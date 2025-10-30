Logo Mobilizujeme.cz

Nové Vivo X300 Pro aspiruje na fotomobil roku. Nabízí extrémní zoom, a právě teď vyjde o 6 tisíc levněji

PR článek
Vivo X300 Pro | Zdroj: Mobil Pohotovost
Nový vládce fotomobilů přichází na trh a rozhodně se netají tím, že je vyšperkovaný téměř k dokonalosti. Vivo představilo očekávanou novinku X300 Pro.

Ta přináší absolutně bezkonkurenční zážitek z focení. X300 Pro nespoléhá ale jen na svou profi foto soustavu. Oproti předchozí generaci posunul kupředu i výkon a celkový zážitek z používání.

Fotomobil roku 2025

A právě teď máte možnost nový X300 Pro pořídit až o 6 000 Kč levněji díky bonusům, které si pro vás exkluzivně připravila Mobil Pohotovost. Aby toho nebylo málo, k novince dostanete rovnou dva dárky v celkové hodnotě 5 598 Kč, včetně Foto-Kitu, který promění běžné focení na skutečně profesionální zážitek. Druhým dárkem je potom 90W FlashCharge nabíječka.

Nový Vivo X300 Pro právem aspiruje na titul nejlepšího fotomobilu. Sestava špičkových zadních fotoaparátů zahrnuje hlavní 50Mpx senzor Sony LYT-828, ultraširokoúhlý 50Mpx objektiv, a především periskopický 200Mpx teleobjektiv od Samsungu s legendární optikou Zeiss. Ten nabízí optický zoom, stabilizaci a extrémní detaily i při slabém světle. Přední kamera s 50 Mpx a podporou 4K videa potom potěší každého selfie nadšence.

Vivo ale nesázelo jen na megapixely. Přidává vlastní obrazový čip vivo VS1, který zpracovává snímky ještě před hlavním čipem. Výsledkem jsou fotografie s realistickými barvami, vysokým dynamickým rozsahem a minimem šumu. A pokud chcete posunout mobilní focení ještě dál, Vivo nabízí externí teleobjektiv s 2.35× zoomem, který se připevňuje pomocí speciálního krytu. V rámci akce si teleobjektiv můžete přikoupit s 50% slevou.

K dostání je i FotoKit, ve kterém navíc získáte i grip s baterií, a právě tenhle balíček v hodnotě 4 999 Kč dostanete v Mobil Pohotovosti jako dárek.

Možnosti portrétu Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo
Uvnitř telefonu tepe vlajkový MediaTek Dimensity 9500. Ten zvládá absolutně bez problémů náročné aplikace, multitasking i plynulý chod systému. AMOLED displej o velikosti 6,78″ s technologií ZEISS Master Color nabízí precizní kalibraci barev, podporu HDR10+, Dolby Vision a jas přes 4 500 nitů. Díky tomu zůstane obsah čitelný i na přímém slunci. Výdrž zajišťuje 5 440mAh baterie, kterou díky 90W nabíjení doplníte na 50 % za pouhých 12 minut. Odolnost vůči vodě, páře a prachu potvrzují certifikace IP68 i IP69

Cena novinky po odečtení bonusu a slevy:

MediaTek Dimensity 9500 | Zdroj: Vivo
Levněji až o 6 000 Kč a s dvěma dárky v hodnotě 5 598 Kč

Vivo X300 Pro je telefon, který rozhodně nesází na kompromisy a přináší tak nevídaný zážitek ve všech ohledech. Tuhle novinku si můžete už teď prohlédnout v Mobil Pohotovosti, kde najdete i startovací cenu, kterou si můžete snížit až o 6 000 Kč díky slevovému kódu a výkupnímu bonusu. Navíc dostanete rovnou dva dárky, a to FotoKit v hodnotě 4 999 Kč a 90W FlashCharge nabíječku v hodnotě 599 Kč.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

