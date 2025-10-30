Logo Mobilizujeme.cz

3 nové funkce na WhatsAppu, které se musíte v roce 2025 naučit používat

Ondřej Koníček
WhatsApp na telefonu | Zdroj: Matěj Srb
Nový WhatsApp umí víc než kdy dřív. Vyzkoušejte nové motivy chatů, skenování dokumentů a naplánované hovory.

WhatsApp se neustále vylepšuje

WhatsApp je nejpopulárnější chatovací platforma současnosti a vývojáři ji po celý rok poctivě zásobují menšími či většími novinkami. Některé přináší nové funkce, jiné mění vzhled a většinou se opírají o umělou inteligenci. Jaké jsou nejzajímavější novinky ve WhatsAppu v roce 2025?

Jednou z nich je lepší personalizace. Měnit pozadí chatů a motivy bylo možné standardně, ale nově lze personalizovat i jednotlivé chaty zvlášť. Na iOS stačí kliknout na konkrétní chat, poté zvolit nastavení „Motiv chatu“ a následně si můžete vybrat styl chatu i jeho pozadí.

Kromě pozadí je možné měnit také intenzitu jasu, nebo barvu bublin. Toto nastavení se nachází i ve WhatsAppu pro Android a najdete ho pod třemi tečkami vpravo nahoře v konkrétním chatu. Na iOS je pak také možné nechat si vygenerovat pozadí pomocí AI.

Další významné novinky

Jednou z těch velmi praktických novinek je určitě možnost skenování dokumentů, což nabízí WhatsApp jak pro iOS, tak pro Android. V chatu stačí kliknout na tlačítko + (u Androidu na kancelářskou sponku), poté zvolit „Dokument“ a dále kliknout na „Skenování“.

Nyní můžete přes fotoaparát naskenovat dokument dle libosti, což je rozhodně praktičtější než ho fotografovat. Tato funkce ho automaticky zaměří a nemusíte se tedy snažit vyfotografovat ho tak, aby byl zarovnaný do fotoaparátu a nezabrali jste i jeho okolí.

Poslední novinka se týká pouze WhatsAppu na iOS a jedná se o možnost naplánovat si hovor. V hovorech stačí kliknout na tlačítko +, poté na volbu „Naplánovat hovor“ a prostřednictvím této funkce si můžete naplánovat virtuální schůzku s některým ze svých kontaktů na konkrétní čas i datum.

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

