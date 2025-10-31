O víkendu nemůžete koukat na nic jiného. Boží fantasy na Netflixu vás pohltí

Geralt z Rivie je zpět. Čtvrtá série Zaklínače na Netflixu přináší nového herce, spoustu akce a příběh, který vás vtáhne.
Netflix vydal novou sérii Zaklínače
Každý pátek naše redakce Mobilizujeme.cz vybírá filmovou novinku, která vás o víkendu zabaví. Tentokrát se ale vydáváme do vod seriálů, jelikož tato novinka nemůže být přehlížena. Na svědomí ji má Netflix a nová řada vás upoutá k obrazovkám a už nepustí. Řeč je o 4. řadě populárního fantasy seriálu Zaklínač.
Ten aktuálně míří na streamovací platformu Netflix, kde je ke zhlédnutí od 30. října. Tvůrce nás navíc potěší tím, že sérii nijak nekouskuje a divákům rovnou servíruje poctivou dávku osmi dílů. Pokud se deštivé prognózy na víkend vyplní, rozhodně je tedy co sledovat.
Na novou sérii se čekalo více než dva roky a diváci se tak nemohli dočkat, co si pro nás tvůrci připravili. Přeci jen první tři série jsou velmi kladně hodnocené a například na českém portále ČSFD má Zaklínač nadprůměrných 75 %. Vyplatilo se tedy čekání na pokračování?
Spoustu akce a dějových linek
Nová série populárního Zaklínače na sebe upoutala velkou pozornost a naplnit očekávání diváků rozhodně nebude snadné. První ohlasy jsou nicméně kladné a diváci oceňují spoustu akce. Jak je totiž z trailerů patrné, hlavní hrdina Geralt z Rivie bude bojovat se všemožnými monstry.
A nebude sám, kdo se v nové sérii pustí do akce. Také hlavní ženskou postavu Yennefer čeká velké dobrodružství. Jde o čarodějku, která se nebojí své schopnosti využít ve svůj prospěch. Yennefer nicméně vstoupila do lóže čarodějek, která je plná intrik a nástrah. V trailerech jsme pak mohli vidět, že právě čarodějné boje této postavy působí nejvíc epicky.
Středobodem seriálu je nicméně princezna Ciri. Ta je nyní na útěku a hledá si místo v životě. Ciri je ale velmi důležitá a vědomy jsou si toho bohužel i temné síly, které se jí pokusí dostat. To nicméně nechce dopustit Geralt a tak se vydává na cestu napříč Kontinentem, aby Ciri ochránil.
Porodní bolesti byly naštěstí vyřešeny
Ačkoliv je čtvrtá série Zaklínače konečně dostupná ke zhlédnutí, dlouho to s ní nevypadalo vůbec dobře. Po odvysílání třetí série totiž tým opustila tvář hlavní postavy, kterým byl Henry Cavill. Britský herec byl údajně nespokojený s ubíráním se seriálu a tak se rozhodl projekt opustit.
Internetem se dokonce začaly šířit fámy, že Netflix seriál utne. To se naštěstí nestalo a tvůrcům se do svých řad podařilo zlákat velmi atraktivní jméno. V nové sérii tudíž Geralta z Rivie hraje Liam Hemsworth. Jak to navíc vypadá, role se zhostil velmi slibně a diváci jeho práci dozajista ocení.
Bude i pátá série?
Jakmile dokoukáte skvělých 427 minut čtvrté řady Zaklínače, dozajista u vás vyvstane otázka, jestli se dočkáte pokračování. A skutečně dočkáte, jelikož tvůrci potvrdili přípravy 5. série. Ta je ovšem zároveň poslední a pravděpodobně v roce 2027 se tedy se seriálovým Zaklínačem nadobro rozloučíme.
Víkendovka na streamu je pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.