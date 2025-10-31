Logo Mobilizujeme.cz

Máte telefon od Vivo? Aktualizace OriginOS 6 zamíří na těchto 17 modelů

Ondřej Koníček
Vivo představuje OriginOS 6 s Androidem 16. Nový systém dorazí na 17 modelů, první aktualizace začnou v listopadu.

Systém OriginOS dorazil na globální trhy

Vivo představilo novou vlajkovou řadu X300, která je se vyznačuje špičkovou výbavou, pokročilým designem a dalšími prvky. Jednou z hlavních novinek této řady je systém OriginOS, který vůbec poprvé míří na globální trhy. Vivo totiž až doposud vsázelo na strategii dvou systémů.

Zatímco v Číně běžely telefony Vivo na systému OriginOS, mimo tento trh vsázely na rozhraní Funtouch OS. Tomu je ale nyní konec, Funtouch končí v propadlišti dějin a OriginOS se dostává na globální trhy, což je rozhodně dobrá zpráva.

OriginOS je totiž propracovanější a celkově komplexnější rozhraní, které boduje dokonalou plynulostí a výbornou optimalizací. První verze byla v Číně představena v roce 2020 a na globální trhy míří nejnovější verze OriginOS 6, která je postavena na Androidu 16.

Které telefony dostanou OriginOS 6?

Obě nové vlajky Vivo X300 a X300 Pro běží na systému OriginOS 6 již z krabice a dobrou zprávou je, že nezůstane jen u nich. Vivo má v plánu aktualizovat na něj i své starší telefony, včetně modelů z nižších pater, což je rozhodně dobrá zpráva.

Telefony, na které OriginOS 6 dorazí počátkem listopadu:

  • Vivo X200 Pro
  • Vivo X200
  • Vivo X200 FE

Telefony, na které OriginOS 6 dorazí uprostřed listopadu:

  • Vivo X Fold 3 Pro
  • Vivo X100 Pro

Telefony, na které OriginOS 6 dorazí uprostřed prosince:

  • Vivo V50
  • Vivo V50e

Telefony, na které OriginOS 6 dorazí v první polovině 2026:

  • Vivo X90 Pro
  • Vivo V60 Lite 5G
  • Vivo V50 Lite 5G
  • Vivo V50 Lite
  • Vivo V40
  • Vivo V40e
  • Vivo V40 Lite 5G
  • Vivo V40 SE 5G
  • Vivo V40 SE 80 W
  • Vivo V40 SE

Nekompromisní vlajky i v Česku

Novinky Vivo X300 a X300 Pro jsou dostupné i v Česku, a to od 30. října 2025. Jedná se o jedny z nejpokročilejších telefonů současnosti a rozhodně jsou to vlajky, které stojí za vyzkoušení. Kompaktní Vivo X300 stojí 26 999 korun a Vivo X300 Pro vychází na 34 999 korun.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

