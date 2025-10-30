Logo Mobilizujeme.cz

Hrozí zdražování telefonů? Na trhu začíná chybět klíčová součástka

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy S25 FE, zezadu | foto: Roman Macháč
Samsung Galaxy S25 FE, zezadu | foto: Roman Macháč

Mobilní telefony by mohly zanedlouho zdražovat. Co je důvodem a proč je možná dobré neodkládat nákup elektroniky?

Visí ve vzduchu zdražování telefonů?

Koncovou cenu mobilních telefonů tvoří spousta dílčích částí a jednou z těch nejdůležitějších je samozřejmě cena komponent nutných k jeho výrobě. Stačí, aby zdražila jedna věc, a toto navýšení se může snadno promítnout do koncové ceny. Něco takového hrozí právě teď.

Ve vzduchu totiž visí zdražení operačních pamětí DRAM, a to konkrétněji ze strany Samsungu, jejich předního výrobce. Náklady na jejich výrobu se v poslední době zvyšují a jejich zdražení by pocítily nejenom telefony od ostatních značek, ale i přímo od Samsungu.

Dle aktuálních zpráv by se mělo zdražování týkat hlavně přístrojů nižších a středních tříd, takže zvýšenými náklady jsou pravděpodobně postiženy primárně operační paměti s nižší rychlostí. Ty se využívají právě u levnějších mobilů a je tedy možné, že dražších telefonů by se zdražení netýkalo.

Samsung Galaxy S25 | Zdroj: Mobil Pohotovost
Samsung Galaxy S25 | Zdroj: Mobil Pohotovost

Galaxy S26 za stejnou cenu, jako vloni?

Pokud se situace potvrdí, tak v rámci telefonů od Samsungu by byly tímto zdražením nejvíce postiženy řady Galaxy A a Galaxy M. Vlajkovou řadu Galaxy S, jejíž nová generace Galaxy S26 dorazí zkraje roku 2026, by mohlo zdražení minout.

Do nárůstu cen se promítá také to, že Samsung má těchto pamětí nedostatek a to je připisováno rostoucí poptávce po pamětech s vysokou šířkou pásma, které se používají v serverech pro AI. Tento typ pamětí je složitější na výrobu, takže Samsung a ostatní výrobci ji museli navýšit.

Kvůli tomu není dostatek kapacity na DRAM paměti, Samsung jich vyrobí méně a poptávka je vysoká, takže cena roste. Jen v roce 2025 se ceny DRAM pamětí z dílen jihokorejského giganta zvýšily o nějakých 20 %, což rozhodně není málo.

Řešení existuje, ale je drahé a zdlouhavé

Očekává se, že nedostatek DRAM pamětí potrvá ještě zhruba dva roky, a to i přes snahu Samsungu celou situaci napravit. Ten má v plánu logický krok v podobě rozšíření výrobních linek, jenže to je drahá a zdlouhavá záležitost, jejíž realizace může trvat rok nebo i více.

Zdroj: 9to5google

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

