Vivo X300 a X300 Pro jsou v Česku: Skvělý design a nekompromisní fotovýbava

Vivo přiváží do Česka vlajkové modely X300 a X300 Pro. Nabízí špičkové fotoaparáty Zeiss, vysoký výkon i prémiový design.
Vlajková řada X300 dorazila do Česka
Vivo uvádí svou novou vlajkovou řadu X300 na evropský, potažmo i český trh. Dočkali jsme se obou modelů v podobě základní specifikace X300 a vrcholného provedení X300 Pro, které bude jistě patřit mezi nejlepší fotomobily roku.
Obě varianty jsou si po designové stránce velmi podobné a jejich dominantou je kruhový modul fotoaparátu na zádech, který na nich zabírá nemalou část a výrazně z nich vystupuje. Základní model X300 ho nemá tak rozměrný a celkově je v porovnání s předchůdcem výrazně menší.
Vivo X300 má displej s úhlopříčkou 6,31 palce, takže jedná se o kompaktní vlajku a v oblasti rozměrů opravdu potěší. Telefon měří 150,6 × 71,9 × 7,95 mm a váží 190 gramů, což jsou opravdu sympatické hodnoty. Model X300 Pro už je s displejem o velikosti 6,78 palce o něco větší.
Oba sourozenci se pyšní velmi tenkým vnitřním rámečkem displeje, plochým rámečkem z hliníku a skleněnými zády. Samozřejmostí je pak i zvýšená odolnost, a to dle nejvyšší normy IP68/IP69. Snímač otisků prstů v displeji je ultrasonický a rozpozná i mokré prsty.
Ploché displeje a pořádná porce výkonu
Oba telefony jsou osazeny plochým AMOLED panelem s LTPO technologií, takže umí přizpůsobit obnovovací frekvenci zobrazenému obsahu (1 – 120 Hz) a neschází ani pořádná porce jasu (až 4500 nitů). Displeje dále nabízí 2160Hz PWM a certifikace HDR10+ i HDR Vivid.
Panel modelu X300 Pro pak navíc podporuje technologii Dolby Vision a oba displeje mají selfie kamerku uloženou v centrálním průstřelu. Stejně jako v minulosti, i u nové generace svých vlajek spoléhá výrobce na procesory Mediatek, konkrétněji na nový model Dimensity 9500.
Ten patří mezi nejvýkonnější čipové sady současnosti a stojí na stejné úrovni, jako Snapdragon 8 Elite Gen 5. Procesor nabízí díky efektivnímu NPU vysokou energetickou účinnost a samozřejmě neschází ani pokročilé chlazení, které ho udrží v optimálních teplotách.
Operační paměť má kapacitu 16 GB RAM a vnitřní úložiště 512 GB. Co se výdrže týče, tak menší model X300 je osazen baterií o kapacitě 5360 mAh a větší verze Pro nabízí akumulátor o velikosti 5440 mAh. Drátové nabíjení má v obou případech výkon 90 W a to bezdrátové pak 40 W.
Prémiový Zeiss fotoaparát
Vivo ladí své fotoaparáty dlouhodobě v kolaboraci se známou fotografickou firmou Zeiss a nové vlajky X300 nejsou výjimkou. Základní model disponuje fotoaparátem s rozlišením 200 + 50 + 50 Mpx a specifikace Pro pak nabízí rozlišení 50 + 200 + 50 Mpx.
Sestava verze Pro je o něco sofistikovanější a za zmínku stojí jak 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s pokročilým čipem Ultra- Sensing HPB, tak hlavní hlavní fotoaparát v režii čipu Sony LYT-828. Ten doplňuje stabilizace CIPA 5.5 na úrovni gimbalu, která zaručí dokonale ostré snímky.
Fotoaparát doplňuje nový čip Pro Imaging Chip VS1, který zajišťuje rychlejší zpracování, vyšší ostrost a nižší šum. Hlavní fotoaparát modelu X300 s rozlišením 200 Mpx nabízí také pokročilou optickou stabilizaci, a to verzi CIPA 4.5.
Jeho teleobjektiv ZEISS APO s čipem LYT-602 umožňuje 3× optické přiblížení a již zmíněný 200Mpx teleobjektiv u modelu Pro umí až 3,7× optický zoom. Samozřejmostí je pak optika Zeiss a neschází ani laserové ostření pro ještě lepší výsledky.
Fotografické funkce a speciální fotokit
Z hlavních novinek musíme zmínit režimy Stage Mode 2.0 a 4K Stage All-in- One Recording, jenž umožňuje pořizovat fotografie v HD kvalitě současně s natáčením videa. Funkce Dual-View Stage Video zase umí kombinovat pohled ze dvou kamer do jednoho snímku.
Výrobce se zaměřil i na portrétní fotografie, které bodují jak ostrostí, tak realistickým podáním. Model X300 Pro navíc dostal do vínku pro jeho teleobjektiv speciálně vyvinuté funkce 20× Long-Range Motion Snapshot a Telephoto Flower & Bird Shots.
Oba modely pak podporují nové příslušenství v podobě speciálního kitu ZEISS 2.35× Telephoto Extender Kit. Ten výrazně rozšiřuje možnosti fotografování a přináší jemný efekt rozostření pozadí (bokeh) jak pro portréty, tak pro vzdálené scény.
OriginOS míří na globální trhy
Novinky Vivo X300 a X300 Pro přináší na globální trh vůbec poprvé systém OriginOS, který je zaměřen na co nejplynulejší uživatelský zážitek a samozřejmě je plný AI pomocníků. Systém se vyznačuje výbornou optimalizací, kterou zastřešuje nástroj Engine Origin Smooth.
Z AI funkcí stojí za zmínku například Origin Island, která vylepšuje interakci uživatelů prostřednictvím chytrých návrhů a připomínek v reálném čase. Funkce Office Kit zase umožňuje zrcadlení telefonu na počítači, přenos souborů, či synchronizaci poznámek na více zařízeních.
Systém má v sobě integrovaného asistenta Google Gemini a sada nástrojů umělé inteligence zahrnuje také funkci AI Creation pro přepisování, překlady, sumarizaci textu, či brainstorming. Vivo svým novým vlajkám slíbilo 5 systémových aktualizací a 7 let bezpečnostní podpory.
Cena a dostupnost
Nové mobily značky Vivo vstupují v Česku do prodeje 30. října 2025, a to za následující ceny – Vivo X300 za 26 999 Kč a Vivo X300 Pro za 34 999 Kč. V rámci zaváděcí akce je však možné s promo kódem získat slevu a dárky v opravdu vysokých hodnotách (5 498 Kč u X300 a 16 597 Kč u X300 Pro).
Nabídka pro Vivo X300:
Výkupní bonus za starý telefon 2 000 Kč
Bezdrátová sluchátka vivo TWS 2e
Nabíječka 90W Flash Charger
Nabídka pro Vivo X300 Pro:
Sleva 3 000 Kč
Výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon
50% sleva na vivo Zeiss 2.35× Telephoto Extender Kit (původní cena 9 999 Kč; po slevě 4 999 Kč)
Vivo Grip Kit se zabudovanou baterií a odolným krytem v hodnotě 4 999 Kč
Rychlá nabíječku 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč
Získejte nejlepší nabídku v Česku!
Na mp.cz si můžete cenu Vivo X300 Pro srazit až o 6 000 Kč díky zaváděcí slevě a bonusu. K telefonu také dostanete dva dárky včetně fotokitu v hodnotě 5 tisíc.
Vivo X300: specifikace
Konstrukce
kov a sklo, 150,6 × 71,9 × 7,95 mm, 190 g, zvýšená odolnost IP68/IP69
Displej
6,31″, AMOLED, LTPO (1 – 120 Hz), 2640 × 1216 px, poměr stran 20:9, jemnost 460 PPI