zdvojnásobí. Do soutěže se navíc započítávají i nákupy uskutečněné před registrací, takže o výhru může usilovat opravdu každý.

Vánoční soutěž Kaufland | Zdroj: Kaufland
Hodnotné ceny od Applu

Hlavním tahákem vánoční soutěže od Kauflandu jsou produkty značky Apple. Konkrétně se hraje o tři MacBooky Air s 13palcovým displejem a tři iPhony 16 Pro.

Pokud tedy toužíte po novém notebooku, ten od Applu vás dozajista potěší. Nabízí totiž špičkový výkon v malém těle, krásný displej, dlouhou výdrž na jedno nabití a potěší provázaností napříč ostatními produkty amerického výrobce.

Apple iPhone 16 Pro se pak může pochlubit špičkovými zadními fotoaparáty, displejem s úhlopříčkou 6,3 palců a 120Hz obnovovací frekvencí, výkonným procesorem A18 Pro nebo odolnou titanovou konstrukcí.

Kaufland si připravil i doprovodný program

Nejde ale jen o iPhone 16 Pro a MacBook Air 13″. Pro výherce si Kaufland připravil i další skvělé ceny. Každý z výherců zároveň s produktem značky Apple vyhrává i prohlídku ateliéru seriálu Ulice pro 2 osoby. Výherci se podívají do studí, kde se od roku 2005 vyrobilo přes 5 000 epizod.

Jako bonus se navíc výherci společně s jedním doprovodem mohou těšit i na projížďku vánoční Prahou a to historickým vozem. Den poté zakončí luxusní večeří s v restauraci s výhledem na Staroměstské náměstí.

Zdroj: Kaufland

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

