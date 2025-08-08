Logo Mobilizujeme.cz

O2 zase nefunguje. Tento týden jde už o třetí výpadek

Luboš Srb
Výpadek a nefunkčnost služeb, ilustrační | foto: Luboš Srb

Pokud vám nefungují služby mobilního operátora O2, nejste sami. Volání, SMS a internet opět postihl výpadek. Nefunguje dokonce ani zákaznická linka.

Jeden výpadek za druhým

Když v pondělí dopoledne vypadla síť O2, asi málokdo čekal, že se situace povleče až do pátku. Už v průběhu včerejšího dne si někteří zákazníci společnosti stěžovali, že jim opět něco nefunguje.

Dnes kolem 11:00 dle serveru Downdetector došlo k dalšímu, již v pořadí třetímu výpadku O2. Firma se zatím k nejnovějšímu incidentu nevyjádřila, ale známe důvody i rozsah pondělního výpadku.

Tou byla softwarová chyba v centrální části sítě operátora, jak uvedla společnost O2. Dotkla se zhruba třetiny z více než 5 milionů zákazníků. Nefunkčnost trvala kolem 3 hodin.

Výpadek služeb O2 dle webu Downdetector | foto: Luboš Srb
Výpadek služeb O2 dle webu Downdetector | foto: Luboš Srb

Aktualizováno v 13:17 – Získali jsme oficiální vyjádření od společnosti O2: „Aktuálně optimalizujeme výkon naší sítě, aby fungovala co nejlépe. V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat. Děkujeme za pochopení.“

Aktualizováno v 13:58 – Podle aktuálních informací dle serveru Downdetector již výrazně klesl počet nahlášení výpadku, takže to vypadá, že jsou služby společnosti O2 opět téměř plně funkční.

