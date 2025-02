Oneplay cena a předplatné (2025) – vše, co musíte vědět

Oneplay je nová streamovací služba, která vzniká spojením O2 TV a Voyo. Na výběr jsou 4 tarify, cena předplatného začíná na 199 Kč měsíčně.

O2 TV + Voyo = Oneplay

V Česku populární streamovací služby O2 TV (cca 870 tisíc předplatitelů) a Voyo (cca 950 tisíc předplatitelů) od 10. března končí, nahrazuje je novinka v podobě Oneplay.

Důvod je jednoduchý – majitelem obou původních služeb je skupina PPF Group, která se rozhodla, že jedna „ultimátní“ služba nabízející více obsahu bude pro zákazníky atraktivnější.

Co se mění pro předplatitele O2 TV a Voyo?

Pokud jste stávajícím předplatitelem Voyo, bude váš uživatelský profil automaticky převeden do Oneplay, migrace postupně proběhne od 10. března, z vaší strany tak nebude nic potřeba. Do nové služby se přihlásíte se stejnými údaji jako do té předchozí.

Předplatitelé O2 TV budou převedeni postupně. Už od 10. března ale všichni získají do nové služby Oneplay přístup a budou se tak moci sami rozhodnout, kde chtějí obsah do samotného termínu migrace sledovat. Do nové služby se přihlásíte původními přihlašovacími údaji.

Více informací k přechodu na Oneplay najdete na www.voyo.nova.cz/prihlaseni a www.o2.cz/oneplay-prichazi.

Voyo a O2 TV | foto: Oneplay

Oneplay cena (2025) – bez tarifu od O2

Nejlevnější předplatné Oneplay Komfort je za cenu 199 Kč měsíčně a zahrnuje 55 TV kanálů, dále základní sportovní kanály (Nova Sport 1, Nova Sport 2, ČT Sport) a je k dispozici pouze na 1 zařízení ke sledování.

V případě tarifu Oneplay Extra Zábava zaplatíte 399 Kč měsíčně a máte 100 TV kanálů, dále výběr nejlepšího rodinného obsahu a sledování pouze na 1 zařízení.

Dalším tarifem je Oneplay Extra Sport za cenu 599 Kč měsíčně, u kterého máte 90 TV kanálů a navíc exkluzivní český i světový sport. I zde je omezení na 1 zařízení pro sledování.

Nejvyšší předplatné Oneplay Maximum vychází na 799 Kč měsíčně a zahrnuje komplet vše, od více než 140 TV kanálů, přes maximum rodinného obsahu + exkluzivního českého i světového sportu, až po možnost sledování až na 3 zařízeních.

Cena za měsíc Cena za rok Oneplay Komfort 199 Kč 2 388 Kč Oneplay Extra Zábava 399 Kč 4 788 Kč Oneplay Extra Sport 599 Kč 7 188 Kč Oneplay Maximum 799 Kč 9 588 Kč

Oneplay cena (2025) – s tarifem od O2

Pokud máte tarif u O2, pak získáte lepší ceny předplatného Oneplay. Jinak se nic nemění.

Základní Oneplay Komfort je za cenu 199 Kč měsíčně (nicméně operátor vám zřejmě může poskytnout dodatečnou slevu), dále Oneplay Extra Zábava za 349 Kč měsíčně, Oneplay Extra Sport za 499 Kč měsíčně a nejvyšší Oneplay Maximum pak za 699 Kč měsíčně.

Cena za měsíc (zákazník O2) Cena za rok (zákazník O2) Oneplay Komfort 199 Kč 2 388 Kč Oneplay Extra Zábava 349 Kč 4 188 Kč Oneplay Extra Sport 499 Kč 5 988 Kč Oneplay Maximum 699 Kč 8 388 Kč

Přehled tarifů a cen Oneplay | foto: Oneplay

Jak se tarify Oneplay liší?

Oneplay Komfort (199 Kč měsíčně, výhodněji u O2) – Nejdostupnější programová nabídka s vybranými prémiovými kanály (55 programů), knihovnou s více než 2 000 filmy a televizními pořady a TV kanály s možností zpětného sledování až 7 dní a výhradním přístupem k původním Voyo Originálům i novým Oneplay Originálům.

Oneplay Extra Zábava (399 Kč měsíčně, s O2 mobilním tarifem za 349 Kč) – Obsahuje navíc rozšířenou programovou nabídku o kanály z různých žánrů a vybrané sportovní stanice (100 programů). Součástí jsou i knihovny pořadů National Geographic.

Oneplay Extra Sport (599 Kč měsíčně, s O2 mobilním tarifem za 499 Kč) – Programová nabídka (90 programů), rozšířená o všechny dostupné sportovní kanály a soutěže z Oneplay. Ideální pro sportovní nadšence, s 80 % obsahu zaměřeným na živé sportovní přenosy včetně, Tipsport extraligy a Chance Ligy, které jsou dostupné pouze na Oneplay, dále Ligy mistrů UEFA ATP Tour, F1 a dalších lig a soutěží.

Oneplay Maximum (799 Kč měsíčně, s O2 mobilním tarifem za 699 Kč) – Kombinuje veškerý dostupný obsah ze všech ostatních balíčků včetně kompletního přístupu ke sportu a zábavě (více než 140 programů) s možností sledování až na třech zařízeních současně.

Úvodní obrazovka Oneplay | foto: Oneplay Prostředí služby Oneplay | foto: Oneplay



Tip, jak získat Oneplay předplatné za nejlepší cenu!

Pokud ještě nemáte ani O2 TV, ani Voyo, pak si můžete do 10. března předplatit novou službu Oneplay za výhodnější cenu 159 Kč měsíčně, tedy stejně jako předplatitelé Voyo. Trik je v tom, že si předplatíte Voyo a to se vám po 10. březnu změní na Oneplay, ale výhodnější cena zůstane. Po „zkušebním“ prvním měsíci následně cena vzroste u základního tarifu na 199 Kč měsíčně, nebo si můžete zvolit některý z vyšších tarifů.