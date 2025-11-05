Logo Mobilizujeme.cz

Megaúlovek z Kauflandu: Mobil za pár korun s obřím displejem a extra výdrží

Ondřej Koníček
Poco M7 4G | Zdroj: Xiaomi Planets
Poco M7 4G | Zdroj: Xiaomi Planets

Kaufland nabízí výhodný hit. Poco M7 4G je parádní mobil od Xiaomi s obří 7000mAh baterií a cenou jen 2 999 korun.

Telefon s královskou výdrží za pár korun

Sháníte telefon, který nabídne zcela nekompromisní výdrž a zvládne na baterii dva, ale při troše snahy i tři dny? A nechcete za něj dávat zbytečně moc peněz? Dáme vám tip na levný mobil s obří baterií, který nabízí i solidní výbavu a moderní design. Kaufland jej prodává levněji, než ostatní.

Řeč je o modelu Poco M7 4G, který je postaven okolo plochého rámečku a atraktivně provedených zad. Na nich se nachází duální fotoaparát s objektivy umístěnými pod sebou. Konstrukce je celá plastová a odolná vůči vodě i prachu, a to dle normy IP64.

Milovníci velkých displejů pak určitě ocení panel s úhlopříčkou 6,9 palce, který disponuje FullHD+ rozlišením a frekvencí 144 Hz. Displej je postavený na IPS technologii, jeho maximální jas se může vyšplhat až na 850 nitů a umí reagovat i na mokré prsty.

Poco M7 4G | Zdroj: Xiaomi
Poco M7 4G | Zdroj: Xiaomi

Prověřený procesor a nekompromisní výdrž

O pohon modelu Poco M7 se stará prověřený procesor Snapdragon 685, který sice podporuje jen 4G sítě, ale zase je velmi úsporný. Společnost mu dělá operační paměť 6 GB RAM a vnitřní úložiště, které je rozšiřitelné pomocí MicroSD karty, má velikost 128 GB.

Hlavní hvězdou tohoto telefonu je ale obří baterie s kapacitou 7000 mAh. V kombinaci s relativně úsporným hardwarem se můžete těšit na rozhodně nadstandardní výdrž, která se při troše snahy může vyšplhat klidně na 3 dny. Nabíjení má výkon 33 W a reverzní drátové pak nabízí výkon 18 W.

Poco M7 4G – specifikace

  • Rozměry: 171,1 × 80,5 × 8,6 mm
  • Hmotnost: 224 gramů
  • Zvýšená odolnost: IP64
  • Snímač otisků prstů: v zapínacím tlačítku
  • Displej: 6,9 palce, IPS, FullHD+, 144 Hz
  • Procesor: Snapdragon 685
  • Operační paměť: 6 GB RAM
  • Vnitřní úložiště: 128 GB (+ MicroSD slot)
  • Fotoaparát: 50 Mpx + pomocný objektiv
  • Selfie fotoaparát: 8 Mpx
  • Konektivita: 4G, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
  • Baterie: 7000 mAh + 33W nabíjení

Cena a dostupnost

Mobil Poco M7 4G se dá sehnat u několika prodejců a suverénně nejlépe vychází při nákupu přes online tržiště Kaufland. Zde za něj dáte jen 2 999 Kč, což dělá z tohoto telefonu opravdu velmi výhodnou koupi a rozhodně potěší také doprava zdarma.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

