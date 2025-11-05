Chytrý prsten za zlomek ceny? Alza se vážně překonala, ale jednejte rychle

Lehký, odolný a levnější. Amazfit Helio Ring měří tep, spánek i stres a na Alze je teď s 34% slevou.
Alza zlevnila šikovný gadget
Tuzemští prodejci naplno rozjeli slevové akce v rámci Black Friday, takže je ideální čas na nákup dárků. Když budete pozorně hledat, určitě najdete nějakou pořádně výhodnou nabídku a my vám dnes dáme na jednu takovou tip. Alza nabízí v akci povedený chytrý prsten Amazfit Helio Ring.
Tento typ nositelné elektroniky získává na oblibě, nabídka prstenů je čím dál větší a nabízí je více a více značek. Model Helio Ring od výrobce Amazfit patří i za plnou cenu spíše k těm levnějším modelům, každopádně v rámci Black Friday slevy je opravdu výhodnou koupí.
Prsten se pyšní jednoduchým, minimalistickým designem a také kvalitním zpracováním. Nabízí voděodolnost 10 ATM a je vyrobený z titanu, takže je zcela hypoalergenní. Díky použití titanu potěší i velmi nízkou hmotností jen 3,75 gramu, takže o něm ani nebudete vědět.
Za zmínku pak určitě stojí také fakt, že konstrukce je tenká jen 2,6 mm, což je také velmi příjemná hodnota. Vzhled prstenu oživuje decentní textura na jeho povrchu, díky kterému působí poměrně originálně a senzory jsou integrovány ve vnitřní části konstrukce.
Levný, ale velmi schopný
I když je Amazfit Helio Ring spíše levnějším chytrým prstenem, nabízí opravdu rozsáhlé schopnosti a výbornou výbavu. Jeho senzory umí měřit všechny tradiční zdravotní ukazatele v podobě okysličení krve, srdečního tepu i teploty.
Samozřejmostí je pak počítání kroků, měření různých sportovních výkonů a neschází ani monitorování úrovně stresu. Specialitou je pak podrobné sledování spánku a výsledné hodnocení jeho kvality, které se dozvíte v doprovodné aplikaci.
V mobilní aplikaci Zepp najdete spoustu užitečných dat – například to, jak jste si odpočinuli, nebo dobu regenerace a aplikace vám většinu hodnocení ukáže v přehledných grafech. Prstýnek toho umí opravdu hodně a jeho schopnosti odpovídají výrazně dražším modelům.
Co se výdrže týče, tak dle výrobce by měl prsten vydržet na jedno nabití až 4 dny, ale je pravděpodobné, že to bude v reálném světě o něco méně. Nabíjení je bezdrátové a prsten se nabíjí prostřednictvím speciálního doku, který je součástí balení.
Cena a dostupnost
Standardní cena prstenu Amazfit Helio Ring na českém trhu čítá 4 235 Kč. Alza ho nyní v rámci Black Friday nabízí se slevou 34 %, takže vychází na skvělých 2 790 Kč. Pokud jste tedy přemýšleli o tom, že nějaký ten chytrý prsten vyzkoušíte, s tímto rozhodně chybu neuděláte a teď ještě výrazně ušetříte.