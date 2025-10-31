Máte telefon od Vivo? Aktualizace OriginOS 6 zamíří na těchto 17 modelů

Vivo představuje OriginOS 6 s Androidem 16. Nový systém dorazí na 17 modelů, první aktualizace začnou v listopadu.
Systém OriginOS dorazil na globální trhy
Vivo představilo novou vlajkovou řadu X300, která je se vyznačuje špičkovou výbavou, pokročilým designem a dalšími prvky. Jednou z hlavních novinek této řady je systém OriginOS, který vůbec poprvé míří na globální trhy. Vivo totiž až doposud vsázelo na strategii dvou systémů.
Zatímco v Číně běžely telefony Vivo na systému OriginOS, mimo tento trh vsázely na rozhraní Funtouch OS. Tomu je ale nyní konec, Funtouch končí v propadlišti dějin a OriginOS se dostává na globální trhy, což je rozhodně dobrá zpráva.
OriginOS je totiž propracovanější a celkově komplexnější rozhraní, které boduje dokonalou plynulostí a výbornou optimalizací. První verze byla v Číně představena v roce 2020 a na globální trhy míří nejnovější verze OriginOS 6, která je postavena na Androidu 16.
Které telefony dostanou OriginOS 6?
Obě nové vlajky Vivo X300 a X300 Pro běží na systému OriginOS 6 již z krabice a dobrou zprávou je, že nezůstane jen u nich. Vivo má v plánu aktualizovat na něj i své starší telefony, včetně modelů z nižších pater, což je rozhodně dobrá zpráva.
Telefony, na které OriginOS 6 dorazí počátkem listopadu:
Vivo X200 Pro
Vivo X200
Vivo X200 FE
Telefony, na které OriginOS 6 dorazí uprostřed listopadu:
Vivo X Fold 3 Pro
Vivo X100 Pro
Telefony, na které OriginOS 6 dorazí uprostřed prosince:
Vivo V50
Vivo V50e
Telefony, na které OriginOS 6 dorazí v první polovině 2026:
Vivo X90 Pro
Vivo V60 Lite 5G
Vivo V50 Lite 5G
Vivo V50 Lite
Vivo V40
Vivo V40e
Vivo V40 Lite 5G
Vivo V40 SE 5G
Vivo V40 SE 80 W
Vivo V40 SE
Nekompromisní vlajky i v Česku
Novinky Vivo X300 a X300 Pro jsou dostupné i v Česku, a to od 30. října 2025. Jedná se o jedny z nejpokročilejších telefonů současnosti a rozhodně jsou to vlajky, které stojí za vyzkoušení. Kompaktní Vivo X300 stojí 26 999 korun a Vivo X300 Pro vychází na 34 999 korun.