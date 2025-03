Nothing Phone (3a) – iPhone už má dnes úplně každý, tak proč se neodlišit?

Nothing Phone (3a) | foto: Nothing

Nothing představilo nové modely Phone (3a) a (3a) Pro se špičkovým OLED displejem, optickým zoomem a IP64 odolností. Cena začíná na 9 199 korunách.

Nothing Phone (3a) & (3a) Pro

Mladá britská firma Nothing představila své očekávané mobilní novinky v podobě telefonů Phone (3a) a Phone (3a) Pro. Ty navazují na loňské modely (2a) a (2a) Plus, takže se jedná o přístroje spadající do střední třídy. Vůbec poprvé přináší do nabídky této značky optický zoom a v jejím rámci nabízí nejpokročilejší fotografický systém.

A stejně jako všechny předchozí počiny, i nové modely řady Nothing Phone (3a) se chlubí velmi originálním stylingem se světelným rozhraním Glyph a průhlednými zády. Rozhraní nabízí tři samostatné segmenty a oba telefony na první pohled zaujmou i plochým, hliníkovým rámečkem. Odolnost je v rámci značky nejvyšší vůbec, a to konkrétněji s krytím IP64.

Zatímco základní model Phone (3a) je vzhledově podobný předchozímu počinu (2a), jen má o jeden objektiv víc, verze Pro vypadá opravdu velmi nevšedně. Fotoaparát je opět kruhový, ale uložení objektivů je výrazně asymetrické a periskopický teleobjektiv se nachází v samostatné platformě. Vypadá to hodně divoce, rozhodně originálně a tento telefon si s žádným jiným určitě nespletete.

Nothing Phone (3a) a (3a) Pro | foto: Nothing

Adaptivní displej s pořádným jasem

Oba telefony jsou vybaveny stejným OLED displejem, který disponuje úhlopříčkou 6,77 palce, nabízí klasické FullHD+ rozlišení a pyšní se adaptivní obnovovací frekvencí (až 120 Hz). Neschází ani pulzně-šířková modulace o hodnotě 2160 Hz a pořádná porce jasu, který se může vyšplhat až na 3000 nitů. Jedná se o nejjasnější displeje v rámci značky Nothing.

Kromě displejů pojí tyto novinky také stejný procesor v podobě osmijádra Snapdragon 7s Gen 3 od Qualcommu. Výrobce myslel i na hráče a telefony dostaly vybrané funkce ze sady Snapdragon Elite Gaming, které jsou většinou výsadou jen vlajkových telefonů. Baterie má v obou případech kapacitu 5000 mAh a stejné je pak také nabíjení.

To disponuje solidním výkonem 50 W a dle oficiálních čísel výrobce zabere nabití na 50 % svižných 19 minut, přičemž 100 % se na displeji rozsvítí po 56 minutách. Co se paměťové výbavy týče, tak základní Phone (3a) je k dispozici s kombinací 8 + 128 GB nebo 12 + 256 GB a verze Pro jen ve vrcholném provedení 12 + 256 GB.

Nothing Phone (3a) | foto: Nothing

Pokročilý fotoaparát s optickým zoomem

Novinky Phone (3a) a (3a) Pro přináší vůbec poprvé do nabídky značky optický zoom. Zatímco základní provedení (3a) nabízí tradiční teleobjektiv s rozlišením 50 Mpx a 2× optickým a 4× bezztrátovým přiblížením, verze Pro se chlubí pokročilejším teleobjektivem s periskopickou konstrukcí a větším přiblížením.

Tento objektiv ukrývá fotočip od Sony s rozlišením 50 Mpx, hodnota optického zoomu je 3× a u bezztrátového 6×. U obou telefonů je teleobjektiv elektronicky stabilizovaný, ale verze Pro má navíc i optickou stabilizaci a ta se nachází u obou těchto novinek i u hlavního fotoaparátu. Ten je v obou případech stejný a má rozlišení 50 Mpx.

Tuto dvojici pak doplňuje 8Mpx ultra-širokoúhlá kamerka a selfie fotoaparát s rozlišením 32 Mpx u základního modelu. Verze pro má 50Mpx přední fotoaparát Oba telefony při fotografování využívají ve velkém umělou inteligenci, například pro delší vzdálenosti zoomu a za zmínku stojí i schopnost periskopického teleobjektivu ostřit již od 15 centimetrů, což nebývá úplně zvykem.

Nothing Phone (3a) Pro | foto: Nothing

Essential Space s vlastním tlačítkem

Specialitou nových telefonů Nothing je funkce Essential Space, což je centrum poznámek, nápadů a inspirací s umělou inteligencí. Je něco jako druhá paměť uživatele, eliminuje problémy se zaznamenáváním a připomínám obsahu, dokáže zachytit, zpracovat a zapamatovat si všemožné prvky. Oba telefony jsou pak vybaveny dedikovaným tlačítkem k rychlému přístupu k této funkci.

Essential Space tak bude neustále po ruce a k dispozici na jedno kliknutí, přičemž toto tlačítko se nachází na pravé straně telefonu, pod tlačítkem pro zapnutí / vypnutí displeje. Jeho stisknutím zachytíte a odešlete obsah do aplikace Essential Space, dlouhým stisknutím nahrajete hlasovou poznámku a dvojitým kliknutím se rovnou dostanete ke všemu uloženému obsahu.

Tato funkce se aktuálně nachází v předběžném přístupu a postupně se dočká dalších funkcí, například Camera Capture, Smart Collections, Focused Search a Flip to Record. Oba telefony běží z krabice na systému Nothing OS 3.1, který je postaven na Androidu 15 a výrobce jim přislíbil tři roky aktualizací systému + čtyři roky bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Základní Phone (3a) vstupuje do předprodeje 5. března, u hlavních partnerů značky (Alza a Datart) a tradiční prodej odstartuje 11. března 2025. Model Phone (3a) Pro vstoupí do předprodeje 11. března a volný prodej bude spuštěn 25. března 2025. Základní provedení bude k dispozici ve třech barvách (modrá, černá a bílá) a model Pro ve dvou (šedá a černá).

Ceník Nothing Phone (3a) a (3a) Pro:

Nothing Phone (3a) 8 + 128 GB: 9 199 korun

Nothing Phone (3a) 12 + 256 GB: 10 399 korun

Nothing Phone (3a) Pro 12 + 256 GB: 11 999 korun

Nothing dopřeje prvním zájemcům o tyto nové telefony také zajímavý dárky a do 18. března dostane zákazník u Phone (3a) zdarma chytré hodinky CMF Watch Pro Ash Grey. U modelu (3a) Pro je výrobce ještě více štědrý a zákazník se může těšit na dárek v podobě sluchátek Nothing Ear (a) Black. Oba dárky platí v případě předprodeje.

Nothing Phone (3a): specifikace

Konstrukce kov a sklo, 163,52 × 77,5 × 8,39 mm, 211 g, zvýšená odolnost IP64 Displej 6,77, OLED, HDR10+, LTPO, 1- 120 Hz, 2392 × 1080 px, 20:9, jemnost 487 PPI Operační systém Android 15 + Nothing OS 3.1 Čipset 8jádrový, 2,5 GHz, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Paměť 8/12 GB RAM, 128/256 GB úložiště, bez MicroSD slotu Fotoaparát trojitý (50 Mpx hlavní + 50 Mpx teleobjektiv + 8 Mpx ultra-širokoúhlý 120°), clona f/1.88 + f/2.0 + f/2.2, OIS + EIS, PDAF, umělá inteligence, LED blesk 2× optický zoom; přední 32 Mpx, clona f/2.2 LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz Technologie 5G, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, Wi-Fi 6, GPS, NFC, čtečka otisků v displeji, čtečka tváře, stereo reproduktor, notifikační LED systém na zádech Baterie 5 000 mAh, rychlonabíjení 50 W Cena a dostupnost od 9 199 Kč, březen 2024

Nothing Phone (3a) Pro: specifikace