iOS 26.1 potěší všechny odpůrce Liquid Glass designu. Jaké novinky přináší?

Nové iOS 26.1 vylepšuje tekuté sklo, přidává nové jazyky pro Apple Intelligence a lepší zvuk FaceTime.
iOS 26.1 v ostrém provozu
Po nedávném beta testování se do ostrého provozu dostala nejnovější verze systému iOS, tedy iOS 26.1. Rozhodně se jedná o jednu z nejočekávanějších aktualizací, a to hlavně kvůli novému nastavení pro kontroverzní designový styl Liquid Glass, tedy tekuté sklo.
Tento nový designový prvek sice při představení iOS 26 veřejnost nadchl, ale jak se ukázalo, není příliš praktický a začaly se na něj množit stížnosti. Apple ho tedy vrhl do jeho úprav, aby byl méně rušivý a rozhraní bylo o něco přehlednější.
Nedávná beta verze systému iOS 26.1 přinesla další nastavení tekutého skla v podobě možnosti úpravy úrovně transparentnosti. K dispozici jsou volby „Průhledné“, tedy původní podoba tekutého skla a „Tónované“, které jeho průhlednost výrazně omezí.
Mějte průhlednost pod kontrolou
Rozdíl mezi oběma volbami je opravdu výrazný a můžete si tak zvolit, zda si chcete užít tekuté sklo v původním, průhledném provedení, nebo spíše utlumené. Když si vyberete volbu Tónované, tak omezení průhlednosti automaticky navýší kontrast a vše je tak lépe čitelné.
To ale samozřejmě není jediná novinka v rámci iOS 26.1 a Apple dopřál nejnovější verzi svého systému i další prvky. Jedním z nich je například možnost vypnout na zamykací obrazovce gesto přejetí prstem doleva, které otevírá fotoaparát.
Pokud jste si tedy často omylem zapínali tímto gestem fotoaparát, můžete tomu snadno učinit přítrž. Možnost vypnout či zapnout toto gesto se nachází v nastavení fotoaparátu a je ve výchozím nastavení aktivní, takže ho musíte ručně deaktivovat.
Další jazyky pro Apple Intelligence
Mezi další novinky iOS 26.1 patří přidání jazyků pro Apple Intelligence, což se uživatelů v Česku netýká. Mezi nově přidané jazyky patří čínština (tradiční), dánština, holandština, norština, portugalština, švédština, turečtina a vietnamština.
Zmínit bychom měli i nové gesto přejetí prstem v Apple Music miniplayeru, které umožňuje přechod na další či předchozí skladbu a podporu Apple Music AutoMix přes AirPlay. Ovládání zesílení je nově k dispozici i přes externí USB mikrofony.
Mezi praktické novinky určitě patří také vylepšená kvalita zvuku přes FaceTime v prostředí s nízkou šířkou pásma. Nový iOS 26.1 je již k dispozici ke stažení a aktualizace se vám automaticky zobrazí na displeji telefonu. K dispozici je od generace iPhone 11 (včetně iPhone SE 2022).