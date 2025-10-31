Netflix láká na nové Stranger Things 5. Půjde o nejdražší seriál v historii?

Pátá a poslední série Stranger Things má premiéru 26. listopadu. Netflix láká na epické finále a rekordním rozpočtem.
Fenomén jménem Stranger Things
Seriál Stranger Things byl poprvé vypuštěn do světa v roce 2016. Tehdy Netflix možná netušil, že dal právě světu jeden z nejpopulárnějších seriálů současnosti, jenž bude s každou sérií bořit žebříčky sledovanosti.
Aktuálně se diváci nemohou dočkat na 5. série, která jak potvrdili tvůrci, je poslední. Sledující tudíž očekávají velkolepé zakončení, jež jim bude zřejmě skutečně naservírováno.
Momentálně totiž Netflix zveřejnil plnohodnotný a zřejmě i finální trailer, jelikož první část poslední série Stranger Things vyjde už 26. listopadu. Co poslední trailer prozrazuje?
Emoce, akce ale i tajemství
Všechny čtyři série Stranger Things dokázaly nabídnout skvělý mix emocí, akce, tajemství a to vše v atmosféře 80. let minulého století. Nová pátá série na to samozřejmě naváže a laťku posune ještě o level výše. Hned začátek traileru ukazuje svět Upside down (Vzhůru nohama), ve kterém hlavní záporák Vecna vyzývá k poslední akci.
V průběhu traileru poté vidíme všechny oblíbené hrdiny a zničené městečko Hawkins. Také to vypadá, že obyvatelé jsou ve městě uzavřeni a pod kontrolou armády. Hlavní aktéři samozřejmě tuší, že se schyluje k závěrečné bitvě a snaží se společně přijít na plán, jak Vecnu porazit.
Celá upoutávka hodně sází na emoce, lze vidět spoustu akce a z posledního záběru se také dozvídáme, že mezi Vecnou a jednou z hlavních postav, konkrétně Williamem je něco, co nám tvůrci doposud neprozradili. Atmosféru epického traileru skvěle podtrhuje i hudba a konkrétně skladba Who Wants to Live Forever od skupiny Queen.
Premiéra je rozdělena na tři části
Tvůrci a vlastně i samotný Netflix nicméně nechce divákům nic darovat jen tak. Proto se rozhodli pro premiéru, která je rozdělena na tři části.
1. část (4 epizody) – 26. listopadu 2025
2. část (3 epizody) – 25. prosince 2025
3. část (1 epizoda) – 1. ledna 2026
Rozdělení série na tři části má však své opodstatnění. Oficiální délku jednotlivých epizod sice neznáme, avšak spekuluje se o tom, že každý z dílů bude mít délku celovečerního filmu. Tedy zhruba 90 minut a více.
Zajímavostí jsou i celkové náklady 5. série Stranger Things. Podle uniklých informací stojí každá epizoda na produkci 50-60 milionů dolarů (cca 1 až 1,2 miliardy korun). Celkově tedy série vyjde na zhruba 400 až 480 milionů dolarů (8,4 až 10,1 miliard korun).
Pokud jsou tato čísla pravdivá, atakuje Stranger Things 5. série první příčku nejdražších seriálů v historii. Aktuálně drží prvenství první série Pán prstenů: Prsteny moci (465 milionů dolarů – 9,7 miliard korun).