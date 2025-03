Recenze Nothing Phone (3a) Pro – Elegán s netradičním fotomodulem

Nothing Phone (3a) Pro je trefou do černého. Za cenu 11 999 Kč má slušný fotoaparát, dlouhou výdrž baterie, plynulý systém a navíc vypadá originálně.

Nothing míří do vyšší střední třídy

Když minulý rok Nothing představil Phone 2(a), šlo o totální bestseller a jednalo se o jeden z nejprodávanějších telefonů, který měl navíc parádní cenu, s kterou mohl zatopit konkurenci jako Samsung nebo Xiaomi. Později byl představen Nothing (2a) Plus, který měl jen novější procesor.

Letos se společnost rozhodla vsadit na osvědčenější přídomek Pro a levnější model od toho dražšího oddělit hlavně foto výbavou a vlastně i designem modulu s fotoaparáty. Na první pohled vypadá Nothing Phone (3a) Pro jako skvělý a netradiční telefon, ale jak obstojí v trhu plném dravé konkurence? Na to se podíváme v dnešní recenzi.

Nothing Phone (3a) Pro, displej | foto: Luboš Srb

Na první pohled trochu „jiný“ telefon

Nothing Phone (3a) Pro vypadá dost odlišně od stájových telefonů a když jej porovnáme s ostatní konkurencí, zdá se být jako úplně z jiného světa. Na první pohled totiž zaujme transparentními zády s LED systémem Glyph okolo fotomodulu, která se vlastně oproti předchozí generaci nijak nezměnila.

Co se ale změnilo hodně, je modul s fotoaparáty. Ten je nový, kruhový a z těla telefonu vystupuje poměrně radikálně, ale pořád ne tolik jako v případě Xiaomi 14 Ultra. Velký modul ale není nic neobvyklého, spíš až nezvyklé rozmístění fotoaparátů – ty nejsou symetricky v řadě vedle sebe, ale do vzoru písmene L.

Jako první zde upoutá rozhodně senzor s periskopickým teleobjektivem. Ten je umístěn v pruhu, který začíná od levé části modulu, a jeho velikost ještě umocňuje zvětšené černé ohraničení, což navozuje dojem, že je tento senzor obrovský.

Právě tento neobvyklý design mezi fanoušky Nothingu vyvolal docela velkou diskusi, protože půlce lidí se zdá nevzhledný a té druhé se zase líbí. Já patřím do druhé skupiny, protože experimentování v rámci designu je zkrátka potřeba, aby všechny placky nevypadaly zezadu i zepředu stejně.

Telefonování s mobilem Nothing Phone (3a) Pro | foto: Luboš Srb

Kvalitní konstrukce s plastovým nádechem

Nothing si dával vždy záležet při navrhování svých telefonů a jinak tomu není ani u nového (3a) Pročka, které má skleněná záda s tím, že ohraničení modulu fotoaparátu je příjemně zaoblené a kovové. Rám telefonu je plastový s povrchovou úpravou, která se materiál snaží trochu přiblížit kovu, což může i nemusí být výhoda.

Co se mi už líbí méně, je to, že když se díváte na telefon z přední strany, kvůli své světle šedivé barvě rámu telefon vypadá, jako by byl umístěn v plastovém krytu. To je ale spíš otázka vkusu a zvyku. Já jsem zkrátka víc zvyklý na telefony, které se snaží rámečky okolo displeje spíš schovat, než je rovnou dát na odiv.

Nothing (3a) Pro obdržel letos nové hardwarové tlačítko, kterým uděláte snímek obrazovky a k němuž se váže nová AI funkce, ale o ní až později. Toto tlačítko se nachází na pravé straně pod zapínacím tlačítkem a je mírně vypouklé oproti ostatním hardwarovým tlačítkům, abyste jej lépe nahmatali, jen škoda že nejde přemapovat na jinou funkci.

Konstrukce jako celek působí robustně a vše na sebe dobře doléhá, nejsou vidět žádné mezery. Telefon se mi i dobře držel, ale pokud máte menší ruce a kratší prsty, už může být problém dosáhnout na horní část obrazovky, protože rozměr nepatrně narostl a namísto 190 gramů u Nothing Phone (2a) Plus váží rovnou 211 gramů, což v ruce ihned poznáte. Za velkým nárůstem hmotnosti stojí i velký modul s foťáky.

Nothing Phone (3a) Pro | foto: Luboš Srb

Parádní displej s vysokým jasem

Nothing letos značně vylepšil i displej. Ten má nyní velikost 6,77 palce, 1 bilion barev a hlavně vyšší jas až 3000 nitů, čímž se vyrovnal i některým vlajkovým telefonům z minulého roku. Ale opět je třeba zmínit, že tohoto jasu nedosáhnete s displejem po celé jeho ploše, ale jen při přehrávání HDR videa v menší části obrazovky.

Pocitově je displej dostatečně jasný v jakýchkoliv podmínkách, a to i když si jas nastavujete manuálně. Ten je totiž vždy o něco nižší, než když ovládání jasu necháte na telefonu. Samotnou obrazovku s optickou čtečkou otisků prstů už nechrání sklo Gorilla Glass, nýbrž Panda Glass, což je přímý konkurent Corningu a jeho skla Gorilla Glass.

Rozlišení obrazovky je FullHD+ a obnovovací frekvence 120 Hz, což plně dostačuje, jelikož vyšší obnovovací frekvenci poznáte hlavně u herních telefonů s velkým výkonem. Musím pochválit i Always-on displej, který si nově můžete nastavit tak, že se zobrazuje neustále – podobně jak tomu je u iPhonů nebo některých telefonů Xiaomi. Navíc se vám na něm zobrazuje pod čtečkou otisků prstů i aktuální stav baterie, což je promyšlený detail.

Nothing Phone (3a) Pro | foto: Luboš Srb

Nothing Phone (3a) Pro, horní část displeje | foto: Luboš Srb Nothing Phone (3a) Pro, spodní část displeje | foto: Luboš Srb



Plynulý systém plný užitečných funkcí

Vzhled systému NothingOS rozhodně není pro každého, ale výrobce vám dává během nastavování telefonu možnost vybrat si mezi klasickým androidím stylem ikon a prostředím v režii Nothingu. Já osobně si ponechal vzhled Nothingu, protože se mi zkrátka líbí tento mírně hipsterský a originální styl.

Plynulost systému je na skvělé úrovni a přepínání mezi aplikacemi nebo spouštění her je velmi rychlé. Telefon se nijak nezadýchává a překvapivě zůstává velmi chladný i po delším náročnějším používání. Nejblíže má nový NothingOS 3.1, založený na Androidu 15, k telefonům Pixel a čistému Androidu, jen tu najdete pár funkcí navíc, jako je systém Glyph.

NothingOS má ale v rukávu několik es. Prvním je chytrý šuplík aplikací, který je seřazuje dle kategorie, do které spadají, a taky podle toho, jak často je využíváte. Takže vždy najdete nejrychleji ty aplikace, které nejvíce používáte.

Další funkce se trochu inspirovala v iOS a je zatím spíš experimentální – průběh různých aktivit, jako je příjezd Uberu, znázorněný pomocí průběhového ukazatele. Můžete tak jednoduše odhadnout, za jak dlouhou dobu váš odvoz dorazí, bez nutnosti odemykat telefon. V experimentálních funkcích je i podpora pro AirPody od Apple, a to včetně informací o stavu baterie sluchátek.

Nothing Phone (3a) Pro, LED diody na zádech | foto: Luboš Srb

Systém Glyph a nová AI funkce

Velmi praktická je funkcionalita systému Glyph. Ten totiž dokáže LED rozhraní zobrazit například nastavení hlasitosti, časovač, svítí do rytmu hudby a hlavně dokáže indikovat nová nepřečtená oznámení, což ocení hlavně ti, kteří telefon pokládají displejem dolů.

Zcela novou aplikací je Essential Space, což je AI analyzér obsahu na obrazovce. Je dostupná ze všech zákoutí systému a jde spustit pomocí nového tlačítka Essential Key na pravé straně telefonu. Po vytvoření screenshotu můžete následně napsat, co chcete na obrázku identifikovat, nebo zadat jakýkoliv jiný pokyn. Velkou výhodou je i to, že je tato funkce plně lokalizovaná do češtiny.

Aplikace Essential Space | foto: Richard Šimáček Nastavení LED světel Glyph | foto: Richard Šimáček Funkce v beta verzi | foto: Richard Šimáček



Fotoaparát doznal velkých vylepšení

Oproti minulé generaci dozrál fotoaparát jako víno a hlavně Nothing poslouchal zpětnou vazbu a podle toho se zařídil, takže jsme se konečně dočkali periskopického teleobjektivu, který mě velmi překvapil fotkami, které zvládne vytvořit. Obrovské plus je i to, že s teleobjektivem můžete fotit parádní makro fotky, což je věc, kterou by se rozhodně měl inspirovat i Samsung nebo Apple.

Nothing Phone (3a) Pro má hlavní snímač s rozlišením 50 Mpx a periskopický teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx. Kde se šetřilo, je ultraširokoúhlá kamera, protože ta má namísto loňských 50 pouze 8 Mpx, ale výměna za kvalitní teleobjektiv se rozhodně vyplatila.

Nothing Phone (3a) Pro, detail fotoaparátu | foto: Luboš Srb

Pokud budete fotit primárně hlavním snímačem a teleobjektivem, téměř vždy dostanete detailní fotky s minimem šumu, přirozenými barvami a radikální postprocessing je patrný ve většině případů pouze při vyšších hodnotách zoomu.

Teleobjektiv odvádí dobrou práci až do přiblížení 15×, kde už začíná být patrné softwarové doostřování a ztráta detailů, ale situačně se mi podařily povedené fotky i při přiblížení 20× a 30×. Kapitola sama o sobě je makro pomocí teleobjektivu, kde pokud použijete 10× digitální zoom, dosáhnete skvělých výsledků s přirozenými barvami, dostatkem detailů a minimem šumu.

Focení s telefonem Nothing Phone (3a) Pro | foto: Luboš Srb

Natáčení videa a noční fotky

Pro natáčení videa je nejvhodnější hlavní snímač a teleobjektiv a oba zvládnou natáčet ve 4K a při 30 fps. Výsledná videa mají dostatek detailů a stabilizace je také nadprůměrná. Čemu se ale vyhněte, je natáčení ultraširokoúhlou kamerou – ta zvládá jen Full HD při 30 fps a videa z ní jsou dost podprůměrná.

Noční fotky zvládá teleobjektiv i hlavní snímač dobře, ale všechny senzory jsou extrémně náchylné na odlesky od lamp, takže je třeba najít ten správný úhel, kdy lens flare není tolik patrný. Selfie kamerka má 50 Mpx a bez problému zvládá natáčet 4K video a fotky z ní mají dost detailů a přirozené barvy.

Focení s telefonem Nothing Phone (3a) Pro | foto: Luboš Srb

Jak fotí Nothing Phone (3a) Pro











Ukázka: ultra-širokoúhlé snímky







Ukázka: 3×/6× zoom







Ukázka: 10× zoom





Ukázka: 30×/60× zoom







Ukázka: makro





Ukázka: noční fotky









Baterie a výkon

Nothing má zpravidla skvělou výdrž baterie a jinak tomu není ani zde. Nothing Phone (3a) Pro je s přehledem pro mnoho lidí dvoudenním telefonem a i já, náročný uživatel, jsem mohl dosáhnout téměř dvou dnů, když jsem vypnul Always-on displej a dával si pozor na nadbytečné zvyšování jasu. Bohužel v balení nedostanete nabíjecí adaptér, ale telefon můžete nabít nabíječkou s výkonem až 50 W, čímž ho z 0 na 100 % dobijete za necelou hodinu.

Jelikož je v telefonu úsporný 8 jádrový procesor Snapdragon 7s Gen 3, tolik se nevybíjí a nepřehřívá ani při dlouhém hraní Pokémon Go. V základu je v telefonu 8 GB RAM a 256 GB velké úložiště, takže máte i velkou rezervu do budoucna a není problém rozběhnout i náročnější hry jako je Genshin Impact nebo Call of Duty mobile.

Geekbench 6 | foto: Richard Šimáček 3D Mark Wild Life Extreme Stress test | foto: Richard Šimáček Antutu benchmark | foto: Richard Šimáček



Závěr recenze Nothing Phone 3(a) Pro

Za svou cenu 11 990 korun je Nothing Phone (3a) Pro skvěle vybavený telefon, který má kvalitní hlavní fotoaparát a periskopický teleobjektiv. Ten je v této ceně naprosto skvělý, protože s ním můžete fotit dobře vypadající fotky až do přiblížení cca 15×, nemluvě o možnosti makro fotek, které se v této ceně fotí nejčastěji skrze méně kvalitní ultraširokoúhlé kamery.

Výkonu má telefon také dostatek a můžete na něm bez problému hrát i náročnější hry, jen musíte trošku snížit detaily. Další velká výhoda je výdrž baterie – ta je oproti konkurenčním smartphonům Samsung nebo Xiaomi v podobné ceně úplně jiný level.

Nothing Phone (3a) Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Z nevýhod lze zmínit absenci bezdrátového nabíjení, podprůměrnou ultraširokoúhlou kameru, pro někoho kontroverzní design a dnes už standardní ústupek ve formě absence nabíjecího adaptéru v balení. Poslední nevýhodou jsou výrazné odlesky při focení poblíž silného zdroje světla, které by mohla vyřešit antireflexní vrstva. Na druhou stranu tímto neduhem trpí i většina vlajkových telefonů.

Nothing Phone (3a) Pro: specifikace

Konstrukce kov a sklo, 163,52 × 77,5 × 8,39 mm, 211 g, zvýšená odolnost IP64 Displej 6,77″, OLED, HDR10+, LTPO, 1-120 Hz, 2392 × 1080 px, 20:9, jemnost 487 PPI Operační systém Android 15 + Nothing OS 3.1 Čipset 8jádrový, 2,5 GHz, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Paměť 12 GB RAM, 256 GB úložiště, bez MicroSD slotu Fotoaparát trojitý (50 Mpx hlavní + 50 Mpx periskopický teleobjektiv + 8 Mpx ultraširokoúhlý 120°), clona f/1.88 + f/2.55 + f/2.2, OIS + EIS, PDAF, umělá inteligence, LED blesk 3× optický zoom; přední 50 Mpx, clona f/2.2 LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz Technologie 5G, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, Wi-Fi 6, GPS, čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor, notifikační LED systém na zádech Baterie 5 000 mAh, rychlonabíjení 50 W Cena a dostupnost od 11 999 Kč, březen 2024

Hodnocení