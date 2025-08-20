Recenze telefonu Nothing Phone (3) – První klopýtnutí mladé značky?

Otestovali jsme Nothing Phone (3), který navazuje na kontroverzní design značky, má skvělou výbavu, ale i pár nedostatků. Více prozradí recenze.
Jeden z nejočekávanějších telefonů roku
Firma Nothing platí pořád za mladou pušku mobilního světa, ale již se poměrně dobře etablovala. V poslední době se zaměřila na telefony střední třídy a ikonický model Nothing Phone (2), tedy nejvýše postavený přístroj značky, byl letos již druhý rok bez nástupce.
O něm se začalo mluvit někdy na počátku roku a Carl Pei sliboval, že nám dodá první opravdu pořádnou vlajku s logem Nothing. To se sice do jisté míry splnilo, ale nový Nothing Phone (3) provází poměrně dost kontroverzí. Pojďme se podívat, jak se tento zajímavý kousek povedl.
Design více než rozporuplný
Většina produktů značky Nothing se vyznačuje velmi unikátním pojetím v podobě částečně průhledného designu, který je kombinován se světelným rozhraním. To je postaveno na bázi LED trubic a Glyph Interface se vyskytoval již na prvním modelu Phone (1).
Jenže tomu je nyní konec a tyto světelné trubice nahrazuje prvek Glyph Matrix v podobě malého, kruhového displeje na zádech. Ten umí zobrazovat notifikace příchozích událostí, ale i stav baterie při nabíjení, nebo indikaci hlasitosti. Najdeme na něm dokonce i jednu hru.
Je toto rozhraní praktičtější, než původní Glyph Interface s LED trubicemi? Rozhodně ano. Je ale víc cool? To ani zdaleka. Za mě to je krok spíše špatným směrem a osobně bych viděl raději starý známý prvek, který rozsvítí celá záda v okamžiku, kdy telefon položíte displejem dolů.
Nothing chtěl zkrátka přijít po pár letech zase s něčím novým a neotřelým, což se mu sice povedlo, ale na mě Glyph Matrix rozhodně nepůsobí tak dobře, jako předchozí řešení. A to ostatně platí i pro design. Částečně průhledná záda zůstala a opět se setkáváme se snahou o výrazné se odlišení.
V tomto případě ale možná až příliš křečovitého. Horní třetina telefonu se nese na vlně asymetrie a obsahuje tři objektivy, LED blesk a displej Glyph Matrix. To znamená pět segmentů, které jsou ale každý úplně jiný a záda tak působí silně asymetrickým dojmem.
Osobně mi to nijak nevadí, ale umístění teleobjektivu výrazně mimo osu je až moc na sílu a působí to zkrátka tak nějak divně. Elegance předchozího Nothing Phone (2) jeho nástupce nedosahuje a osobně vnímám tuto změnu stylu jako změnu k horšímu.
Zpracování je každopádně špičkové, telefon v ruce působí opravdu jako plnotučná vlajka a použití kvalitních materiálů je pak samozřejmé. Záda jsou kryta odolným sklem Gorilla Glass Victus, displej kryje sklo Gorilla Glass 7i a rámeček je hliníkový.
Jedná se o první telefon značky s krytím IP68, takže odolnost proti vodě i prachu je konečně na úrovni a snese srovnání s klasickými vlajkami. V ruce se Nothing Phone (3) drží dobře, ale tlustší šasi (9 mm rozhodně není žádná sláva) a vyšší hmotnost (218 gramů) jsou zkrátka znát.
Vlajkový displej? Částečně
Čelní stranu této novinky si pro sebe zabral krásný OLED displej s úhlopříčkou 6,67 palce, který se může pochlubit vysokým rozlišením 2800 × 1260 pixelů a tím pádem příjemnou jemností 460 ppi. Výborná je i maximální hodnota jasu 4500 nitů, která zaručuje skvělou čitelnost za všech okolností.
Nothing Phone (3) se mnou strávil týden na dovolené, a ani na ostrém slunci u moře nebyl s čitelností sebemenší problém. Za zmínku pak stojí i podpora standardu HDR10+ a pulzně-šířková modulace o hodnotě 960 Hz. Frekvence panelu čítá 120 Hz, ale bohužel není dynamická.
Nejedná se tedy o LTPO panel, ale LTPS a to je trochu zklamání, protože vlajkový telefon by měl být schopný regulovat frekvenci dle zobrazeného obsahu v rozsahu 1 – 120 Hz. Zde se dočkáte skoků mezi 60, 90 a 120 Hz, a to je rozhodně škoda.
Kvalita obrazu je ale výborná, displej potěší sytými barvami a umožňuje dva režimy zobrazení (Živý a Standardní). Teplotu barev je pak možní korigovat manuálně a je možné nastavit si dle svých preferencí také barevný kontrast.
Neschází ani noční režim, který oděje displej do lehce oranžového hávu a výrazně zpříjemní používání telefonu před spaním. Velkou pochvalu si pak zaslouží zcela symetrický, velmi tenký vnitřní rámeček okolo displeje a přesná čtečka otisků prstů, byť je optická a ne ultrasonická.
Systém se povedl a přináší radost
Nothing Phone (3) běží z krabice na systému Nothing OS 3.5, jenž vychází z Android 15. Výrobce mu slibuje rovnou pět systémových aktualizací, což rozhodně není špatné a celý systém hodnotím velmi kladně. Pro mě osobně je právě systém jednou z nejlepších věcí na telefonech Nothing.
Jedná se o takřka čistý Android a líbivým, tečkovaným fontem a výbornými widgety. Navíc je opravdu skvěle odladěný a uživatelská zkušenost s Androidem na telefonech Nothing si v ničem nezadá s Pixely od Googlu, což je nejlepší pochvala, jakou může telefon dostat.
Systém neobsahuje žádný bloatware, běží jako na drátkách a podporuje vše, co by měl moderní systém umět. Zvládá dvě aplikace na rozpůlené obrazovce, mini-aplikace, nabízí AOD displej i rozsáhlé možnosti personalizace, a to jak prostředí, tak zamykací obrazovky.
I tu lze vybavit dodatečnými widgety, samozřejmě také různými zkratkami a neschází ani praktická gesta. Dvojitým stisknutím zapínacího tlačítka je možní spouště různé aplikace a praktická je i funkce Flyp to Glyph, kdy umlčíte otočením telefonu displejem dole veškeré zvuky.
V tomto režimu se tak můžete plně spolehnout na displej Glyph Matrix, která vám zobrazí všechna oznámení a vy tak budete vědět, zda se něco děje. Jinak jednotlivé režimy tohoto displeje (hra Flaška, stopky, hodiny, stav baterie) se přepínají kruhovým tlačítkem na pravé straně zad.
Kromě něj má Nothing Phone (3) navíc ještě jedno tlačítko, které je umístěno pod tradičním, zapínacím tlačítkem. Jeho stiskem vyvoláte funkci Essential Space, což je něco jako AI deníček, který vám pomůže utřídit si různé věci během dne.
Essential Space se spouští dvojitým stiskem tohoto tlačítka a umí zaznamenat jak obsah na obrazovce, tak nahrávat hlasové záznamy. Jedním stiskem tlačítka uděláte rychlý snímek obrazovky a když ho podržíte, spustíte diktafon začnete nahrávat hlasový záznam.
Z této nahrávky pak umí Essential Space udělat přepis, takže si můžete takto během dne rychle třídit myšlenky. Primární asistent na telefonu je Gemini od Googlu a ve výbavě samozřejmě neschází populární funkce Circle to Search, která umí vyhledat obsah na obrazovce.
Výkon, výdrž a nabíjení
Když Carl Pei ohlásil, že se dočkáme první vlajky z dílen jeho značky Nothing, všichni jsme automaticky začali očekávat přítomnost procesoru Snapdragon 8 Elite. Jenže, ten se nedostavil a namísto něj jsme se dočkali o stupínek níže posazeného čipu Snapdragon 8s Gen 4.
To na jednu stranu znamená o kus nižší výkon než v případě verze Elite, ale realita je taková, že si na nedostatek výkonu stěžovat nikdo nebude. Telefon ho má i tak obrovské množství, pohodlně si poradí se všemi požadavky a nedělají mu problém ani nejnáročnější hry na nejvyšší nastavení,
Snapdragon 8s Gen 4 má podobný výkon, jako loňská verze 8 Gen 3 a v tomto směru opravdu není problém. Co mě ale trochu zklamalo, bylo odpadní teplo, kterého je zkrátka až moc. Ano, kde je výkon, tam je teplo, ale Snapdragon 8s Gen 4 se v tomto směru nedrží ani trochu zkrátka.
Vyšší zahřívání je patrné i při obyčejných úkonech a delší herní seance znamenají, že se hliníkové boky telefonu umí rozpálit opravdu až nepříjemně. Zátěžový benchmark se mi vlivem vysokého zahřívání dvakrát sám vypnul a telefon ho dokončil až na třetí pokus.
Při benchmarcích se pak konstrukce rozpálila tak, že telefon nebylo prakticky možné udržet v ruce a vzhledem k tomu, že je Phone (3) na dnešní dobu relativně tlustý telefon, tak jsem čekal lepší výsledky. Více místa uvnitř mohlo znamenat více prostoru k rozptýlení tepla, ale úplně to nevyšlo.
Co se výdrže týče, tak v nitru telefonu sice najdeme moderní akumulátor postavený na bázi křemíku a uhlíku, ale kapacita čítající 5150 mAh není nic extra. A to platí i pro výdrž, která se většinou pohybuje lehce nad jedním dnem s tím, že když se budete držet více v klidu, dáte i den a půl.
Výdrž je tak spíše průměrná, ale nabíjení o výkonu 65 W je solidní a s originální nabíječkou o tomto výkonu by mělo nabití na 100 % zabrat zhruba hodinku. Já používal originální nabíječku s výkonem 45 W a nabití naplno trvalo 1 hodinu a 8 minut.
Bezdrátové nabíjení neschází, má výkon 15 W a Nothing Phone (3) podporuje jak reverzní drátové (5 W), tak bezdrátové dobíjení. V oblasti nabíjen je tedy vše víceméně v pořádku a není si prakticky na co stěžovat.
Fotí jako vlajka?
Telefony Nothing se většinou můžou pochlubit povedenými fotoaparáty, a to naštěstí platí i pro novinku Phone (3). Na úplně nejvyšší patra v podobě top vlajek typu iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro XL, nebo Galaxy S25 Ultra, sice nedosáhne, ale nachází se jen lehce pod nimi.
Trojnásobná sestava nabízí rozlišení 50 + 50 + 50 Mpx a kombinuje hlavní objektiv, teleobjektiv s periskopickou konstrukcí a ultra-širokoúhlou jednotku. První dva fotoaparáty jsou opticky stabilizované a teleobjektiv nabízí 3× optické přiblížení.
Hlavní fotoaparát je poměrně spolehlivý parťák, která umí vykouzlit moc hezké fotografie se spoustou detailů a minimem šumu. Míra ostrosti je dobrá, podání barev také a celkově jsou výsledky rozhodně velmi povedené. Obdobně dobře pak funguje i teleobjektiv.
Trojnásobné optické přiblížení je na tom kvalitativně nadstandardně, a byť je míra šumu o něco málo vyšší, není to nic tragického. Při šestinásobném hybridním přiblížení je míra detailů nižší a úroveň šumu o chlup vyšší, ale pořád jsou výsledky velmi dobré.
Teleobjektiv je výborný na makro snímky a ty lze pořizovat s 3× a 6× zoomem. Tyto fotografie umí být vskutku impresivní a jestli mě něco na fotoaparátu Nothing Phone (3) opravdu bavilo, byly to právě makro snímky. Jsou detailní, většinou se solidní ostrostí a celkově povedené.
Maximální úroveň přiblížení fotoaparátu je 60×, což už je plně digitální zoom a výsledky jsou již silně ovlivněny softwarovými úpravami. Detailů je málo, stejně jako ostrosti a šumu naopak hodně. Snímky jsou použitelné jen v případě, že přivřete obě oči a možná i oči u partnera / partnerky.
Ultra-širokoúhlý fotoaparát je nadstandardní, a i když úplně nejvyšší ligu nekope, zklamáním také není a produkuje solidní snímky. Ty nabízí příjemné, poměrně realistické podání barev a slušnou ostrost, která sice k okrajům klesá, ale ne nějak dramaticky.
Nothing Phone (3) si zaslouží pochvalu za výborné selfie snímky, o které se stará fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a umí také skvělé portréty. Oddělení objektu od pozadí je přesné a telefon si poradí i s jemnějšími detaily. Portréty lze pořizovat hlavním fotoaparátem i teleobjektivem.
Jak fotí Nothing Phone (3)?
Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)
Ultra-širokoúhlé snímky
Zoom 3× / 6×
Zoom 60×
Makro snímky
Závěr recenze Nothing Phone (3)
Zhodnotit Nothing Phone (3) není úplně snadné. Telefon nabízí unikátní styling, který ale nemusí sednout každému a v porovnání s předchozími počiny značky se mi novinka zdá, čistě po designové stránce, nejslabší. Jako by chtěla být za každou cenu extravagantní, až se to míjí s účinkem.
Jako krok zpět považuji i nahrazení původního rozhraní Glyph Interface za Glyph Matrix s maličkým displejem namísto LED trubic. Na druhou stranu, toto rozhraní je funkční, praktické a pořád se jedná o velmi unikátní prvek, který nikdo jiný nemá a je výborně použitelný.
Displej je výborný, nabízí pořádnou porci jasu a kvalitní obraz, ale slušela by mu LTPO technologie. Výkonu je k dispozici více než dost, ale míra zahřívání je vyšší a v tomto směru to chtělo o trochu více zapracovat na lepším rozptýlení odpadního tepla.
Baterie sice je postavena na nové technologii, ale kapacitu nemá nijak zázračnou a výdrž je maximálně lehce nadprůměrná. Jak zkrátka můžete vidět, prakticky za vším se nachází nějaké to „ale“, které naznačuje, že by si telefon zasloužil ještě o trochu více péče.
Phone (3) není špatný telefon, to ani náhodou, ale mohl být ještě o kus lepší. Líbil se mi fotoaparát a nakonec jsem vlastně přišel na chuť i tomu technokratickému podání. Cením i kvalitní zpracování s krytím IP68 a skutečnost, že se konstrukce při položení na pevný povrch nekývá.
Pravděpodobně nejvíc ale tuto novinku sráží až příliš sebevědomě nastavená cena. Ta začíná na částce 21 599 korun za základní verzi s pamětí 256 GB, což je vlajková cena, ale Nothing Phone (3) úplně plnohodnotnou vlajkou není. V rámci značky Nothing ano, ale obecně schází ještě krůček.
Pokud ale chcete unikátní telefon s designem a stylem, který nikdo jiný na trhu nenabízí, koupí nejnovějšího telefonu od Carla Peie chybu neuděláte. Nic vyloženě špatně nedělá, jen mohl dělat spoustu věcí o malý kousek lépe.
Hodnocení
Zcela unikátní styling s displejem na zádech
Vysoká cena
Kvalitní konstrukce s krytím IP68
Pro někoho až moc extravagantní
Povedený displej
Vysoké zahřívání
Vysoký výkon
Na dnešní dobu tlustá konstrukce i vyšší hmotnost
Velmi dobrý fotoaparát s výborným makrem
Vzhledem k novému typu baterie nic moc výdrž
Nothing Phone (3): specifikace
Konstrukce
kov a sklo, 160,6 × 75,6 × 9 mm, 218 g, zvýšená odolnost IP68
Displej
6,67″, AMOLED, LTPS, 120 Hz, 2800 × 1260 px, poměr stran 20:9, jemnost 460 ppi