Black Friday odšpuntován: Alza má chytrou váhu se 65% slevou

Tomáš Rajnoch
Naipo NP-BS02 Smart | Zdroj: Naipo
Black Friday na Alze přináší megaslevy. Chytrá váha Naipo NP-BS02 Smart teď stojí jen 449 Kč místo 1 299 Kč.

Alza spustila slevovou akci Black Friday, během které zlevnila stovky produktů napříč kategoriemi. Některé slevy jsou skutečně výrazné – například chytrá váha Naipo NP-BS02 Smart je nyní dostupná za výjimečně nízkou cenu.

Naipo NP-BS02 Smart zaujme elegantním designem s odolnou skleněnou konstrukcí. Váha se prodává v tmavě modré barvě, která působí moderně a decentně. Díky gumovým nožkám pevně drží na místě, ať ji postavíte kamkoliv.

Používání váhy je jednoduché – stačí vložit AAA baterie a můžete ji ihned začít používat. Automaticky se zapne při zatížení a po použití sama vypne. Nechybí ani indikátor stavu baterie, který vás včas upozorní na nutnost výměny.

Naipo NP-BS02 Smart | Zdroj: Alza
Chytré funkce a propojení se smartphonem

Chytrá váha Naipo nabízí širokou škálu funkcí, které pomohou lépe porozumět stavu vašeho těla. Kromě váhy změří BMI, podíl svalové hmoty, procento vody, tělesný tuk a dokonce i biologický věk podle naměřených dat.

Propojení s chytrým telefonem je snadné díky technologii Bluetooth. Stačí si nainstalovat aplikaci Naipo, která je dostupná pro Android i iOS. Díky ní máte všechny výsledky přehledně po ruce a můžete sledovat svůj vývoj.

Aplikace ukládá jednotlivá měření a umožňuje vytvářet dlouhodobé statistiky o vašem těle. Váha má nosnost až 180 kilogramů a měří s přesností na 100 gramů, což z ní dělá spolehlivého pomocníka pro každodenní používání.

Cena a dostupnost

Chytrá váha Naipo NP-BS02 Smart je nyní na Alze k mání s obrovskou slevou 65 %. Z původní ceny 1 299 Kč klesla na pouhých 449 Kč, což z ní dělá výhodnou koupi pro každého, kdo chce sledovat svůj zdravotní stav.

S členstvím AlzaPlus+ za 299 Kč ročně získáte dopravu zdarma do boxů i na prodejny. Akce Black Friday ale trvá jen omezenou dobu, proto s nákupem příliš neotálejte – o tento model bude velký zájem.

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

