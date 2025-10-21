Logo Mobilizujeme.cz

Megaúlovek z Lidlu: Tahle věc se hodí do každé domácnosti, stojí jen 16 Kč

Tomáš Rajnoch
LED žárovky | Zdroj: Lidl
LED žárovky | Zdroj: Lidl

Lidl má akci na LED žárovky Livarno – šest kusů pořídíte za méně než stovku. Ušetřete za elektřinu a zpříjemněte si svou domácnost.

Osvětlete si domov za pár korun

Lidl již několik let provozuje svůj e-shop, kde zákazníkům nabízí širokou škálu produktů, jež jsou mnohdy navíc za velmi příznivou cenu. Aktuálně je ale v nabídce něco, co ocení každá domácnost.

Řeč je o praktických LED žárovkách. Konkrétně prodejce nabízí balení po šesti kusech a na výběr je hned ze dvou variant. K dispozici jsou žárovky s takzvaným designem svíčky a závitem E14. Druhá verze má klasický kulatý tvar a běžnější větší závit E27.

Jedná se o klasické LED žárovky, přičemž výrobce udává životnost 30 000 hodin. Maximální příkon je 2,9 W. Pokud tedy máte doma ještě klasické žárovky s wolframovým vláknem, je LED žárovka z Lidlu ekvivalentem pro 25W žárovku. LED žárovky jsou při stejných vlastnostech mnohem méně energeticky náročné a ročně dokáží ušetřit pár stovek.

Livarno LED žárovky | Zdroj: Lidl
Livarno LED žárovky | Zdroj: Lidl

Ideální světlo k odpočinku

Obě varianty žárovek se mohou pochlubit světelným tokem 250 lumenů a teplota bílé barvy je 2 700 kelvinů. Jde tedy o žárovky, které nemají za úkol maximálně osvítit větší místnosti.

Světlo žárovky má spíše navozovat relaxační atmosféru a skvěle se hodí do obývacích pokojů, ložnic nebo zkrátka do útulných místností. Ideálně využitelné jsou pro dekorační či noční lampičky. Pro stropní světla již tolik použitelné nejsou.

Cena a dostupnost

A teď to nejlepší. Sadu šesti úsporných LED žárovek se závity E14 nebo E27 prodává Lidl.cz běžně za 149,90 korun. Aktuálně však sadu zlevnil o 33 %. Výsledná cena je tedy skvělých 99,90 Kč. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že za jednu žárovku zaplatíte jen něco málo přes 16 korun, což se rozhodně vyplatí.

Kromě internetového e-shopu prodejce tyto žárovky nabídne i ve svých prodejnách. Konkrétně budou k dostání od 23. do 26. října. Při zakoupení online je můžete do 30 dní vrátit. Výrobce žárovek, kterým je ověřená značka Livarno, navíc potěší prodlouženou zárukou na 3 roky zdarma.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

