Nový mobil od Nothingu: Za 6 399 korun to může být hit

Nothing Phone (3a) | Zdroj: Nothing
Nothing Phone (3a) | Zdroj: Nothing

Nothing Phone (3a) Lite přináší styl, výkon i výdrž za 6 399 Kč. Novinka zaujme průhledným designem a šikovnými funkcemi.

Nothing nemá dost, představuje další novinku

Společnost Nothing představila dalšího člena své aktuálně nejpočetnější modelové řady s označením (3a). Ta až doposud čítala dva modely – Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro, které nově doplňuje odlehčený Phone (3a) Lite. Jedná se o první telefon s tímto přídomkem od Nothingu.

Design je opět vyveden ve velmi futuristickém duchu, konstrukce je částečně průhledná a vnitřní rámeček je vyroben z hliníku. Trojnásobný fotoaparát není uložen v žádném modulu a jednotlivé objektivy jsou jednotlivě vloženy do šasi, což je pro Nothing víceméně typické.

Objektivy také nejsou zcela zarovnané, takže telefon působí lehce asymetricky, byť ne tak, jako například vlajkový Phone (3). Konstrukce disponuje krytím IP54 a výrobce neopomněl ani světelný systém na zádech, což je další poznávací znamení telefonů Nothing.

Ten se jmenuje Glyph Light a jedná se o jednoduchou LED diodu ve spodní části šasi, která informuje o příchozích událostech. Umožňuje také používat oblíbenou funkci Flip to Glyph (tiché oznámení po otočení) a poslouží i jako odpočet pro skupinové fotografie.

Solidní výbava v čele s výborným displejem

Na čelní straně této novinky se nachází AMOLED displej s úhlopříčkou 6,77 palce, který se může pochlubit FullHD+ rozlišením a jasem o hodnotě až 3000 nitů. Rozhodně se bude jednat o jeden z nejjasnějších panelů ve třídě a za zmínku stojí i obnovovací frekvence 120 Hz.

Displej nabízí i pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 2160 Hz a bez debat se jedná jednu z ozdob telefonu. Pohon obstarává procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro, který je prověřenou volbou a tomu dělá společnost operační paměť 8 GB RAM. Ta je virtuálně rozšiřitelná o dalších 8 GB RAM.

Vnitřní úložiště má v základu velikost 128 GB a telefon je vybaven slotem na microSD kartu, takže úložný prostor je možné rozšířit až na 2 TB. Trojnásobný fotoaparát nabízí rozlišení 50 + 8 + 2 Mpx a jedná se o sestavu s hlavním, ultra-širokoúhlým a makro objektivem.

Selfie kamerka pak disponuje rozlišením 16 Mpx a za zmínku stojí také dedikované tlačítko Essential Key, které slouží pro práci s AI platformou Essential Space. Ta zaznamenává a organizuje poznámky, nápady a média, přičemž pomocí Essential Search lze v tomto obsahu vyhledávat.

Nothing Phone (3a) | Zdroj: Nothing
Nothing Phone (3a) | Zdroj: Nothing

Baterie, cena a dostupnost

Rozhodně nesmíme opomenout ani baterii s kapacitou 5000 mAh, což sice na první pohled nevypadá jako nějaký zázrak, ale v kombinaci s efektivním čipsetem můžeme očekávat výbornou výdrž. Nabíjení o výkonu 33 W zvládne nabít baterii na 50 % kapacity za svižných 20 minut.

Nový telefon Nothing Phone (3a) Lite vstupuje do předprodeje 30. října 2025, a to v bílém a černém provedení. Do tradičního prodeje dorazí 4. listopadu 2025 a základní specifikace s pamětí 8 + 128 GB vychází v Česku na 6 399 Kč.

Nothing Phone (3a) Lite: specifikace

Konstrukceplast a sklo, 164 × 78 × 8,3 mm, 199 g, zvýšená odolnost IP54
Displej6,77, AMOLED, HDR10+, 120 Hz, 2392 × 1084 px, 20:9, jemnost 487 PPI
Operační systémAndroid 15 + Nothing OS 3.5
Čipset8jádrový, 2,5 GHz, Mediatek Dimensity 7300 Pro
Paměť8 GB RAM, 128/256 GB úložiště + MicroSD slot
Fotoaparáttrojitý (50 Mpx hlavní + 8 Mpx ultra-širokoúhlý 120° + 2 Mpx makro), clona f/1.88 + f/2.2 + f/2.4, EIS, PDAF, umělá inteligence, LED blesk; přední 16 Mpx, clona f/2.45
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, Wi-Fi 6, GPS, NFC, čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor, notifikační LED systém na zádech
Baterie5 000 mAh, rychlonabíjení 33 W
Cena a dostupnostod 6 399 Kč, říjen 2025

Zdroj: Nothing

