Nejlepší mobil na focení: Má 200 Mpx, špičkovou stabilizaci a unikátní fotokit

Ondřej Koníček
Focení s telefonem Vivo X300 Pro | Zdroj: Tech Sputit
Focení s telefonem Vivo X300 Pro | Zdroj: Tech Sputit

Pokud hledáte nejlepší fotomobil současnosti, našli jsme ho. Čím nadchne nové Vivo X300 Pro i vás?

Vivo X300 Pro míří mezi fotografickou smetánku

Vivo představilo svou novou vlajkovou řadu X300 a jejím vrcholným představitelem je Vivo X300 Pro. Vlajkové přístroje Vivo si vždy zakládaly na tom, že patří mezi nejlepší fotomobily a v tomto směru od nepaměti spoléhají na spolupráci se světoznámou německou značkou Zeiss.

To samozřejmě platí i pro nejnovější model X300 Pro, jehož rozměrný kruhový fotomodul zdobí ikonické modré logo Zeiss. Kombinace dechberoucího fotografického hardwaru a pokročilého softwaru dělá z této novinky přístroj, kteří ocení všichni milovníci fotografování.

Máme před sebou nejlepší mobil na focení roku 2025? Možné to je a je evidentní, že si dalo Vivo na vyladění fotoaparátu velmi záležet. Trojnásobná sestava nabízí rozlišení 50 + 200 + 50 Mpx, staví na kvalitních senzorech a velký díl práce odvede také čip Pro Imaging Chip VS1.

Ten se stará o rychlejší zpracování snímků, vyšší ostrost a naopak nižší šum. Kromě něj je telefon vybaven také čipem Imaging Chip V3+, jenž umožňuje pokročilé výpočty při fotografování a filmovém zpracování videa, včetně funkce 4K 60 FPS Cinematic Portrait Video.

Teleobjektiv, který bere dech

Fotoaparát Viva X300 Pro je opravdu nesmírně pokročilý a jeho hlavní hvězdou je teleobjektiv ZEISS APO. Jeho senzor Ultra-Sensing HPB s rozlišením 200 Mpx byl vyvinut ve spolupráci se Samsungem a může se pochlubit obří plochou 1/1,4 palce.

To znamená lepší ostrost při přiblížení a také větší dynamický rozsah. Teleobjektiv nabízí periskopickou konstrukci, umožňuje 3,5× optické přiblížení a je opticky stabilizovaný. Použitá stabilizace CIPA 5.5 není obyčejná OIS, ale nabízí stabilizaci na úrovni gimballu.

Fotoaparát Vivo X300 Pro:

  • Primární snímač: 50 Mpx (Sony LYT-828) f/1,57, velikost 1/1,28″, OIS CIPA5.5, PDAF
  • Periskopický teleobjektiv: 200 Mpx (Samsung Ultra-Sensing HPB), f/2,67, velikost, 1/1,4″, OIS CIPA 5.5, PDAF, 3,5× optický zoom
  • Ultra-širokoúhlý objektiv: 50 Mpx (Samsung JN1), f/2,0, 15 mm, velikost 1/2,76″, záběr 119˚, automatické ostření
  • Selfie kamerka: 50 Mpx (Samsung JN1), f/2,0, automatické ostření
Možnosti portrétu Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo
Možnosti portrétu Vivo X300 Pro | Zdroj: Vivo

Schopnosti, které jinde nenajdete

Vivo X300 Pro na teleobjektivu hodně staví a je evidentní, že má obrovský potenciál. V oblasti přiblížení patří tato novinka mezi opravdovou smetánku a kombinace kvalitního hardwaru + pokročilé AI umí vykouzlit velmi povedené snímky i při maximálním, 100násobném zoomu.

Kvalitnímu hardwaru sekundují moderní funkce, které z něj umí dostat opravdu maximum a mezi ně patří režimy 20× Long-Range Motion Snapshot a Telephoto Flower & Bird Shots. Ty podporují ZEISS Mirotar Telephoto ve stylu bokeh, jenž byl navržen speciálně pro teleobjektiv.

U těchto režimů je typický unikátní efekt „mirror ring“, který pomáhá zvýraznit objekt a Vivo X300 Pro je na portrétní snímky hodně zaměřeno. Portrétní režim nabízí pokročilé módy ZEISS Natural Portrait, Multi-Focal HD Portrait, Night Portrait či Portrait Snapshot.

Tato nová vlajka je zaměřena ale i na videa a samozřejmě zvládá jak 4K záznamy při 120 fps, tak 8K videa při 30 fps. Neschází ale ani pokročilejší prvky, jako Dolby Vision Video a 10bit Log Recording pro filmový dynamický rozsah.

Ještě lepší portréty díky speciálnímu kitu

Samostatnou kapitolou je pak speciální příslušenství v podobě kitu ZEISS 2,35× Telephoto Extender Kit. Ten je zaměřený na portrétní snímky a díky němu budete moct dopřát snímkům ještě lepší efekt rozostření (bokeh), a to i při vzdálené scéně.

Vivo X300 Pro je k dispozici již i v Česku a na českém trhu tato novinka stojí 34 999 Kč. V rámci zaváděcí nabídky můžete získat 50% sleva na kit Zeiss 2,35× Telephoto Extender Kit, který vás vyjde na 4 999 Kč namísto původních 9 999 Kč.

