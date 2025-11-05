Megaúlovek z Kauflandu: Mobil za pár korun s obřím displejem a extra výdrží

Kaufland nabízí výhodný hit. Poco M7 4G je parádní mobil od Xiaomi s obří 7000mAh baterií a cenou jen 2 999 korun.
Telefon s královskou výdrží za pár korun
Sháníte telefon, který nabídne zcela nekompromisní výdrž a zvládne na baterii dva, ale při troše snahy i tři dny? A nechcete za něj dávat zbytečně moc peněz? Dáme vám tip na levný mobil s obří baterií, který nabízí i solidní výbavu a moderní design. Kaufland jej prodává levněji, než ostatní.
Řeč je o modelu Poco M7 4G, který je postaven okolo plochého rámečku a atraktivně provedených zad. Na nich se nachází duální fotoaparát s objektivy umístěnými pod sebou. Konstrukce je celá plastová a odolná vůči vodě i prachu, a to dle normy IP64.
Milovníci velkých displejů pak určitě ocení panel s úhlopříčkou 6,9 palce, který disponuje FullHD+ rozlišením a frekvencí 144 Hz. Displej je postavený na IPS technologii, jeho maximální jas se může vyšplhat až na 850 nitů a umí reagovat i na mokré prsty.
Prověřený procesor a nekompromisní výdrž
O pohon modelu Poco M7 se stará prověřený procesor Snapdragon 685, který sice podporuje jen 4G sítě, ale zase je velmi úsporný. Společnost mu dělá operační paměť 6 GB RAM a vnitřní úložiště, které je rozšiřitelné pomocí MicroSD karty, má velikost 128 GB.
Hlavní hvězdou tohoto telefonu je ale obří baterie s kapacitou 7000 mAh. V kombinaci s relativně úsporným hardwarem se můžete těšit na rozhodně nadstandardní výdrž, která se při troše snahy může vyšplhat klidně na 3 dny. Nabíjení má výkon 33 W a reverzní drátové pak nabízí výkon 18 W.
Poco M7 4G – specifikace
Rozměry: 171,1 × 80,5 × 8,6 mm
Hmotnost: 224 gramů
Zvýšená odolnost: IP64
Snímač otisků prstů: v zapínacím tlačítku
Displej: 6,9 palce, IPS, FullHD+, 144 Hz
Procesor: Snapdragon 685
Operační paměť: 6 GB RAM
Vnitřní úložiště: 128 GB (+ MicroSD slot)
Fotoaparát: 50 Mpx + pomocný objektiv
Selfie fotoaparát: 8 Mpx
Konektivita: 4G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Baterie: 7000 mAh + 33W nabíjení
Cena a dostupnost
Mobil Poco M7 4G se dá sehnat u několika prodejců a suverénně nejlépe vychází při nákupu přes online tržiště Kaufland. Zde za něj dáte jen 2 999 Kč, což dělá z tohoto telefonu opravdu velmi výhodnou koupi a rozhodně potěší také doprava zdarma.