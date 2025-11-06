Google chce datacentra ve vesmíru. Poběží na nich AI, pohánět je budou soláry

Google chce přesunout datacentra na oběžnou dráhu. Satelitní síť Suncatcher má odstartovat už v roce 2027.
Datacentra míří ke hvězdám
Datacentra rostou jako houby po dešti a s rozvojem umělé inteligence jim začíná být Země malá. V Googlu si položili nerudovskou otázku: „Kam s ním?“ a obrátili své zraky k obloze. Projekt Suncatcher míří vysoko. Místo nových zařízení na Zemi má vzniknout konstelace satelitů v nízké oběžné dráze. První zkušební zařízení má být vypuštěno už začátkem roku 2027.
Google odhalil, že zamýšlí vyslat do vesmíru zhruba 80 družic, vybavených specializovanými čipy TPU pro provoz a trénink AI. Tyto satelity budou ve výšce přibližně 640 kilometrů a budou využívat solární panely, které jsou ve vesmíru až osmkrát účinnější než na Zemi. Vzájemně i se zemí přitom budou propojeny optickými spoji, které k přenosu informací využívají optické spoje na bázi světelných paprsků.
Studie, kterou Google zveřejnil, uvádí, že do poloviny 30. let by náklady na provoz mohly být srovnatelné s klasickými datacentry na Zemi, a to díky prudkému poklesu cen za vypouštění raket. Jedním z hlavních přínosů vybudování datacenter na oběžné ráze má být přitom snížení zátěže na přírodní zdroje. Pozemní datacentra často potřebují obrovské množství vody na chlazení a významně zatěžují energetickou síť.
Přínos, výzvy a konkurence
Přechod do kosmu nicméně není bez kontroverzí. Astronomové dlouhodobě varují, že přibývající počet družic v nízké oběžné dráze komplikuje pozorování vesmíru. Satelity označují za „brouky na čelním skle teleskopu“. Stejně tak není jednoznačná ani ekologická rovnice. Satelitní datacentra sice svým provozem nezatěžují Zemi, ale to neplatí o jejich budování. Start jediné rakety do vesmíru uvolní stovky tun CO2.
Google není v úvahách o vesmírném rozměru AI sám. Jen před pár dny Elon Musk potvrdil, že jeho společnosti začnou rozšiřovat a vytvářet datová centra na oběžné dráze, kde již provozuje svou síť Starlink. Koncem tohoto měsíce budou do vesmíru vypuštěny také čipy Nvidia AI ve spolupráci se startupem Starcloud.
Velké technologické společnosti, které usilují o rychlý pokrok v oblasti umělé inteligence, plánují podle odhadů utratit až 3 biliony dolarů za nová pozemní datová centra. Pokud by se alespoň část z této sumy přesměrovala do vesmíru, můžeme stát u zrodu nové éry výpočetní infrastruktury. Datacentra v kosmu se i přes řadu technických překážek, které je třeba ještě vyřešit, mohou stát novou volbou budoucnosti.