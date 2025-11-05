Nový robot do domácnosti: Pohlídá dům, odnese nákup a stojí jen 27 tisíc

Čínský Dobot přináší robopsa Rover X1. Autonomní robot zvládne hlídat, nosit věci i fungovat jako společník.
Domácí mazlíček z křemíku a drátů
Robotika zažívá v posledních letech obrovský rozmach a technologické firmy se předhání v tom, která představí reálněji působícího robota. Společnost Dobot nyní přináší velmi pokročilou robotiku přímo do našich domovů, respektive prozatím do domovů čínských zákazníků.
Tento nový robot se jmenuje Rover X1 a jedná se vlastně o robotického psa, tedy domácího mazlíčka ne z masa a kostí, ale z drátů a křemíku. Není to ale jen tak ledajaký robopes, který by na přání majitele plnil obyčejné povely nebo roztomile křepčil.
Je navržen tak, aby byl opravdovým společníkem do domácnosti a byl užitečný minimálně tak, jako opravdový vycvičený pes. Umí tedy mimo jiné například pohlídat dům, odnést svému majiteli nákup, nebo ho následovat při procházce. Zkrátka samé praktické věci.
Robot s autonomním rozhodováním
Robot Rover X1 je postaven okolo systému sledování s dvojitým viděním, díky kterému má všestranné vnímání. A to není všechno. Neustále mapuje a analyzuje své okolí v reálném čase a na základě toho činí autonomní rozhodnutí bez nutnosti spoléhat se na manuální povely od uživatele.
Právě schopnost autonomního rozhodování dělá tohoto robota chytřejšího než většina konkurenčních robotů do domácnosti. Jeho hybridní konstrukce nohou mu umožňuje šplhat po malých svazích, pohybovat se po trávě, dřevěných podlahách a zároveň převážet náklad.
Zmínit musíme i to, že na zadní stranu robota si může majitel připevnit pro natáčení, což se bude hodit právě při hlídání domu a streamování. Rover X1 rozumí lidským povelům, umí sledovat svého páníčka po domě a může tedy fungovat i jako emocionální společník.
Cena a dostupnost
Dobot Rover X1 byl prozatím uveden v Číně, a to za cenu 7 499 jüanů, což je po přepočtu zhruba 27 tisíc korun. Jeho kompletní specifikace jsou každopádně stále tajné a není jasné ani to, zda se dostane do prodeje i mimo Čínu. Tak jako tak se jedná o jednoho z nejpokročilejších robotů dneška.