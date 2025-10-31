Jak přejít na eSIM? Postup u všech českých operátorů je velmi podobný

Co je eSIM, jak funguje a proč ji nahrazují nové telefony? Podívejte se, jak si ji aktivovat u všech českých operátorů.
Co je eSIM a proč nahrazuje klasickou SIM?
Abyste mohli ve smartphonech využívat internet, telefonování nebo psaní SMS zpráv, musíte samozřejmě disponovat SIM kartou. Tradičně jde o malé plastové kartičky, které vložíte do telefonu. V posledních letech jsou ale stále populárnější elektronické eSIM karty.
Tu si jednoduše do telefonu nahrajete a nemusíte se v podstatě o nic starat. Jak to navíc vypadá, v budoucnu se možná telefony slotu pro klasickou kartu zbaví a prostor v zařízení využijí například pro větší baterii.
Skvělým příkladem je nový iPhone Air, který sází na tenkou konstrukci. Díky tomu již ale nezbylo místo na plastovou SIMku a tak lze využít jen ta elektronická. Mnoho z vás možná přitom neví, jak takovou eSIM získat. Proto vám nyní stručně a jasně poradím, jak na to.
Postup u operátorů je velmi podobný
Na českém trhu máme aktuálně tři hlavní operátory – T-Mobile, Vodafone a O2. Všichni tito operátoři eSIM kartu nabízí a může jít využít každý zákazník, jehož zařízení tuto technologii podporuje.
Získat eSIM kartu je přitom opravdu jednoduché. Všeobecně platí, že vám poradí na pobočkách, kde jsou proškolení zaměstnanci, jež vám dokonce pomůžou i se samotnou instalací. Snadné je to ale i z pohodlí domova.
Stačí se přihlásit do aplikace operátora nebo skrze webové portály (Můj T-Mobile, Můj Vodafone a Moje O2). Následující krok se již mírně rozchází, avšak ve všech případech si je velmi podobný.
V aplikaci od operátora nebo na jeho webu se stačí dostat do přehledu služeb a zvolit tarif, pro který chcete eSIM vystavit. Zde obvykle zvolíte Vyměnit moji SIM kartu za eSIM nebo Zobrazit eSIM. Pokud máte T-Mobile, tak po absolvování tohoto kroku vás vyzve k ověření skrze SMS nebo e-mail. Zbylí operátoři (O2, Vodafone) ověření nevyžadují.
Poté se ale již ve všech třech případech zobrazí QR kód, který si můžete stáhnout nebo ho rovnou oskenovat. Sken QR kódu často funguje pomocí fotoaparátu, nebo stačí zamířit do nastavení telefonu a v sekci Mobilní síť zvolit možnost pro přidání eSIM karty. A je to, po absolvování těchto jednoduchých kroků začnete eSIM směle využívat.
Jak to funguje u virtuálních operátorů?
V Česku existují i menší virtuální operátoři, kteří však fungují na sítích velké trojky. I tito operátoři často nabízejí eSIM karty a postup pro aktivaci probíhá v podstatě úplně stejně, jako u velkých operátorů.
Vše potřebné zkrátka najdete v aplikaci nebo na webových stránkách operátora, kde vás již krok za krokem aktivací provede. Je ale možné, že narazíte na operátora, jenž eSIM nenabízí. V takovém případě se musíte spolehnout na klasickou plastovou kartu.
Co se starou SIM kartou?
Jakmile si tedy eSIM aktivujete, stará plastová karta přestane fungovat a vy ji můžete vyhodit. Jen pozor, pokud budete přecházet na nový mobil, je třeba eSIM z toho starého odebrat a v aplikaci nebo na webu operátora si zažádat o nový QR kód.