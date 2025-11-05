Logo Mobilizujeme.cz

Češi stále dělají ty stejné chyby při nabíjení telefonu. Co jim opravdu vadí?

Ondřej Koníček
Nabíjení telefonu | Zdroj: Unsplash
Nabíjení telefonu | Zdroj: Unsplash

Baterii telefonu víc škodí horko než časté nabíjení. Naučte se, jak správně nabíjet, aby vydržela co nejdéle.

Nabíjení baterie a jeho škodlivost

I když se baterie telefonů neustále zlepšují a jejich kapacita roste, pořád se jedná o jednodenní, většinou maximálně dvoudenní zařízení. To znamená, že telefony na nabíječce tráví poměrně dost času a nároční uživatelé je nabíjí dnes a denně. Škodí tato praxe baterii nějak?

Dobrou zprávou je, že nikoliv. Baterie jsou tomuto úkonu uzpůsobeny a nemusíte se bát ani nechat telefon připojený na nabíječce přes noc. Nepřebije se a jak na Androidu, tak na iOS pro to existují patřičné režimy, které můžete využívat.

Většina telefonů nabízí například adaptivní nabíjení, při kterém se mobil učí vaše návyky a nabije baterii na 100 % až těsně předtím, než obvykle odpojujete nabíječku. To je ideální hlavně při nabíjení přes noc a použít lze také nastavení kapacity, na kterou se má akumulátor maximálně nabít.

Extrémní teploty jsou největším nepřítelem

Jestli se ale něčemu při nabíjení opravdu chcete vyhnout, je to teplo. To je obecným nepřítelem baterií a výrazně urychluje jejich stárnutí. Například Apple doporučuje udržovat akumulátor iPhonu v teplotách mezi nulou a 35° Celsia.

Pokud nosíte telefon v pouzdře či obalu, rozhodně nebude od věci ho z něj při nabíjení vyjmout, protože tato ochrana teplo zvyšuje. Pro udržení baterii v co možná nejlepším stavu pak doporučujeme také nenechávat ji zbytečně dlouho zcela vybitou.

Poslední radou je nespouštět při nabíjení náročné aplikace nebo hry, které telefon zatíží a způsobí, že se bude celkově více zahřívat. Už samotné nabíjení baterii zahřívá a není třeba ještě přilévat olej do pomyslného ohně. Stačí ale dodržet těchto pár pravidel a životnosti baterii výrazně prospějete.

Zdroj: Roman Macháč / YouTube Shorts

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

