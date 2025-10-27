Praktická věcička z Actionu. Hodí se každému k telefonu, stojí jen pár korun

V Actionu se prodává levný lokátor pro iPhone, který umí skoro to samé co Apple AirTag, ale stojí jen zlomek ceny.
Action má AirTag za pár korun
Prodejce Action je dnes prostřednictvím kamenných prodejen prakticky v každém větším městě v Česku. Action nicméně provozuje i e-shop, kde mnohdy najdete skryté poklady za skvělou cenu. Aktuálně má v nabídce například velmi šikovný lokátor AirTag.
O jeho výrobu se postarala společnost Fres’n Rebel a za velmi nízkou cenu toho umí opravdu mnoho. Propojení funguje jen s platformou iOS od Applu a lokátor snadno spárujete s aplikací Najít.
Lokátor jednoduše zapnete, položíte vedle iPhonu a aplikace Najít ho automaticky najde. Vy už si ho jen pojmenujete a můžete směle používat. Stejně jako u AirTagu od Applu, i tento lokátor uvidíte na mapě s jeho aktuální polohou.
Spolupráce jako s originálním AirTagem
V aplikaci Najít následně s lokátorem Fres’n Rebel můžete i nadále pracovat. Jednoduše ho prozvoníte a aplikace vás k němu dokáže i navigovat. Lokátor navíc můžete sdílet s vybranými kontakty, kteří taktéž uvidí jeho polohu v mapě.
Tento chytrý lokátor samozřejmě můžete označit jako ztracený. No a pokud se najde, automaticky vám přijde notifikace o jeho poloze. Upozornění vám může přijít i v momentě, kdy se od něj vzdálíte. Nastavit si nicméně můžete místa, ve kterých je lokátor jako doma a když se od něj vzdálíte, upozornění vám nepřijde.
Jediná odlišnost oproti originálnímu AirTagu od Applu je absence funkce Precision Finding. Tato možnost je spojena s technologií UWB a kalifornský výrobce si ji vynahrazuje pouze pro svůj originální lokátor.
Cena a dostupnost
Možná to nejlepší na tomto lokátoru Fres’n Rebel je ale jeho cena. Stojí totiž pouhých 175 Kč a je tak více než čtyřnásobně levnější oproti originálnímu AirTagu od Applu. V nabídce je navíc více barevných variant – fialová, růžová, černá a bílá.
Balení ukrývá i praktické pouto a lokátor snadno umístíte téměř na jakýkoliv předmět. Lokátor prodává Action ve svých kamenných prodejnách, ale i prostřednictvím e-shopu.