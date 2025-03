Jak mít Oneplay absolutně nejvýhodněji? Využijte skryté akce a ušetřete

Za předplatné Oneplay zaplatíte nejméně 199 korun měsíčně. Ale co když vám prozradím, jak ho můžete mít za ještě nižší cenu?

Oneplay se blíží

Nová streamovací služba Oneplay, která vznikla spojením O2 TV a Voyo, startuje v Česku už 10. března, tedy již za 3 dny. Nabídne to nejlepší z obou světů, ať už rádi koukáte na filmy, seriály, dokumenty, nebo i sportovní přenosy. Vše bez reklam, i s možností zpětného shlédnutí.

Cena je lákavá, i přes jedno tvrdé omezení

Na výběr je hned ze čtyř tarifů Oneplay, které se liší cenou a nabídkou programů.

Základní Oneplay předplatné za 199 korun měsíčně by mohlo stačit většině Čechů, protože přináší nabídku s vybranými prémiovými kanály (55 programů), knihovnu s více než 2 000 filmy a televizními pořady a TV kanály s možností zpětného sledování až 7 dní.

Za co ale provozovatel sklidil vlnu kritiky, je omezení počtu zařízení, na kterých lze souběžně sledovat Oneplay. U všech předplatných s výjimkou až toho nejdražšího za 799 korun měsíčně je totiž limit pouze pro 1 zařízení. Za 99 korun měsíčně se dá přikoupit balíček pro rodinné sledování a mít až 3 zařízení.

Voyo a potažmo Oneplay předplatné za 159 Kč měsíčně | foto: Luboš Srb

Jak získat Oneplay za nejnižší cenu?

Možná už jste si to také propočítávali a došli jste k tomu, že původní Voyo stálo 159 korun měsíčně a bylo možné jej provozovat na více zařízeních, kdežto s přechodem na Oneplay byste za stejné předplatné museli dát 199 korun + 99 korun za balíček pro rodinné sledování, takže 298 korun, tj. skoro dvojnásobek.

Jak tedy ušetřit? Existuje možnost, díky které dáte za předplatné Oneplay méně. V rámci zaváděcí akce totiž provozovatel této streamovací služby chce nalákat co nejvíce lidí a naopak odradit co nejméně dosavadních předplatitelů Voyo.

Trik je v tom, že si dnes nebo nejpozději zítra předplatíte Voyo za 159 korun měsíčně a tato cena (o 40 korun nižší než pro ostatní předplatitele od 9. března a dále) vám zůstane na první měsíc po změně za Oneplay. Pokud už za Voyo platíte, pak máte lepší cenu automaticky, ale opět jen na první měsíc, který se bere jako přesně 30 dnů.

Oneplay zdarma

Oneplay si můžete užít také zdarma, a to v rámci zkušebního období o délce 7 dnů. Zařiďte si 7denní zkušební období na Voyo, opět do 8. března, a toto období vám bude převedeno od 10. března na Oneplay, které si užijete zcela zdarma tedy od 10. března do 15. března, pokud jste si Voyo na zkoušku aktivovali 8. března. Pak nesmíte zapomenout předplatné zrušit.