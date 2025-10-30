Logo Mobilizujeme.cz

Vyzrajte na topení. Šikovný pomocník z Lidlu ušetří 30 % nákladů za topení

Tomáš Rajnoch
Termostatická hlavice | Zdroj: Shelly
Termostatická hlavice | Zdroj: Shelly

Lidl nabízí sadu tří termostatických hlavic Silvercrest, které dokážou snížit náklady na topení až o 30 %.

Šikovný pomocník do domácnosti

Topná sezóna odstartovala a mnoho domácností v Česku řeší, jak za topení ušetřit. Řešení přitom nemusí být vůbec obtížné. Značně ušetřit totiž zvládnou termostatické hlavice, které teď můžete pořídit v akci.

Tuzemský prodejce Lidl prostřednictvím svého internetového obchodu aktuálně nabízí sadu třech programovatelných termostatických hlavic, které disponují velmi šikovnými funkcemi.

Jedna z největších výhod se přitom ukrývá už u přizpůsobitelnosti hlavic. V balení se totiž nachází adaptéry na topení a hlavice tudíž snadno nainstalujete na ventily RA, RAV a RAVL. Bez adaptéru hlavice nabízí klasický závit M30 s 1,5mm stoupáním.

Termostatické hlavice Silvercrest | Zdroj: Lidl
Termostatické hlavice Silvercrest | Zdroj: Lidl

Programy pro efektivní vytápění

Termostatické hlavice jsou značky Silvercrest a podle výrobce dokáží při vytápění ušetřit až 30 % nákladů. Efektivitu přitom zaručují různé přizpůsobitelné programy.

Přítomny jsou například týdenní programy, kdy si jednoduše nastavíte, v kolik se má spustit topení pro jednotlivé dny a hlavice samozřejmě kontroluje i teplotu. Uživatel taktéž může nastavit až 9 časů pro vytápění.

Z programů neschází ani ty, které vám domácnost vytápí do takzvané komfortní teploty, nebo naopak dbají na úsporu. Uživatele samozřejmě potěší i režim proti zamrznutí nebo dovolenou. Nechybí ani dětská pojistka.

Termostatické hlavice taktéž dokáží rozpoznat otevřené okno a automaticky upravit režim vytápění. Zařízení automaticky pracuje i s letním a zimním časem. Z dalších vychytávek se hlavice chlubí režimy Boost pro silné vytápění a Offset pro vyrovnání teploty mezi radiátorem a místností.

Cena a dostupnost

V e-shopu Lidl aktuálně termostatické hlavice značky Silvercrest najdete ve výhodném balení po třech kusech. Z původní ceny 899,70 korun prodejce aktuálně srazil 11 % a tyto šikovné hlavice tudíž nabízí za velmi výhodných 799,90 Kč.

V balení se kromě adaptérů pro snadnou instalaci nachází i další potřebný instalační materiál a dvě AA baterie pro každou hlavici. Samozřejmostí je standardní dvouletá záruka a třicetidenní lhůta pro vrácení zboží bez žádných poplatků.

