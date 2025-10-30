Logo Mobilizujeme.cz

Vivo X300 a X300 Pro jsou v Česku: Skvělý design a nekompromisní fotovýbava

Ondřej Koníček
Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo
Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo

Vivo přiváží do Česka vlajkové modely X300 a X300 Pro. Nabízí špičkové fotoaparáty Zeiss, vysoký výkon i prémiový design.

Vlajková řada X300 dorazila do Česka

Vivo uvádí svou novou vlajkovou řadu X300 na evropský, potažmo i český trh. Dočkali jsme se obou modelů v podobě základní specifikace X300 a vrcholného provedení X300 Pro, které bude jistě patřit mezi nejlepší fotomobily roku.

Obě varianty jsou si po designové stránce velmi podobné a jejich dominantou je kruhový modul fotoaparátu na zádech, který na nich zabírá nemalou část a výrazně z nich vystupuje. Základní model X300 ho nemá tak rozměrný a celkově je v porovnání s předchůdcem výrazně menší.

Vivo X300 má displej s úhlopříčkou 6,31 palce, takže jedná se o kompaktní vlajku a v oblasti rozměrů opravdu potěší. Telefon měří 150,6 × 71,9 × 7,95 mm a váží 190 gramů, což jsou opravdu sympatické hodnoty. Model X300 Pro už je s displejem o velikosti 6,78 palce o něco větší.

Oba sourozenci se pyšní velmi tenkým vnitřním rámečkem displeje, plochým rámečkem z hliníku a skleněnými zády. Samozřejmostí je pak i zvýšená odolnost, a to dle nejvyšší normy IP68/IP69. Snímač otisků prstů v displeji je ultrasonický a rozpozná i mokré prsty.

Vivo X300 a nabídka na českém trhu | Zdroj: Vivo
Vivo X300 a nabídka na českém trhu | Zdroj: Vivo

Ploché displeje a pořádná porce výkonu

Oba telefony jsou osazeny plochým AMOLED panelem s LTPO technologií, takže umí přizpůsobit obnovovací frekvenci zobrazenému obsahu (1 – 120 Hz) a neschází ani pořádná porce jasu (až 4500 nitů). Displeje dále nabízí 2160Hz PWM a certifikace HDR10+ i HDR Vivid.

Panel modelu X300 Pro pak navíc podporuje technologii Dolby Vision a oba displeje mají selfie kamerku uloženou v centrálním průstřelu. Stejně jako v minulosti, i u nové generace svých vlajek spoléhá výrobce na procesory Mediatek, konkrétněji na nový model Dimensity 9500.

Ten patří mezi nejvýkonnější čipové sady současnosti a stojí na stejné úrovni, jako Snapdragon 8 Elite Gen 5. Procesor nabízí díky efektivnímu NPU vysokou energetickou účinnost a samozřejmě neschází ani pokročilé chlazení, které ho udrží v optimálních teplotách.

Operační paměť má kapacitu 16 GB RAM a vnitřní úložiště 512 GB. Co se výdrže týče, tak menší model X300 je osazen baterií o kapacitě 5360 mAh a větší verze Pro nabízí akumulátor o velikosti 5440 mAh. Drátové nabíjení má v obou případech výkon 90 W a to bezdrátové pak 40 W.

Vivo X300 Pro a nabídka na českém trhu | Zdroj: Vivo
Vivo X300 Pro a nabídka na českém trhu | Zdroj: Vivo

Prémiový Zeiss fotoaparát

Vivo ladí své fotoaparáty dlouhodobě v kolaboraci se známou fotografickou firmou Zeiss a nové vlajky X300 nejsou výjimkou. Základní model disponuje fotoaparátem s rozlišením 200 + 50 + 50 Mpx a specifikace Pro pak nabízí rozlišení 50 + 200 + 50 Mpx.

Sestava verze Pro je o něco sofistikovanější a za zmínku stojí jak 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s pokročilým čipem Ultra- Sensing HPB, tak hlavní hlavní fotoaparát v režii čipu Sony LYT-828. Ten doplňuje stabilizace CIPA 5.5 na úrovni gimbalu, která zaručí dokonale ostré snímky.

Fotoaparát doplňuje nový čip Pro Imaging Chip VS1, který zajišťuje rychlejší zpracování, vyšší ostrost a nižší šum. Hlavní fotoaparát modelu X300 s rozlišením 200 Mpx nabízí také pokročilou optickou stabilizaci, a to verzi CIPA 4.5.

Jeho teleobjektiv ZEISS APO s čipem LYT-602 umožňuje 3× optické přiblížení a již zmíněný 200Mpx teleobjektiv u modelu Pro umí až 3,7× optický zoom. Samozřejmostí je pak optika Zeiss a neschází ani laserové ostření pro ještě lepší výsledky.

Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo
Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo

Fotografické funkce a speciální fotokit

Z hlavních novinek musíme zmínit režimy Stage Mode 2.0 a 4K Stage All-in- One Recording, jenž umožňuje pořizovat fotografie v HD kvalitě současně s natáčením videa. Funkce Dual-View Stage Video zase umí kombinovat pohled ze dvou kamer do jednoho snímku.

Výrobce se zaměřil i na portrétní fotografie, které bodují jak ostrostí, tak realistickým podáním. Model X300 Pro navíc dostal do vínku pro jeho teleobjektiv speciálně vyvinuté funkce 20× Long-Range Motion Snapshot a Telephoto Flower & Bird Shots.

Oba modely pak podporují nové příslušenství v podobě speciálního kitu ZEISS 2.35× Telephoto Extender Kit. Ten výrazně rozšiřuje možnosti fotografování a přináší jemný efekt rozostření pozadí (bokeh) jak pro portréty, tak pro vzdálené scény.

OriginOS míří na globální trhy

Novinky Vivo X300 a X300 Pro přináší na globální trh vůbec poprvé systém OriginOS, který je zaměřen na co nejplynulejší uživatelský zážitek a samozřejmě je plný AI pomocníků. Systém se vyznačuje výbornou optimalizací, kterou zastřešuje nástroj Engine Origin Smooth.

Z AI funkcí stojí za zmínku například Origin Island, která vylepšuje interakci uživatelů prostřednictvím chytrých návrhů a připomínek v reálném čase. Funkce Office Kit zase umožňuje zrcadlení telefonu na počítači, přenos souborů, či synchronizaci poznámek na více zařízeních.

Systém má v sobě integrovaného asistenta Google Gemini a sada nástrojů umělé inteligence zahrnuje také funkci AI Creation pro přepisování, překlady, sumarizaci textu, či brainstorming. Vivo svým novým vlajkám slíbilo 5 systémových aktualizací a 7 let bezpečnostní podpory.

Cena a dostupnost

Nové mobily značky Vivo vstupují v Česku do prodeje 30. října 2025, a to za následující ceny – Vivo X300 za 26 999 Kč a Vivo X300 Pro za 34 999 Kč. V rámci zaváděcí akce je však možné s promo kódem získat slevu a dárky v opravdu vysokých hodnotách (5 498 Kč u X300 a 16 597 Kč u X300 Pro).

Nabídka pro Vivo X300:

  • Výkupní bonus za starý telefon 2 000 Kč
  • Bezdrátová sluchátka vivo TWS 2e
  • Nabíječka 90W Flash Charger

Nabídka pro Vivo X300 Pro:

  • Sleva 3 000 Kč
  • Výkupní bonus 3 000 Kč za starý telefon
  • 50% sleva na vivo Zeiss 2.35× Telephoto Extender Kit (původní cena 9 999 Kč; po slevě 4 999 Kč)
  • Vivo Grip Kit se zabudovanou baterií a odolným krytem v hodnotě 4 999 Kč
  • Rychlá nabíječku 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč

Získejte nejlepší nabídku v Česku!

Na mp.cz si můžete cenu Vivo X300 Pro srazit až o 6 000 Kč díky zaváděcí slevě a bonusu. K telefonu také dostanete dva dárky včetně fotokitu v hodnotě 5 tisíc.

Vivo X300: specifikace

Konstrukcekov a sklo, 150,6 × 71,9 × 7,95 mm, 190 g, zvýšená odolnost IP68/IP69
Displej6,31″, AMOLED, LTPO (1 – 120 Hz), 2640 × 1216 px, poměr stran 20:9, jemnost 460 PPI
Operační systémAndroid 16 + OriginOS 6
Čipset8jádrový, 4,21 GHz, Mediatek Dimensity 9500
Paměť16 GB RAM, 512 GB úložiště, nemá MicroSD slot
Fotoaparáttrojnásobný (200 Mpx hlavní + 50 Mpx ultraširoký 119° + 50 Mpx periskopický teleobjektiv), clona f/1.7 + f/2.0 + f/2.6, OIS, duální LED blesk, laserové ostření, 3× optický zoom, 100× digitální zoom, Auto-HDR; přední 50 Mpx, clona f/2.0
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, hybridní Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, GPS, NFC, čtečka otisků v displeji (ultrasonická), čtečka tváře, stereo reproduktor
Baterie5360 mAh, rychlé nabíjení 90 W, bezdrátové nabíjení 40 W, reverzní drátové nabíjení
Cena a dostupnostod 26 999 Kč, říjen 2025

Vivo X300 Pro: specifikace

Konstrukcekov a sklo, 161,2 × 75,5 × 7,99 mm, 226 g, zvýšená odolnost IP68/IP69
Displej6,378″, AMOLED, LTPO (1 – 120 Hz), 2800 × 1260 px, poměr stran 20:9, jemnost 452 PPI
Operační systémAndroid 16 + OriginOS 6
Čipset8jádrový, 4,21 GHz, Mediatek Dimensity 9500
Paměť16 GB RAM, 512 GB úložiště, nemá MicroSD slot
Fotoaparáttrojnásobný (50 Mpx hlavní + 50 Mpx ultraširoký 119° + 200 Mpx periskopický teleobjektiv), clona f/1.6 + f/2.0 + f/2.7, OIS, duální LED blesk, laserové ostření, 3,7× optický zoom, 100× digitální zoom, Auto-HDR; přední 50 Mpx, clona f/2.0
LTE800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz
Technologie5G, hybridní Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, GPS, NFC, čtečka otisků v displeji (ultrasonická), čtečka tváře, stereo reproduktor
Baterie5440 mAh, rychlé nabíjení 90 W, bezdrátové nabíjení 40 W, reverzní drátové nabíjení
Cena a dostupnostod 34 999 Kč, 30. října 2025

Zdroj: Vivo

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

